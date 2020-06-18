Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что
Федеральным законом от 25.05.2020 № 157-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения
должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и
муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и руководителей их филиалов.
Названным Федеральным законом Трудовой кодекс
Российской Федерации дополнен статьями 332.1, 336.1, регламентирующими
особенности заключения и прекращения трудового договора с руководителями,
заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных
организаций высшего образования, а также научных организаций и руководителями
их филиалов.
Указанными статьями предусмотрено, что с
руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций
высшего образования, а также научных организаций заключаются трудовые договоры
на срок до пяти лет. Одно и то же лицо не может замещать должность руководителя
одной и той же организации более трех сроков, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
Предельный возраст замещения указанных должностей
повышается с 65 до 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров.