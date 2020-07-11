Семь новых заболевших

Каждый населенный пункт прибавил по одному новому заболевшему. В итоге по данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 10 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1509 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1232 человека, зарегистрировано 13 летальных исходов.

В Гатчинском районе число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, достигло 264 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 10 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4989 человек (за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев), 3839 поправились, 37 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 602 человека (выздоровел 526),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 81),

- п. Вырица – 94 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 91 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 44 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово, д. Малое Верево, п. Пудость – по 24 человека,

- д. Сяськелево – 19 человек,

- п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 16 человек,

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны – 13 человек,

- д. Новый Учхоз – 11 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой – 9 человек,

- д. Белогорка, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская, п. Сусанино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево - по 1 человеку.