Вывоз мусора – по накоплению и по звонку

- Ко мне поступает много обращений из Гатчины, Вырицы, Тайцев, Войсковиц. Речь идет об оборудовании площадок для вывоза мусора, большом расстоянии между площадками или их полном отсутствии, а также периодичности вывоза мусора. Я попрошу комитет по экологии все эти факты проверить и обязательно проконтролировать выставление счетов населению, где по факту мусор не вывозится.

Губернатор предложил несколько вариантов решения этой проблемы.

- Первый и основной вариант – это с 1 октября перейти в частном секторе, там, где это возможно, на «сигнальный принцип» вывоза - по мере наполнения емкости и по звонку оператору. И отдать эту тему частным небольшим компаниям – малому, среднему бизнесу. Тариф при этом в частном секторе (98 рублей с человека) у нас установлен, а дальше уже небольшие компании, которые будут вывозить мусор, могут поставить свои дополнительные условия. Если ставят оборотные баки – брать небольшие деньги за бак. Могут вывозить мусор два раза в неделю или по звонку, но это уже население будет договариваться, кому как комфортно, - сказал глава региона.

Про децентрализованный способ вывоза мусора из частного сектора говорили долго. Подводя итоги, можно резюмировать: Гатчинский район включается в эксперимент. Для начала пилотный проект будет реализовываться в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, обсуждался вывоз мусора в садоводствах, грязные остановки и обочины, бесконтрольный вывоз отходов из Санкт-Петербурга на территорию Гатчинского района и других районов Ленинградской области.

- Мы практически не контролируем вывоз мусора из Санкт-Петербурга, - констатировал губернатор Ленобласти. - И они сами не контролируют, так как не могут ответить, откуда и куда везут, какие транспортные компании, какие объемы: 40% контролируют, остальное бесконтрольно. Нас это не устраивает, и мы публично об этом сказали. Мы будем вводить ограничения для движения машин с мусором по территории Ленинградской области.

Глава региона поручил Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области и Комитету Ленинградской области по обращению с отходами проверить ситуацию на местах.

Татьяна Можаева