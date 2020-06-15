72% ленинградцев примут участие в голосовании

Между
тем, для всех пришедших на избирательных участки граждан будут обеспечены
максимальные меры безопасности. Сейчас осуществляется закупка необходимых
средств индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все участники
голосования в Ленинградской области (члены избирательных комиссий, граждане,
наблюдатели).
- В
помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет
проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, - заявил
председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. -
На участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не
пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение
граждан и соблюдение санитарной дистанции. При входе на участок будет
организован температурный контроль.
По
словам главы областной избирательной комиссии, чтобы избежать одномоментного
скопления большого количества людей будет организовано голосование до дня
голосования, в период с 25 по 30 июня, как на участках для голосования, так и
вне помещений для голосования, то есть на придомовых территориях, бесконтактное
голосование на дому, в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные
участки.