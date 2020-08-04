Перевозчики ТКО проследят за чистотой мусорных площадок

В
отраслевом стандарте будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок
и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные
средства. Для дополнительного контроля рассматривается возможность установки
камер наблюдения.
Проблема
содержания мусорных площадок обсуждалась на совещании с перевозчиками ТКО,
которое заместитель председателя правительства области Михаил Ильин провел
совместно с комитетом по обращению с отходами. «Площадки должны быть чистыми.
За их захламление должны нести солидарную ответственность перевозчики и местные
администрации. Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными
властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и
перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу», — обратился к
транспортным компаниям Михаил Ильин.
Как
сообщил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, при
разработке отраслевого стандарта мест накопления отходов будет учтена специфика
техники, которая сейчас работает на территории Ленинградской области. «Но в
любом случае перемены будут. Без согласованных стандартов мы не сможем
сформировать полноценную и понятную отрасль», — отметил Алексей Пименов.