Вузовский стадион - для всех?

Гатчинцы даже в
пандемию, насколько это было возможно, продолжали заниматься физической
культурой и спортом. Сейчас один за другим на стадионе Государственного
института экономики, финансов, права и технологий проходят областные и районные
соревнования. А жители многоэтажек, наблюдающие за спортивными стартами из
окна, хотят сами тренироваться на стадионе.
Чтобы создать безопасный
и ответственный алгоритм занятий местных жителей на вузовском стадионе, в
пятницу, 14 августа, прошла встреча любителей спорта с председателем комитета
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского района Сергеем Пименовым и представителями ГИЭФПТ – Юрием Назаровым,
Тимофеем Соколовым, Ларисой Паташовой, Игорем Газаровым, Алексеем Васильевым.
Напомним, что в 2017
году по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко из областного
бюджета было выделено на строительство стадиона для ГИЭФПТ около 54 млн рублей
– и стадион в Гатчине был построен. Он стал одним из многочисленных объектов,
возведенных на территории региона в рамках программы развития спорта.
С первых дней на
вузовском стадионе стала выстраиваться работа с местными жителями. Для этого
был открыт свободный доступ с 7.00 до 9.00 - для проведения утренних зарядок,
тренировок. По запросам спортивных клубов, команд, школ выделяется бесплатно
время для их тренировок - в этом случае ответственность за безопасность
тренировочного процесса и надлежащую сохранность эксплуатации спортивного
объекта несут тренеры, директора заявленных участников.
А вот в случае посещения
стадиона свободными вечерними одиночными или малыми неорганизованными группами
- необходимого контроля нет. Для решения этого вопроса на собрании было
высказано несколько предложений: обеспечить работу дежурного тренера -
инструктора, который будет следить за порядком, создать из числа активных
жителей дежурные бригады по графику, отвечающие за порядок в вечерние часы.
В любом случае, руководство института заверило, что намерено
и дальше идти на контакт с жителями, чтобы совместно создавать все условия для
занятий спортом с выполнением требований безопасности. Вузовские и школьные стадионы
не могут простаивать по вечерам и в каникулярное время, они должны
стать доступными для жителей города.
Подготовила Татьяна Можаева