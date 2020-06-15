72% ленинградцев примут участие в голосовании

Между тем, для всех пришедших на избирательных участки граждан будут обеспечены максимальные меры безопасности. Сейчас осуществляется закупка необходимых средств индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все участники голосования в Ленинградской области (члены избирательных комиссий, граждане, наблюдатели).

- В помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, - заявил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. - На участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции. При входе на участок будет организован температурный контроль.

По словам главы областной избирательной комиссии, чтобы избежать одномоментного скопления большого количества людей будет организовано голосование до дня голосования, в период с 25 по 30 июня, как на участках для голосования, так и вне помещений для голосования, то есть на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные участки.