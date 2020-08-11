Вывоз мусора – по накоплению и по звонку

- Ко мне поступает
много обращений из Гатчины, Вырицы, Тайцев, Войсковиц. Речь идет об
оборудовании площадок для вывоза мусора, большом расстоянии между площадками
или их полном отсутствии, а также периодичности вывоза мусора. Я попрошу
комитет по экологии все эти факты проверить и обязательно проконтролировать выставление
счетов населению, где по факту мусор не вывозится.
Губернатор
предложил несколько вариантов решения этой проблемы.
- Первый и
основной вариант – это с 1 октября перейти в частном секторе, там, где это
возможно, на «сигнальный принцип» вывоза - по мере наполнения емкости и по
звонку оператору. И отдать эту тему частным небольшим компаниям – малому,
среднему бизнесу. Тариф при этом в частном секторе (98 рублей с человека) у нас
установлен, а дальше уже небольшие компании, которые будут вывозить мусор,
могут поставить свои дополнительные условия. Если ставят оборотные баки – брать
небольшие деньги за бак. Могут вывозить мусор два раза в неделю или по звонку, но
это уже население будет договариваться, кому как комфортно, - сказал глава
региона.
Про
децентрализованный способ вывоза мусора из частного сектора говорили долго.
Подводя итоги, можно резюмировать: Гатчинский район включается в эксперимент.
Для начала пилотный проект будет реализовываться в нескольких населенных
пунктах.
Кроме того, обсуждался
вывоз мусора в садоводствах, грязные остановки и обочины, бесконтрольный вывоз
отходов из Санкт-Петербурга на территорию Гатчинского района и других районов
Ленинградской области.
- Мы практически не контролируем вывоз мусора из Санкт-Петербурга, -
констатировал губернатор Ленобласти. - И они сами не контролируют, так как не
могут ответить, откуда и куда везут, какие транспортные компании, какие объемы:
40% контролируют, остальное бесконтрольно. Нас это не устраивает, и мы публично
об этом сказали. Мы будем вводить ограничения для движения машин с мусором по территории
Ленинградской области.
Глава региона
поручил Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области
и Комитету Ленинградской области по обращению с отходами проверить ситуацию на местах.
Татьяна Можаева