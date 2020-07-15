Давайте помогать вместе!

Давайте помогать вместе!

Сегодня многие семьи потеряли доход из-за ограничений, вызванных пандемией. Благотворительный фонд «Счастливое будущее» продолжает оказывать помощь таким семьям в рамках акции «Помогаем вместе».

Рубрики : Общество     15 Jul 2020

Название «Помогаем вместе» выбрано неспроста, ведь акция объединяет усилия разных партнеров фонда: хлебобулочных компаний «Fazer» и «Дарница», сети магазинов «Лента» и фонда «Дари еду!». Общими усилиями формируются наборы, состоящие из выпечки, хлеба и продуктов длительного хранения, которые потом и передаются нуждающимся.

Так, с 1 июня фонд «Счастливое будущее» провел 15 выездов по Гатчинскому району. Для взрослых важно получать такую поддержку. А для детей визиты волонтёров словно маленький праздник, ведь добровольцы привозят ещё и угощения: шоколад, мороженое и конфеты.

Еженедельный маршрут волонтеров такой: Новый Свет, Гатчина, Пудость, Сиверская, Коммунар, Покровская, Антропшино и другие деревни. Например, в Пудости и Новом Свете добровольцев радушно встречают мамы-выпускницы детских домов со своим детьми.

Останавливаться на этом фонд не может: ситуация в регионе всё ещё не стабильна, и многие семьи не могут восстановить необходимый уровень дохода.

Фонд «Счастливое будущее» будет рад участию новых партнёров и друзей - кто так же беспокоится о благополучии семей, которым сегодня необходима наша помощь.

Давайте помогать вместе!

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