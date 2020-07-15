Название «Помогаем
вместе» выбрано неспроста, ведь акция объединяет усилия разных партнеров фонда:
хлебобулочных компаний «Fazer» и «Дарница», сети магазинов «Лента» и фонда
«Дари еду!». Общими усилиями формируются наборы, состоящие из выпечки, хлеба и
продуктов длительного хранения, которые потом и передаются нуждающимся.
Так, с 1 июня фонд
«Счастливое будущее» провел 15 выездов по Гатчинскому району. Для взрослых
важно получать такую поддержку. А для детей визиты волонтёров словно маленький
праздник, ведь добровольцы привозят ещё и угощения: шоколад, мороженое и
конфеты.
Еженедельный маршрут
волонтеров такой: Новый Свет, Гатчина, Пудость, Сиверская, Коммунар,
Покровская, Антропшино и другие деревни. Например, в Пудости и Новом Свете
добровольцев радушно встречают мамы-выпускницы детских домов со своим детьми.
Останавливаться на этом
фонд не может: ситуация в регионе всё ещё не стабильна, и многие семьи не могут
восстановить необходимый уровень дохода.
Фонд «Счастливое будущее»
будет рад участию новых партнёров и друзей - кто так же беспокоится о
благополучии семей, которым сегодня необходима наша помощь.
Давайте помогать вместе!