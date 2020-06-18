Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 25.05.2020 № 157-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов.

Названным Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьями 332.1, 336.1, регламентирующими особенности заключения и прекращения трудового договора с руководителями, заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, а также научных организаций и руководителями их филиалов.

Указанными статьями предусмотрено, что с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, а также научных организаций заключаются трудовые договоры на срок до пяти лет. Одно и то же лицо не может замещать должность руководителя одной и той же организации более трех сроков, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Предельный возраст замещения указанных должностей повышается с 65 до 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров.