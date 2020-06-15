72% ленинградцев примут участие в голосовании

72% ленинградцев примут участие в голосовании

- таковы итоги исследования, которое привели социологи Санкт-Петербургского государственного университета. Один из вопросов был связан с предстоящим общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Рубрики : Общество     15 Jun 2020

Между тем, для всех пришедших на избирательных участки граждан будут обеспечены максимальные меры безопасности. Сейчас осуществляется закупка необходимых средств индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены все участники голосования в Ленинградской области (члены избирательных комиссий, граждане, наблюдатели).

- В помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, - заявил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. - На участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции. При входе на участок будет организован температурный контроль.

По словам главы областной избирательной комиссии, чтобы избежать одномоментного скопления большого количества людей будет организовано голосование до дня голосования, в период с 25 по 30 июня, как на участках для голосования, так и вне помещений для голосования, то есть на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные участки.

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