Василий Комиссаров: дорогами Великой Отечественной войны

Одна из особенностей любой войны — она далеко не сразу раскрывает все свои тайны. Иногда требуется много лет, чтобы родные воина узнали, какой была именно его война. Так вышло и с Василием Сергеевичем Комиссаровым. Как сообщает Александр Комиссаров, боевые заслуги его отца были засекречены им самим в связи с тем, что его старший брат, танкист Николай Сергеевич Комиссаров попал в плен в июле 1941 года и провел всю войну в концлагере города Киркинес (Норвегия). В поиске и получении необходимых документов семье Василия Комиссарова помог депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Александр Шиманов, за что семья Комиссаровых выражает ему искреннюю благодарность.

Русский «Фигаро»

Василий Сергеевич Комиссаров родился 5 января 1923 года в деревне Старково Великолукской области (сейчас Тверская область). Закончил пять классов Скудинской школы — в связи со смертью отца Сергея Васильевича (кузнеца, мельника и скорняка) в 1929 году, ему пришлось бросить учебу. В семье было четверо малолетних детей, и Василий начал работать со своим старшим братом Николаем на Бологовской МТС, освоив специальность механика колесных тракторов. Василий Сергеевич с детства был одарен музыкально, имел абсолютный слух, виртуозно играл на многих видах музыкальных инструментов, которые сам же и мастерил.

Когда в деревню Старково пришли немцы, Василий ушел к партизанам - с такой фамилией могли расстрелять без разбора обстоятельств. Был призван в армию Сережинским районным военкоматом Великолукской области и 23 февраля 1942 года направлен в часть. В семье Комиссаровых помнят его рассказ о тех временах. Была суровая зима, и валенок не хватало. Василий написал письмо матери Ольге Ивановне, и она принесла сыну валенки прямо на передовую в воинскую часть, пройдя 80 километров...

Василий Комиссаров прошел с боями весь тяжелый путь войны. Участвовал в освобождении от немцев Калинина, Варшавы. Затем вместе со своей частью вступил на территорию Германии. К этому моменту Василию Сергеевичу уже было присвоено воинское звание ефрейтор (воинская специальность - стрелок, в конце войны - повозной орудия 152-мм пушки-гаубицы 380-го стрелкового полка, 171-й стрелковой дивизии).

В боях получил два ранения, три контузии, но всегда возвращался в строй своей родной воинской части. Командование отмечало одаренного музыкальностью воина, приказывая на отдыхе играть на гармони для офицеров и солдат.

Но это был не единственный талант Василия Комиссарова. Он хорошо и модно умел стричь офицеров и солдат, виртуозно оттачивая свой скромный парикмахерский инструмент. При вступлении Красной Армии на территорию врага ему удалось найти высококачественный трофейный, из крупповской стали, набор цирюльника. Василия Сергеевича так и прозвали на итальянский манер - Фигаро, так как он мог все: стричь, брить, играть на русской гармони, балалайке, свирели и настраивать их.

«Дух Эльбы»

В качестве гармониста-виртуоза Василий Комиссаров принял участие в одном из ключевых событий Второй мировой войны - встрече с союзниками-американцами на реке Эльба, организованной маршалом Г.К. Жуковым. Напомним, эта встреча произошла 25 апреля 1945 года в районе города Торгау.

В семейном архиве Комиссаровых хранятся уникальные фотографии, запечатлевшие это событие с неожиданной стороны. Получив короткий отдых после трудных боев, бойцы пустились в зажигательный перепляс под гармонь. На русской трехрядке им аккомпанирует ефрейтор Василий Комиссаров (171-я дивизия, бравшая Рейхстаг; кадры американской кинохроники 25 апреля 1945 года).

Любопытны подробности знаменитой встрече на Эльбе, которые предоставил нашей редакции Александр Комиссаров. В связи с предстоящим событием Иосифом Сталиным была создана секретная директива.

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11075 от 23.4.45 г.:

«При встрече наших войск с американскими или английскими войсками руководствоваться следующим. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встрече с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками, от этого не отказываться и высылать своих представителей. После такой встречи нашим войскам приглашать к себе представителей американских или английских войск для ответной встречи... Нашим войскам во всех случаях быть образцом дисциплины и порядка».

Из политдонесения о встрече с передовыми американскими частями на окраине Грабова:

«Американские солдаты небольшими группами разъезжали на автомашинах, а отдельные солдаты расхаживали по городу. Отношение американских солдат к нашим войскам самое дружественное. Встретились с большой сердечностью, горячо пожимали друг другу руки, радостно улыбались, обнимались, и хотя никто ни с той, ни с другой стороны не знал языка, все же завязались оживленные разговоры, понимали друг друга без слов: «О’кей! Ол раит! Джермани капут! Рашен бой» (Русские бойцы, мол, с нами)... Восторгу и ликованию не было границ.

Разговоры со стороны наших офицеров и солдат производились в рамках допустимой возможности. Американцы на память срезали у наших бойцов пуговицы, снимали с погон и пилоток звездочки и цепляли себе на гимнастерки. В свою очередь американцы сделали несколько подарков на память: наплечные знаки своей дивизии и армии, нагрудные значки за первого убитого немца. Этим значком они особенно гордятся. Награжденные им, как мы поняли, кроме обычного содержания получают еще дополнительно 10 рублей их денег ежемесячно...»

А вот выдержки из еще одного любопытного документа военных лет:

«Эльба, древняя славянская Лаба. Теперь на Эльбе сошлись две армии. Одна пришла с Волги, другая – с Миссисипи. На Эльбе стоят пароходы – их немцы пригнали по каналам из Берлина... Первыми встретились с разведчиками 1-й американской армии части 7-й ГКЖКД 1-го Украинского фронта. Встреча произошла на переправе через р. Эльба в районе с. Герциг.

…Американцы одеты в комбинезоны, пилотка засунута в задний карман, немедленно угощают жевательными резинками… Прибывают машины – открытые «доджи» в три четверти тонны. Американцы движутся по немецким дорогам со скоростью… Стрелка спидометра не сползает со ста километров, подымается и выше. Негр-шофер, сосредоточенно жуя резинку, правит почти без движений – руки покойно лежат на баранке. На ветровом стекле символический знак-эмблема: прыгающий поросенок-дьявол, на танкетках в белом кругу – прыгающий кабан – для устрашения немцев. Шоферы, как по команде, выбрасывают руки в сторону поворота, машины мчатся, срезая углы так, что наезжают на тротуар.

…Американцы: «Хэлло!» – и приятельски похлопывают сначала по рукам, а затем и по спинам своих новых знакомых. «У вас братание с немцами разрешено? – спрашивает американец. – У нас действует приказ, запрещающий нашим солдатам и офицерам жить с немцами под одной крышей, общаться и разговаривать с ними»... О немцах говорят: «Эти джерри», к немцам-военнослужащим отношение презрительное, нетерпимость и враждебность.

При первых встречах с советскими солдатами и офицерами американские солдаты широко улыбались и хлопали по плечу: «О, рашен, рашен», совали в руки сигареты, бисквиты, шоколад, хвастались своим большим кошельком, набитым сувенирами... Водитель-негр вытащил из-под сиденья большой армейский кольт и предлагает его продать или на что-нибудь выменять…

Из политдонесения начальника политотдела 425-й стрелковой дивизии о встрече американцев с командиром и офицерами дивизии. Эта встреча состоялась 6 мая 1945 года по инициативе командира американской дивизии на западном берегу реки Эльбы.

«В одной из зал большого дома, убранной роскошными коврами, был организован обед; на столах – разнообразная посуда с 5-6 видами холодных закусок, бутылки с вином. Официальный обед был скромным, торжественным и необычно тихим. Советские и американские офицеры, рассаженные «сэндвичем», то есть через одного, молчали, не зная языка соседей. Общались мало, только через переводчика.

Для первого тоста налили в малые бокалы коньяк. Первый тост – за дружбу двух великих народов, за дальнейшее процветание и совместную борьбу с агрессором. В разговорах до, во время и после обеда американцы выказывали искреннее уважение к русскому народу, Красной Армии и Великому Сталину и выражали убеждение в том, что пока во главе Советского государства и Красной Армии стоит гениальный Сталин, победа демократических народов обеспечена.

Очень развязно рассказывали о порядках, дисциплине и недостатках в своей армии. В дивизии есть батальон жандармской полиции, который несет службу охранения и наведения порядка не только среди местного населения, но и среди военнослужащих. Полиция имеет право арестовывать не только рядовых и сержантов, но и офицеров, за что их не любят поголовно все в дивизии. Полицейские задерживают всех солдат и офицеров, замеченных в якшании с немками. За сожительство с немками осуждают на 6 лет тюремного заключения.

Встреча продолжалась три часа. Генерал, командир американской дивизии, подарил свой пистолет и бинокль командиру дивизии Быченкову. Командира американской дивизии и офицеров его штаба пригласили сделать ответный визит через два дня. Приглашение принято.

...Взаимоотношения между американскими офицерами ротного звена, сержантами и солдатами очень простые, без всякой внешней подтянутости и соблюдения чинопочитания. Солдаты и сержанты с офицерами разговаривают довольно фамильярно, по-демократичному, в присутствии офицеров без всякого закуривают, сидят в самых непринужденных позах.

Следует отметить, что большинство американских солдат были пьяны и вели себя неприлично, в городе усиленно занимались барахольством (многие носят на руках по 5-8 часов), хвалились перед нашими бойцами нанизанными на пальцы кольцами, которые сняли с убитых немцев, показывали фотокарточки немок, которых насиловали, и др. Отношение американских солдат к мирному населению грубое. Некоторые солдаты, встречая гражданское население и убедившись, что это немцы – избивали их.

Местное население – немцы и русские, угнанные немцами из СССР, рассказывают, что американцы целыми днями пьют водку, скандалят, стреляют и разгоняют немцев. Считаю, что неорганизованные посещения американских солдат в наши части допускать не следует, так как они своим поведением будут способствовать разложению нашей воинской дисциплины...»

Из политдонесения об ответной встрече командира и группы офицеров 425-й стрелковой дивизии с командиром и группой офицеров американской дивизии:

«8 мая с. г. на южной окраине населенного пункта Грабов, согласно договоренности, состоялась наша ответная встреча и прием командира и офицеров американской дивизии.

После церемонии встречи американская делегация в составе 10 человек была приглашена в большой зал, где умело и со вкусом был подан обед. Сидя за обильным столом, гости почувствовали себя непринужденно. Обе стороны обменялись приветственными речами. Дважды провозглашались тосты в честь маршала Сталина и президента Трумэна. На обеде оба командира сидели рядом, трепали друг друга по щекам.

Американский генерал очень высоко отзывался о действиях Красной Армии, сказал, что после поражения под Сталинградом началось поражение Германии; с исключительной теплотой гости говорили о действиях и победах Красной Армии, успехах артиллерии и танках. Очень хорошо отзывались и хвалили танк Т-34, сказали, что этот танк превосходит все танки, имеющиеся в английской и американской армиях. Также их интересовали гв. минометы М-13 и М-31, «Катюши».

...Американцам понравился стол и встреча. Русское вино и водку пили охотно. Сидя рядом с полковником Кирилловым, американский генерал сказал: «Вы, сэр, очень мало пьете!» Полковник ответил, что он вообще мало пьет. Американец заметил, что у них в дивизии много пьют, но не опасаются последствий, объяснив такое бесстрашие тем, что перед всяким мероприятием они выпивают несколько глотков оливкового масла, благодаря чему приобретается такое ценное качество, как «невосприимчивость» к спиртному...

После обеда была организована самодеятельность. Наши офицеры по просьбе американцев исполнили песни «Катюша» и «Огонек», приняли участие в танцах. При отъезде американцы, не стесняясь, попросили у нас русских папирос, сыр и московскую водку, которая им особенно понравилась. Командир нашей дивизии подарил американскому генералу на память о встрече пистолет ТТ и автомат, на что тот сказал: «В этом автомате я вижу воплощение силы и мощи русского оружия».

Каких-либо инцидентов при встрече не было. Наши офицеры, присутствовавшие на встрече и приеме, проявили выдержку и корректность, и с нашей стороны не было ни одного офицера в пьяном виде. Союзники (наверное, те, кто мало выпил оливкового масла) так перепились, что их грузили в машины. Трое офицеров, уезжая, не хотели брать свои ремни с пистолетами...»

25 апреля 2020 года, спустя ровно 75 лет, произошла еще одна знаменательная «встреча» бывших союзников - заочная. В связи с 75-й годовщиной встречи на Эльбе с совместным заявлением выступили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

В этом заявлении сказано:

«...Это событие ознаменовало решительное поражение нацистского режима. Встреча на Эльбе стала кульминацией огромных усилий многих стран и народов, объединивших свои силы в рамках Декларации Организации Объединенных Наций 1942 года. Эта общая борьба потребовала огромных жертв со стороны миллионов солдат, моряков и граждан на многочисленных театрах война. Мы также признательны за вклад миллионов мужчин и женщин на внутреннем фронте, которые создали большое количество военных материалов для использования во всем мире. Рабочие и производители играли решающую роль в снабжении союзных войск инструментами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» - это пример того, как наши страны могут отложить в сторону различия, укрепить доверие и сотрудничать в достижении большего дела. Работая сегодня над решением важнейших задач XXI века, мы воздаем должное доблести и мужеству всех тех, кто сражался вместе, чтобы победить фашизм. Их героический подвиг никогда не будет забыт».

«Развалинами Рейхстага удовлетворен...»

С 30 апреля по 2 мая 1945 года Василий Комиссаров участвовал в штурме Рейхстага — подвозил снаряды к 152-миллиметровым пушкам-гаубицам, которые вели огонь по «логову зверя», как говорили русские солдаты.

Как пишет Александр Комиссаров, в архиве был обнаружен очень интересный документ от 30 апреля 1945 года - боевое донесение начальника штаба 79-го стрелкового корпуса командующему 3-й ударной армией о штурме Рейхстага.

«30 апреля 1945 г. 18.00.

...Противник с остатками разгромленных батальонов фольксштурма продолжает оказывать упорное сопротивление наступающим частям корпуса. 28.4.45 г., перебросив на самолетах в район рейхстага сборный батальон СС, состоящий из моряков, летчиков, отборных пехотинцев, оказывает ожесточенное сопротивление, имея железобетонные надолбы, вокруг рейхстага противотанковый ров, залитый водой, проволочные заграждения, траншеи полного профиля с ходами сообщения.

Все здания на подступах к Рейхстагу приспособлены для обороны. По показаниям пленного, офицерский состав сборного батальона СС ... состоит из трех рот, общей численностью до 900 чел. Роты разделены на боевые группы по 25 - 30 человек, задача которых - оборонять отдельные окна, подъезды к зданию Рейхстага. Артиллерия противника, особенно зенитная, на прямой наводке, беспрерывно воздействовала на боевые порядки пехоты, мешая их продвижению. Авиация противника отдельными самолетами вела разведполеты с попутным бомбометанием.

79-й стрелковый корпус, захватив плацдарм на южном берегу р. Шпрее, в 15.00 29.4.45 г. передовыми отрядами 150 и 171 стрелковых дивизий начал штурм района Рейхстага. Встречая ожесточенное сопротивление противника, ведя упорные бои за каждый метр земли, части корпуса захватили ряд прилежащих зданий и вышли на рубеж 300 - 400 м северо-западнее Рейхстага. В 23.00 29.4.45 г., подтянув артиллерию, после сильного артналета, части корпуса начали второй штурм Рейхстага. Ведя упорные ожесточенные бои, захватили дом Гиммлера, часть района Кенигсплац и вплотную подошли к зданию Рейхстага. В течение ночи отдельными группами вели разведку в направлении Рейхстага, очищали от противника отдельные дома и подвалы, подтягивали артиллерию большой мощности на прямую наводку.

В 11.00 30.4.45 г. после сильной артподготовки части корпуса начали третий штурм Рейхстага и прилегающих зданий. Ведя исключительно ожесточенные бои, преодолев противотанковый ров, залитый водой, в 14.00 ворвались в Рейхстаг, водрузив Знамя Победы. Одновременно в 14.25 в Рейхстаг ворвались части 150-й стрелковой дивизии. Бой в районе Рейхстага продолжается...»

На своем посту — до самого конца

Василий Комиссаров был уволен в запас 25 ноября 1945 года. Окончание его боевой службы проходило в войсках 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Г.К. Жуков. Среди боевых наград Василия Сергеевича - орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу».

С 1946-го по 1954 годы Василий Комиссаров служил в органах НКВД командиром отдельного дивизиона, был на оперативной работе, участвовал в боевых операциях по выявлению предателей и пособников немецкой армии. Василий Сергеевич восстанавливал Павловский парк с привлечением немецких военнопленных. Там же, в Павловском парке, работал до конца жизни. На этой службе познакомился со своей будущей супругой, Екатериной Степановной, которая была ошеломлена его виртуозной игрой на русской гармони.

До самой своей смерти в 1989 году Василий Сергеевич Комиссаров принимал участие в мероприятиях ветеранов 171-й дивизии, проводимых в Горном институте. Честная служба на государство, суровость сталинского режима, нервно-психическое перенапряжение истощили организм, подорвали здоровье, что привело к преждевременной смерти Василия Сергеевича. Он похоронен на Покровском кладбище Пушкинского района Санкт-Петербурга...

Подготовила Юлия Лысанюк