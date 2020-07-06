Как вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы

Перенастройка, или как вернуть каналы в строй
«Пропадание» телеканалов — типичный вопрос, с которым
телезрители, обращаются на «горячую линию» РТРС. Чаще всего у зрителей исчезает
один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel 890 из
мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких
случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно
зайти в раздел «Поиск каналов» и выбрать «Автопоиск».
Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР. Помог только сброс
настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить
заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и
снова пробуем запустить автопоиск. Сброс настроек помог и зрителю, телевизор которого
показывал телеканал «Карусель» в
формате «немого кино». После перенастройки звук возобновился.
Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов
соседних регионов (может быть, и на Псковскую, и на Новгородскую). Тогда,
например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В
таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал
нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном
приложении «Телегид» или узнать по номеру «горячей линии»
8-800-220-20-02.
Неконструктивное поведение, или перегрев корпуса
Причиной пропадания сигнала может стать перегрев
процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с
конструктивными недоработками, например, Denn DDT104. По информации телезрителей, часто
перегреваются приставки со встроенным блоком питания: D-Color DC711HD, D-Color
DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи перегрева модели MDI
DBR-901. Рекомендуется выбирать модели с частично
перфорированным корпусом, а также модели с внешним блоком питания — его легко
заменить в случае поломки.
«Перепрошивка»
Производители всех устройств, у которых есть
программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не
исключение. Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять
ПО («перепрошивать»).
Некоторые владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и D-Color
DC711HD не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих
случаях не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для
этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО
самостоятельно.
Чтобы самостоятельно
«перепрошить» приставку нужно:
·
скачать загрузочные файлы с сайта производителя,
·
форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32,
·
записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,
·
пошагово выполнить команды по установке.
После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.
Напоминаем, что цифровое
эфирное телевидение доступно для 96,31% жителей Ленинградской области. 20
телеканалов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую
антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка
дополнительно нужна к телевизорам без поддержки стандарта DVB-T2 (до 2013 года
выпуска).
На рынке представлены 253 модели телевизионных
приставок. Из них 63% моделей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000
до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей.