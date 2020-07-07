Мобильный технопарк «Кванториум»

Мобильный технопарк будет
создан на базе стационарного «Кванториума» во Всеволожске. В течение учебного
года запланирована работа в шести точках: Бокситогорском, Лодейнопольском,
Подпорожском, Волховском, Всеволожском и Лужском районах. Базироваться
технопарк будет в одной из школ района, в которую будут привозить учеников
других образовательных учреждений. В каждом районе занятия пройдут на
протяжении двух недель трижды за учебный год. Проект стартует с 1 сентября 2020
года.
Дети смогут заниматься
технологией, а также уроками дополнительной программы образования: «Виртуальная
и дополненная реальность VR/АR», «Информационные технологии»,
«Геоинформационные технологии», «Аэротехнологии», «Промышленная робототехника»,
«Промышленный дизайн» и «Хайтек». Таким образом, обучаться в мобильном технопарке
в каждом районе смогут не менее 180 учеников 5-11 классов.
Регион также планирует
закупить еще два мобильных технопарка: на базе «Кванториума» в Сосновом Бору
оборудование будет закуплено в 2021 году, а в Кировске технопарк появится в
2022 году. В 2020 году Ленинградская область получила из федерального бюджета
субсидию в объеме 16,9 млн рублей.