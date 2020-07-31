Конторки поднимут школьников на ноги… для их же здоровья

Здоровье нужно беречь по науке

Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) появились в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда министерства здравоохранения и просвещения СССР пришли к выводу, что здоровье школьников и воспитанников детских садов ухудшается. Научно-исследовательскому институту медицинских проблем Севера было поручено исследовать этот вопрос и выявить причины.

Ученый, врач, педагог-новатор, профессор Владимир Филиппович Базарный вместе с группой ученых установил, что главная причина – обездвиженность детей, которые проводят в школе большое количество часов сидя, что наносит вред здоровью. Следствием долгого сидения является множество различных заболеваний, основные из которых – заболевания опорно-двигательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов зрения. По итогам многолетней работы ученые разработали комплексный пакет ЗСТ, с помощью которых можно создать оптимальную среду для школьников, чтобы параллельно с учебой они могли находиться в максимально естественном для них режиме движения.

ЗСТ были апробированы в сотнях школ СССР после чего были приняты в качестве госпрограммы Минздрава РСФСР. По ней должны были переоборудовать все школы России. Но после развала Советского Союза программа так и не была реализована.

В 1990-е годы программа прошла повторную сертификацию. Роспотребнадзор выдал соответствующее заключение для здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного, которые остались единственными, одобренными и утвержденными на государственном уровне.

Как правильно это делать

Суть ЗСТ заключается в режиме динамической смены поз, когда дети учатся, либо меняясь местами за «стоячей» конторкой и «сидячей» партой каждые 10-15 минут, либо постоянно стоя, при этом у них сохраняется возможность присесть. Вариант смены положения каждые 10 минут оптимален для начальной школы и одобрен Роспотребнадзором.

Когда школьник стоит за конторкой, у которой рабочая поверхность расположена с углом 16-17 градусов, а под ногами у него лежит специальный массажный коврик из деревянных бусин, соблюдается необходимый режим для сохранения и стимуляции работы систем жизнеобеспечения организма.

Следует также отметить, что стоя – это не значит, что ребенок стоит без движения. Это значит, что у него есть естественная возможность покачаться, покрутиться, размяться, попереминаться с ноги на ногу, опереться на конторку. Каждый нормальный ребенок без проблем чередует движения за конторкой и кратковременный отдых за партой, благодаря чему происходит укрепление его организма.

По методике В.Ф. Базарного в начальной школе применяется письмо пером и чернилами, в средней школе учащиеся переходят на перьевые ручки со сменными картриджами, либо по желанию могут продолжить писать пером, что более полезно. Все это позволяет обеспечить необходимый режим напряжений и расслаблений, следовательно, избежать стресса.

В технологию В.Ф. Базарного входит зрительный тренажер «ЗЕВС». По углам школьного класса устанавливают лампочки, которые включаются с пульта управления согласно выбранной программе. Дети в процессе игры следят за бегущими огоньками и разминают мышцы глаз, шеи, туловища. Тренажер «СУС» представляет собой разноцветные цветные линии и геометрические фигуры, нарисованные на потолке, по которым школьники также водят взглядом и тренируют мышцы глаз.

Внедрение здоровьесберегающих технологий в России и за рубежом

ЗСТ применяются более чем в 50 регионах России. К лидерам относится Белгородская область, где элементами ЗСТ оборудованы 350 школ, Амурская область – около 300 школ и 200 детских садов. Азербайджан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая взяла ЗСТ В.Ф. Базарного в качестве государственной образовательной программы. Активно внедряет технологии В.Ф.Базарного Республика Беларусь. Похожие технологии применяются в Германии, США, Финляндии, Швейцарии.

В 2011 году президент России Владимир Путин посетил в Республике Хакасии один из классов в лицее «Эврика», оснащенный здоровьесберегающими технологиями, и остался под впечатлением от увиденного. После чего была внесена формулировка «здоровьесберегающие технологии» в указ президента РФ № 761, а позднее и в программу «Десятилетие детства» правительства РФ.

Ленинградская область не отстает

В Ленинградской области по ЗСТ В.Ф. Базарного уже 12 лет успешно работает один класс Каменногорского центра образования в Выборгском районе. Он был организован по инициативе энтузиастов – директора школы Любови Зыряновой и педагога Марины Бостан. В январе 2020 года был запущен второй класс.

Алексей Севериков в июне 2019 года обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой выделить средства на оснащение девяти классов для трех школ в Гатчине. Процесс внедрения здоровьесберегающих технологий был поддержан главой Гатчины и Гатчинского района Виталием Филоненко и главой районной администрации Людмилой Нещадим. В 2019 году комитет образования Гатчинского района выделил 420 тысяч рублей на оснащение здоровьесберегающим оборудованием первого пилотного класса в Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. Еще 200 тысяч рублей средств меценатов было привлечено для закупки отдельных элементов для других трех классов.

Директор гимназии Александр Сергеев рассказал, что здоровьесберегающие технологии привлекли внимание педагогического коллектива гимназии еще в 90-е годы.

- Главное во внедрении этих технологий, на мой взгляд, - это заинтересованный учитель, хорошо понимающий значимость проблемы и способный убедить в важности ее решения родителей. Таким первопроходцем в нашей гимназии стала Наталья Глуханова вместе с родителями 3А класса, поддержавшими обучение школьников в режиме динамической смены поз. К сожалению, в марте текущего года по известным причинам школа была вынуждена прервать проведение очных занятий. Надеюсь, что в сентябре нам удастся вернуться к привычному режиму работы. Мы планируем расширить деятельность в направлении ЗСТ, осваивать перьевое каллиграфическое письмо и другие аспекты технологий В.Ф. Базарного, – сказал Александр Сергеев.

Директор Благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач рассказала, что, узнав о конторках и системе В.Ф. Базарного, поделилась этой информацией с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, председателем постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александром Перминовым.

- Одна из задач нашего фонда – обеспечить благополучие и успешное развитие детей, в том числе физическое. Поэтому для нас очень важно, чтобы окружающая их среда, будь то в школе или дома, максимально способствовала сохранению здоровья, - сказала Анна Оснач.

В результате, фракция «Справедливая Россия» в областном парламенте выделила 250 тысяч рублей на оборудование конторками одного класса в Коммунарской школе № 2. Еще 150 тысяч рублей на оборудование второго класса в той же школе выделил комитет образования Гатчинского района. Благодаря этому в одном из классов начальной школы установили 15 конторок и 15 парт, а 30 парт и 6 конторок установили в одном из классов средней школы.

Депутат Сусанинского поселения Дмитрий Кононов изъявил желание оснастить здоровьесберегающими технологиями Семринскую начальную школу. Депутаты Сиверского поселения также написали коллективное письмо на имя главы районной администрации с просьбой оснастить новыми классами школы поселения.

Цена вопроса

Оборудование класса здоровья на 30 человек в базовой комплектации обойдется в 250 тысяч рублей, в полной комплектации с дополнительными элементами – до 500 тысяч рублей. Также по возможности необходимо сделать ремонт в кабинете: соблюсти правильную эргономику пространства, в том числе цветовую, убрать прямые углы с помощью объемной лепки, поменять систему освещения.

В некоторых регионах эти затраты полностью берет на себя бюджет, также спонсорами выступают предприниматели, предприятия, депутаты, заинтересованные в здоровье своих детей родители. Так, в городе Каспийске один предприниматель за свой счет полностью переоборудовал два кабинета начального обучения в школе, где учатся его дети.

Алексей Севериков также обратился с предложением продолжить внедрение ЗСТ в школах Гатчинского района к председателю районного комитета образования Елене Глыбиной, которая в целом поддержала эту идею. В комментарии для нашей газеты Елена Николаевна сказала, что технологию В.Ф. Базарного имеет смысл внедрять, но необходимо соблюсти ряд определенных условий: размер классных помещений, соответствующее обучение учителей.

- Мы планируем вводить эту технологию в новых школах, три из которых в ближайшие годы появятся в Гатчинском районе. В них уже предусмотрены классные помещения размером около 60 квадратных метров, куда можно поставить конторки и парты, но на данный момент просто поменять все парты в школах Гатчинского района невозможно, так как размеры кабинетов не позволят этого сделать. Тем не менее, в начальной школе у нас уже установлены современные парты, в которых можно менять угол наклона. В наших планах – обучение учителей работе с технологией В.Ф. Базарного, обсуждение новой системы с родителями школьников и создание условий для внедрения технологии в образовательный процесс, - сказала Елена Глыбина.