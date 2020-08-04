Перевозчики ТКО проследят за чистотой мусорных площадок

В отраслевом стандарте будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства. Для дополнительного контроля рассматривается возможность установки камер наблюдения.

Проблема содержания мусорных площадок обсуждалась на совещании с перевозчиками ТКО, которое заместитель председателя правительства области Михаил Ильин провел совместно с комитетом по обращению с отходами. «Площадки должны быть чистыми. За их захламление должны нести солидарную ответственность перевозчики и местные администрации. Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу», — обратился к транспортным компаниям Михаил Ильин.

Как сообщил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, при разработке отраслевого стандарта мест накопления отходов будет учтена специфика техники, которая сейчас работает на территории Ленинградской области. «Но в любом случае перемены будут. Без согласованных стандартов мы не сможем сформировать полноценную и понятную отрасль», — отметил Алексей Пименов.