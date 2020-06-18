В домах петербуржцев проживает миллион кошек

Как
сообщают «Аргументы и Факты - Петербург», не
все хозяева животных тщательно следят за здоровьем своих питомцев. Руководитель
управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев отмечает, что из 350 тысяч собак
на лечение, прививки и осмотры к ветеринарам приводят лишь порядка 160 тысяч
четвероногих. Остальные животные остаются без врачебного присмотра.
При
этом Юрий Андреев уточнил, что сознательность людей все-таки растет. Раньше
количество обследуемых ветеринарами собак было в 4 раза меньше.
Из
диких животных, по информации управления, петербуржцы держат дома рысей,
обезьян, змей и других. Андреев напоминает, что такие питомцы являются опасными
соседями, представляя угрозу для жизни и здоровья хозяев.