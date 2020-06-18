В домах петербуржцев проживает миллион кошек

В домах петербуржцев проживает миллион кошек

Миллион кошек и 350 тысяч собак проживает в семьях петербуржцев сегодня.

Рубрики : Общество     18 Jun 2020

Как сообщают «Аргументы и Факты - Петербург», не все хозяева животных тщательно следят за здоровьем своих питомцев. Руководитель управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев отмечает, что из 350 тысяч собак на лечение, прививки и осмотры к ветеринарам приводят лишь порядка 160 тысяч четвероногих. Остальные животные остаются без врачебного присмотра.

При этом Юрий Андреев уточнил, что сознательность людей все-таки растет. Раньше количество обследуемых ветеринарами собак было в 4 раза меньше.

Из диких животных, по информации управления, петербуржцы держат дома рысей, обезьян, змей и других. Андреев напоминает, что такие питомцы являются опасными соседями, представляя угрозу для жизни и здоровья хозяев.

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