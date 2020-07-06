На трудотерапию – и пешком

Тем временем приговоры в
отношении простых смертных пьяниц за рулем выносятся регулярно. Как наказывают
нетрезвых водителей, даже если они никого не убили и не покалечили?
Госавтоинспекция постоянно задерживает нарушителей в нетрезвом виде и
привлекает к ответственности. И необязательно для этого совершать ДТП, тем
более с тяжелыми последствиями: пьяный за рулем свое получит. Но в каких
случаях административное нарушение перерастает в уголовное преступление?
Статья 264.1 УК РФ
предусматривает наказание за управление транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проще говоря, это
значит, что если водитель уже был наказан за пьяное вождение – административно,
то, снова садясь за руль в нетрезвом виде, он становится не просто нарушителем,
а преступником. Сюда же относится те нетрезвые водители, которые имеют
судимость за пьяные аварии с тяжкими последствиями – с погибшими и серьезно
пострадавшими.
Наказывается такое
преступление либо штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, а также принудительными работами
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Максимальная санкция статьи – лишение свободы на два года.
Как это происходит на
практике?
Гатчинский городской суд
вынес обвинительный приговор в отношении Александра З. – по статье 264.1 УК РФ.
Как было установлено, гражданин З., будучи подвергнут административному
наказанию за вождение в нетрезвом виде, снова был задержан сотрудниками
дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
Попавшись в первый раз,
Александр З. был наказан рублем и лишением прав. Мировой судья вынес
постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ: управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч
рублей и лишили права управления транспортными средствами на год и семь
месяцев.
Наказание действия не
возымело. Гражданин З. снова выпил, сел за руль и поехал. Его остановили
сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району. И без
освидетельствования было ясно, что водитель принял на грудь: с красным лицом,
нетвердо держась на ногах, он вылез из машины. Речь несвязная, запах алкоголя
изо рта. Нарушителя освидетельствовали прямо на месте с применением
технического средства измерения и установили состояние алкогольного опьянения,
а именно: количество абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе
составило 1,841 мг/л. Полицейские составили акт. В отношении нарушителя
возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и взяли с него подписку о
невыезде и надлежащем поведении. Гражданин З. присел на скамью подсудимых.
В судебном заседании он
заявил, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением, осознал
общественную опасность содеянного и раскаивается.
Предъявленное подсудимому
обвинение суд нашел обоснованным, поскольку оно подтверждено собранными по делу
доказательствами. При назначении наказания были учтены характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного судом
наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Приняли во
внимание личность гражданина З. и его характеристики.
Александр З. – отец
малолетнего ребенка, женатый, не судим, имеет постоянное место жительства и
регистрации, трудоустроен. По месту проживания органами полиции характеризуется
удовлетворительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Отягчающих
обстоятельств суд не усмотрел, смягчающими послужили: полное признание вины и
раскаяние в содеянном, а также наличие ребенка.
С учетом всех факторов
суд счел необходимым назначить гражданину З. наказание в виде обязательных
работ и дополнительно лишить его права заниматься деятельностью по управлению
транспортными средствами.
Гатчинский городской суд
признал Александра З. виновным и назначил ему наказание в виде обязательных
работ на срок 240 часов – с лишением водительских прав на два с половиной года.
По информации правовой
группы УМВД России по Гатчинскому району