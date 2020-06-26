Василий Комиссаров: дорогами Великой Отечественной войны

Одна из особенностей любой войны — она далеко не сразу раскрывает
все свои тайны. Иногда требуется много лет, чтобы родные
воина узнали, какой была именно его война. Так вышло и с Василием Сергеевичем
Комиссаровым. Как сообщает Александр Комиссаров, боевые заслуги его отца были
засекречены им самим в связи с тем, что его старший брат, танкист Николай
Сергеевич Комиссаров попал в плен в июле 1941 года и провел всю войну в
концлагере города Киркинес (Норвегия). В поиске и получении необходимых
документов семье Василия Комиссарова помог депутат Государственной Думы, член
партии «Единая Россия» Александр Шиманов, за что семья Комиссаровых выражает
ему искреннюю благодарность.
Русский «Фигаро»
Василий Сергеевич Комиссаров родился 5 января 1923 года в
деревне Старково Великолукской области (сейчас Тверская область). Закончил пять
классов Скудинской школы — в связи со смертью отца Сергея Васильевича (кузнеца,
мельника и скорняка) в 1929 году, ему пришлось бросить учебу. В семье было
четверо малолетних детей, и Василий начал работать со своим старшим братом
Николаем на Бологовской МТС, освоив специальность механика колесных тракторов.
Василий Сергеевич с детства был одарен музыкально, имел абсолютный слух,
виртуозно играл на многих видах музыкальных инструментов, которые сам же и
мастерил.
Когда в деревню Старково пришли немцы, Василий ушел к
партизанам - с такой фамилией могли расстрелять без разбора обстоятельств. Был
призван в армию Сережинским районным военкоматом Великолукской области и 23
февраля 1942 года направлен в часть. В семье Комиссаровых помнят его рассказ о
тех временах. Была суровая зима, и валенок не хватало. Василий написал письмо
матери Ольге Ивановне, и она принесла сыну валенки прямо на передовую в
воинскую часть, пройдя 80 километров...
Василий Комиссаров прошел с боями весь тяжелый путь войны. Участвовал в освобождении от немцев Калинина, Варшавы.
Затем вместе со своей частью вступил на территорию Германии. К этому моменту
Василию Сергеевичу уже было присвоено воинское звание ефрейтор (воинская
специальность - стрелок, в конце войны - повозной орудия 152-мм пушки-гаубицы
380-го стрелкового полка, 171-й стрелковой дивизии).
В боях получил два ранения, три контузии, но всегда
возвращался в строй своей родной воинской части. Командование отмечало
одаренного музыкальностью воина, приказывая на отдыхе играть на гармони для
офицеров и солдат.
Но это был не единственный талант Василия Комиссарова. Он
хорошо и модно умел стричь офицеров и солдат, виртуозно оттачивая свой скромный
парикмахерский инструмент. При вступлении Красной Армии на территорию врага ему
удалось найти высококачественный трофейный, из крупповской стали, набор
цирюльника. Василия Сергеевича так и прозвали на итальянский манер - Фигаро,
так как он мог все: стричь, брить, играть на русской гармони, балалайке,
свирели и настраивать их.
«Дух Эльбы»
В качестве гармониста-виртуоза Василий Комиссаров принял
участие в одном из ключевых событий Второй мировой войны - встрече с
союзниками-американцами на реке Эльба, организованной маршалом Г.К. Жуковым.
Напомним, эта встреча произошла 25 апреля 1945 года в районе города Торгау.
В семейном архиве Комиссаровых хранятся уникальные
фотографии, запечатлевшие это событие с неожиданной стороны. Получив короткий
отдых после трудных боев, бойцы пустились в зажигательный перепляс под гармонь.
На русской трехрядке им аккомпанирует ефрейтор Василий Комиссаров (171-я
дивизия, бравшая Рейхстаг; кадры американской кинохроники 25 апреля 1945 года).
Любопытны подробности знаменитой встрече на Эльбе, которые
предоставил нашей редакции Александр Комиссаров. В связи с предстоящим событием
Иосифом Сталиным была создана секретная директива.
Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11075
от 23.4.45 г.:
«При встрече наших войск с американскими или английскими
войсками руководствоваться следующим. Инициативу в организации дружеских встреч
на себя не брать. При встрече с союзными войсками относиться к ним приветливо.
При желании американских или английских войск организовать торжественную или
дружескую встречу с нашими войсками, от этого не отказываться и высылать своих представителей.
После такой встречи нашим войскам приглашать к себе представителей американских
или английских войск для ответной встречи... Нашим войскам во всех случаях быть
образцом дисциплины и порядка».
Из политдонесения о встрече с передовыми американскими
частями на окраине Грабова:
«Американские солдаты небольшими группами разъезжали на
автомашинах, а отдельные солдаты расхаживали по городу. Отношение американских
солдат к нашим войскам самое дружественное. Встретились с большой сердечностью,
горячо пожимали друг другу руки, радостно улыбались, обнимались, и хотя никто
ни с той, ни с другой стороны не знал языка, все же завязались оживленные
разговоры, понимали друг друга без слов: «О’кей! Ол раит! Джермани капут! Рашен
бой» (Русские бойцы, мол, с нами)... Восторгу и ликованию не было границ.
Разговоры со стороны наших офицеров и солдат производились
в рамках допустимой возможности. Американцы на память срезали у наших бойцов
пуговицы, снимали с погон и пилоток звездочки и цепляли себе на гимнастерки. В
свою очередь американцы сделали несколько подарков на память: наплечные знаки
своей дивизии и армии, нагрудные значки за первого убитого немца. Этим значком
они особенно гордятся. Награжденные им, как мы поняли, кроме обычного
содержания получают еще дополнительно 10 рублей их денег ежемесячно...»
А вот выдержки из еще одного любопытного документа военных
лет:
«Эльба, древняя славянская Лаба. Теперь на Эльбе сошлись
две армии. Одна пришла с Волги, другая – с Миссисипи. На Эльбе стоят пароходы –
их немцы пригнали по каналам из Берлина... Первыми встретились с разведчиками
1-й американской армии части 7-й ГКЖКД 1-го Украинского фронта. Встреча
произошла на переправе через р. Эльба в районе с. Герциг.
…Американцы одеты в комбинезоны, пилотка засунута в задний карман,
немедленно угощают жевательными резинками… Прибывают машины – открытые «доджи»
в три четверти тонны. Американцы движутся по немецким дорогам со скоростью…
Стрелка спидометра не сползает со ста километров, подымается и выше.
Негр-шофер, сосредоточенно жуя резинку, правит почти без движений – руки
покойно лежат на баранке. На ветровом стекле символический знак-эмблема:
прыгающий поросенок-дьявол, на танкетках в белом кругу – прыгающий кабан – для
устрашения немцев. Шоферы, как по команде, выбрасывают руки в сторону поворота,
машины мчатся, срезая углы так, что наезжают на тротуар.
…Американцы: «Хэлло!» – и приятельски похлопывают сначала
по рукам, а затем и по спинам своих новых знакомых. «У вас братание с немцами
разрешено? – спрашивает американец. – У нас действует приказ, запрещающий нашим
солдатам и офицерам жить с немцами под одной крышей, общаться и разговаривать с
ними»... О немцах говорят: «Эти джерри», к немцам-военнослужащим отношение
презрительное, нетерпимость и враждебность.
При первых встречах с советскими солдатами и офицерами
американские солдаты широко улыбались и хлопали по плечу: «О, рашен, рашен»,
совали в руки сигареты, бисквиты, шоколад, хвастались своим большим кошельком,
набитым сувенирами... Водитель-негр вытащил из-под сиденья большой армейский
кольт и предлагает его продать или на что-нибудь выменять…
Из политдонесения начальника политотдела 425-й стрелковой
дивизии о встрече американцев с командиром и офицерами дивизии. Эта встреча состоялась 6 мая 1945 года по инициативе командира
американской дивизии на западном берегу реки Эльбы.
«В одной из зал большого дома, убранной роскошными коврами,
был организован обед; на столах – разнообразная посуда с 5-6 видами холодных
закусок, бутылки с вином. Официальный обед был скромным, торжественным и
необычно тихим. Советские и американские офицеры, рассаженные «сэндвичем», то
есть через одного, молчали, не зная языка соседей. Общались мало, только через
переводчика.
Для первого тоста налили в малые бокалы коньяк. Первый тост
– за дружбу двух великих народов, за дальнейшее процветание и совместную борьбу
с агрессором. В разговорах до, во время и после обеда американцы выказывали
искреннее уважение к русскому народу, Красной Армии и Великому Сталину и
выражали убеждение в том, что пока во главе Советского государства и Красной
Армии стоит гениальный Сталин, победа демократических народов обеспечена.
Очень развязно рассказывали о порядках, дисциплине и
недостатках в своей армии. В дивизии есть батальон жандармской полиции, который
несет службу охранения и наведения порядка не только среди местного населения,
но и среди военнослужащих. Полиция имеет право арестовывать не только рядовых и
сержантов, но и офицеров, за что их не любят поголовно все в дивизии.
Полицейские задерживают всех солдат и офицеров, замеченных в якшании с немками.
За сожительство с немками осуждают на 6 лет тюремного заключения.
Встреча продолжалась три часа. Генерал, командир
американской дивизии, подарил свой пистолет и бинокль командиру дивизии
Быченкову. Командира американской дивизии и офицеров его штаба пригласили
сделать ответный визит через два дня. Приглашение принято.
...Взаимоотношения между американскими офицерами ротного
звена, сержантами и солдатами очень простые, без всякой внешней подтянутости и
соблюдения чинопочитания. Солдаты и сержанты с офицерами разговаривают довольно
фамильярно, по-демократичному, в присутствии офицеров без всякого закуривают,
сидят в самых непринужденных позах.
Следует отметить, что большинство американских солдат были
пьяны и вели себя неприлично, в городе усиленно занимались барахольством
(многие носят на руках по 5-8 часов), хвалились перед нашими бойцами
нанизанными на пальцы кольцами, которые сняли с убитых немцев, показывали
фотокарточки немок, которых насиловали, и др. Отношение американских солдат к
мирному населению грубое. Некоторые солдаты, встречая гражданское население и
убедившись, что это немцы – избивали их.
Местное население – немцы и русские, угнанные немцами из
СССР, рассказывают, что американцы целыми днями пьют водку, скандалят, стреляют
и разгоняют немцев. Считаю, что неорганизованные посещения американских солдат
в наши части допускать не следует, так как они своим поведением будут
способствовать разложению нашей воинской дисциплины...»
Из политдонесения об ответной встрече командира и группы
офицеров 425-й стрелковой дивизии с командиром и группой офицеров американской
дивизии:
«8 мая с. г. на южной окраине населенного пункта Грабов,
согласно договоренности, состоялась наша ответная встреча и прием командира и
офицеров американской дивизии.
После церемонии встречи американская делегация в составе 10
человек была приглашена в большой зал, где умело и со вкусом был подан обед.
Сидя за обильным столом, гости почувствовали себя непринужденно. Обе стороны
обменялись приветственными речами. Дважды провозглашались тосты в честь маршала
Сталина и президента Трумэна. На обеде оба командира сидели рядом, трепали друг
друга по щекам.
Американский генерал очень высоко отзывался о действиях
Красной Армии, сказал, что после поражения под Сталинградом началось поражение
Германии; с исключительной теплотой гости говорили о действиях и победах
Красной Армии, успехах артиллерии и танках. Очень хорошо отзывались и хвалили
танк Т-34, сказали, что этот танк превосходит все танки, имеющиеся в английской
и американской армиях. Также их интересовали гв. минометы М-13 и М-31,
«Катюши».
...Американцам понравился стол и встреча. Русское вино и
водку пили охотно. Сидя рядом с полковником Кирилловым, американский генерал
сказал: «Вы, сэр, очень мало пьете!» Полковник ответил, что он вообще мало
пьет. Американец заметил, что у них в дивизии много пьют, но не опасаются
последствий, объяснив такое бесстрашие тем, что перед всяким мероприятием они
выпивают несколько глотков оливкового масла, благодаря чему приобретается такое
ценное качество, как «невосприимчивость» к спиртному...
После обеда была организована самодеятельность. Наши
офицеры по просьбе американцев исполнили песни «Катюша» и «Огонек», приняли
участие в танцах. При отъезде американцы, не стесняясь, попросили у нас русских
папирос, сыр и московскую водку, которая им особенно понравилась. Командир
нашей дивизии подарил американскому генералу на память о встрече пистолет ТТ и
автомат, на что тот сказал: «В этом автомате я вижу воплощение силы и мощи
русского оружия».
Каких-либо инцидентов при встрече не было. Наши офицеры,
присутствовавшие на встрече и приеме, проявили выдержку и корректность, и с
нашей стороны не было ни одного офицера в пьяном виде. Союзники (наверное, те,
кто мало выпил оливкового масла) так перепились, что их грузили в машины. Трое
офицеров, уезжая, не хотели брать свои ремни с пистолетами...»
25 апреля 2020 года, спустя ровно 75 лет, произошла еще
одна знаменательная «встреча» бывших союзников - заочная. В связи с 75-й годовщиной встречи на Эльбе с совместным
заявлением выступили президент России Владимир Путин и президент США Дональд
Трамп.
В этом заявлении сказано:
«...Это событие ознаменовало решительное поражение
нацистского режима. Встреча на Эльбе стала кульминацией огромных усилий многих
стран и народов, объединивших свои силы в рамках Декларации Организации
Объединенных Наций 1942 года. Эта общая борьба потребовала огромных жертв со
стороны миллионов солдат, моряков и граждан на многочисленных театрах война. Мы
также признательны за вклад миллионов мужчин и женщин на внутреннем фронте,
которые создали большое количество военных материалов для использования во всем
мире. Рабочие и производители играли решающую роль в снабжении союзных войск
инструментами, необходимыми для победы.
«Дух Эльбы» - это пример того, как наши страны могут
отложить в сторону различия, укрепить доверие и сотрудничать в достижении
большего дела. Работая сегодня над решением важнейших задач XXI века, мы
воздаем должное доблести и мужеству всех тех, кто сражался вместе, чтобы
победить фашизм. Их героический подвиг никогда не будет забыт».
«Развалинами Рейхстага удовлетворен...»
С 30 апреля по 2 мая 1945 года Василий Комиссаров
участвовал в штурме Рейхстага — подвозил снаряды к 152-миллиметровым пушкам-гаубицам,
которые вели огонь по «логову зверя», как говорили русские солдаты.
Как пишет Александр Комиссаров, в архиве был обнаружен
очень интересный документ от 30 апреля 1945 года - боевое донесение начальника
штаба 79-го стрелкового корпуса командующему 3-й ударной армией о штурме
Рейхстага.
«30 апреля 1945 г. 18.00.
...Противник с остатками разгромленных батальонов
фольксштурма продолжает оказывать упорное сопротивление наступающим частям
корпуса. 28.4.45 г., перебросив на самолетах в район рейхстага сборный батальон
СС, состоящий из моряков, летчиков, отборных пехотинцев, оказывает ожесточенное
сопротивление, имея железобетонные надолбы, вокруг рейхстага противотанковый
ров, залитый водой, проволочные заграждения, траншеи полного профиля с ходами
сообщения.
Все здания на подступах к Рейхстагу приспособлены для
обороны. По показаниям пленного, офицерский состав сборного батальона СС ...
состоит из трех рот, общей численностью до 900 чел. Роты разделены на боевые
группы по 25 - 30 человек, задача которых - оборонять отдельные окна, подъезды
к зданию Рейхстага. Артиллерия противника, особенно зенитная, на прямой
наводке, беспрерывно воздействовала на боевые порядки пехоты, мешая их
продвижению. Авиация противника отдельными самолетами вела разведполеты с попутным
бомбометанием.
79-й стрелковый корпус, захватив плацдарм на южном берегу
р. Шпрее, в 15.00 29.4.45 г. передовыми отрядами 150 и 171 стрелковых дивизий
начал штурм района Рейхстага. Встречая ожесточенное сопротивление противника,
ведя упорные бои за каждый метр земли, части корпуса захватили ряд прилежащих
зданий и вышли на рубеж 300 - 400 м северо-западнее Рейхстага. В 23.00 29.4.45
г., подтянув артиллерию, после сильного артналета, части корпуса начали второй
штурм Рейхстага. Ведя упорные ожесточенные бои, захватили дом Гиммлера, часть
района Кенигсплац и вплотную подошли к зданию Рейхстага. В течение ночи
отдельными группами вели разведку в направлении Рейхстага, очищали от
противника отдельные дома и подвалы, подтягивали артиллерию большой мощности на
прямую наводку.
В 11.00 30.4.45 г. после сильной артподготовки части
корпуса начали третий штурм Рейхстага и прилегающих зданий. Ведя исключительно
ожесточенные бои, преодолев противотанковый ров, залитый водой, в 14.00
ворвались в Рейхстаг, водрузив Знамя Победы. Одновременно в 14.25 в Рейхстаг
ворвались части 150-й стрелковой дивизии. Бой в районе Рейхстага
продолжается...»
На своем посту — до самого конца
Василий Комиссаров был уволен в запас 25 ноября 1945 года.
Окончание его боевой службы проходило в войсках 1-го Белорусского фронта,
которым командовал маршал Г.К. Жуков. Среди боевых наград Василия Сергеевича -
орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За
отвагу».
С 1946-го по 1954 годы Василий Комиссаров служил в органах
НКВД командиром отдельного дивизиона, был на оперативной работе, участвовал в
боевых операциях по выявлению предателей и пособников немецкой армии. Василий
Сергеевич восстанавливал Павловский парк с привлечением немецких военнопленных.
Там же, в Павловском парке, работал до конца жизни. На этой службе познакомился
со своей будущей супругой, Екатериной Степановной, которая была ошеломлена его
виртуозной игрой на русской гармони.
До самой своей смерти в 1989 году Василий Сергеевич
Комиссаров принимал участие в мероприятиях ветеранов 171-й дивизии, проводимых
в Горном институте. Честная служба на государство, суровость сталинского
режима, нервно-психическое перенапряжение истощили организм, подорвали
здоровье, что привело к преждевременной смерти Василия Сергеевича. Он похоронен
на Покровском кладбище Пушкинского района Санкт-Петербурга...
Подготовила
Юлия Лысанюк