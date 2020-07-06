Как вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы

Перенастройка, или как вернуть каналы в строй

«Пропадание» телеканалов — типичный вопрос, с которым телезрители, обращаются на «горячую линию» РТРС. Чаще всего у зрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и выбрать «Автопоиск».

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР. Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск. Сброс настроек помог и зрителю, телевизор которого показывал телеканал «Карусель» в формате «немого кино». После перенастройки звук возобновился.

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов (может быть, и на Псковскую, и на Новгородскую). Тогда, например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или узнать по номеру «горячей линии» 8-800-220-20-02.

Неконструктивное поведение, или перегрев корпуса

Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104. По информации телезрителей, часто перегреваются приставки со встроенным блоком питания: D-Color DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи перегрева модели MDI DBR-901. Рекомендуется выбирать модели с частично перфорированным корпусом, а также модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.

«Перепрошивка»

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не исключение. Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»).

Некоторые владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и D-Color DC711HD не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самостоятельно.

Чтобы самостоятельно «перепрошить» приставку нужно:

· скачать загрузочные файлы с сайта производителя,

· форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32,

· записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,

· пошагово выполнить команды по установке.

После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

Напоминаем, что цифровое эфирное телевидение доступно для 96,31% жителей Ленинградской области. 20 телеканалов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам без поддержки стандарта DVB-T2 (до 2013 года выпуска).

На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей.

Более подробную информацию о пользовательском приёмном оборудовании, а также инструкции по настройке, можно найти на сайте смотрицифру.рф.





