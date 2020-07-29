В Карташевской – летний праздник

Примета нашего времени – маски, стали необходимым его атрибутом, да и ограниченное количество зрителей тоже было соблюдено. Но главное – праздник в Карташевской, организованный заведующей клубом А.А. Градович, состоялся.

Ведущие концерта Заслуженный артист России Геннадий Спириденков и артистка «Ленконцерта» Светлана Протопопова, открыли этот праздник, исполнив песню о хорошем настроении, а зрители охотно поддержали их не только своим пением, но и аплодисментами. Известные петербургские артисты оказались в Карташевской, благодаря пандемии. На протяжении всего концерта Геннадий Спириденков рассказывал интересные истории из своей творческой и кинематографической деятельности.

Поздравили жителей и гостей посёлка с праздником глава Кобринского поселения Н.Л. Деминенко и глава местной администрации В.В. Федорченко. За последнее время в посёлке асфальтирована главная улица, и это сразу бросается в глаза. Рассказали руководители и о предстоящих делах, после чего вручили А.А. Градович благодарность за большой вклад в развитие культуры и сохранение культурных традиций - Анна Аркадьевна уже десять лет организует культурную часть жизни посёлка.

Дети украсили праздничный концерт: Рита Мирошкина прочитала стихотворение «Хорошо иметь друзей», а Диана и Милена Демидовы исполнили песню «Раз ладошка, два ладошка».

Выступление историка Андрея Бурлакова всегда содержательно, объемлюще и увлекательно. О своих новых краеведческих находках, выпущенных недавно книгах он поведал участникам праздника и в этот раз. Он также пообещал, что скоро выйдет его книга о Карташевской, в которой будут уникальные снимки и документы, опубликованные впервые.

Трогательно прозвучало поздравление с праздником в адрес ветеранов-старожилов посёлка, администрация поселения передала им подарочные наборы.

Гостем сельского клуба была и Ксения Зубарева. Она читала свои стихи и даже устроила увлекательное шоу с разгадыванием вопросов, заданных зрителями, ответами служили тоже её стихи.

Детский танцевальный коллектив «Карташевские жемчужинки» взошёл, вырос и расцвел в местных условиях, в этот раз им был исполнен танец «Пчеловод».

Гость праздника, автор этих строк, тоже прочитала свои стихи.

Те, кто пришёл на праздник, сначала обращали своё внимание на красочные портреты, оживлявшие зал клуба. В этот раз здесь выставляла свои работы сиверская художница Елена Курчатова. Она универсальный живописец. Многие знают её, как портретиста. Но у Е. Курчатовой легко ложатся на холст и прекрасные пейзажные зарисовки сиверских красот, и натюрморты.

Праздничное действо на карташевской земле завершилось выступлением местного ансамбля «Русская душа». Этот творческий коллектив до пандемии часто выступал на различных площадках, он широко известен в округе, и репертуар у него богатый, недавно стал исполнять даже песню на французском языке. С таким опытным руководителем, как Заслуженный работник культуры РФ Николай Петунин, ансамбль и после пандемии продолжит радовать зрителей и слушателей своим исполнением русских народных песен.



