На трудотерапию – и пешком

Тем временем приговоры в отношении простых смертных пьяниц за рулем выносятся регулярно. Как наказывают нетрезвых водителей, даже если они никого не убили и не покалечили? Госавтоинспекция постоянно задерживает нарушителей в нетрезвом виде и привлекает к ответственности. И необязательно для этого совершать ДТП, тем более с тяжелыми последствиями: пьяный за рулем свое получит. Но в каких случаях административное нарушение перерастает в уголовное преступление?

Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проще говоря, это значит, что если водитель уже был наказан за пьяное вождение – административно, то, снова садясь за руль в нетрезвом виде, он становится не просто нарушителем, а преступником. Сюда же относится те нетрезвые водители, которые имеют судимость за пьяные аварии с тяжкими последствиями – с погибшими и серьезно пострадавшими.

Наказывается такое преступление либо штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, а также принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на два года.

Как это происходит на практике?

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра З. – по статье 264.1 УК РФ. Как было установлено, гражданин З., будучи подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, снова был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Попавшись в первый раз, Александр З. был наказан рублем и лишением прав. Мировой судья вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на год и семь месяцев.

Наказание действия не возымело. Гражданин З. снова выпил, сел за руль и поехал. Его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району. И без освидетельствования было ясно, что водитель принял на грудь: с красным лицом, нетвердо держась на ногах, он вылез из машины. Речь несвязная, запах алкоголя изо рта. Нарушителя освидетельствовали прямо на месте с применением технического средства измерения и установили состояние алкогольного опьянения, а именно: количество абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,841 мг/л. Полицейские составили акт. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Гражданин З. присел на скамью подсудимых.

В судебном заседании он заявил, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением, осознал общественную опасность содеянного и раскаивается.

Предъявленное подсудимому обвинение суд нашел обоснованным, поскольку оно подтверждено собранными по делу доказательствами. При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного судом наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Приняли во внимание личность гражданина З. и его характеристики.

Александр З. – отец малолетнего ребенка, женатый, не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел, смягчающими послужили: полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие ребенка.

С учетом всех факторов суд счел необходимым назначить гражданину З. наказание в виде обязательных работ и дополнительно лишить его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Гатчинский городской суд признал Александра З. виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов – с лишением водительских прав на два с половиной года.





По информации правовой группы УМВД России по Гатчинскому району