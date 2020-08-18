Вузовский стадион - для всех?

Гатчинцы даже в пандемию, насколько это было возможно, продолжали заниматься физической культурой и спортом. Сейчас один за другим на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий проходят областные и районные соревнования. А жители многоэтажек, наблюдающие за спортивными стартами из окна, хотят сами тренироваться на стадионе.

Чтобы создать безопасный и ответственный алгоритм занятий местных жителей на вузовском стадионе, в пятницу, 14 августа, прошла встреча любителей спорта с председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района Сергеем Пименовым и представителями ГИЭФПТ – Юрием Назаровым, Тимофеем Соколовым, Ларисой Паташовой, Игорем Газаровым, Алексеем Васильевым.

Напомним, что в 2017 году по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко из областного бюджета было выделено на строительство стадиона для ГИЭФПТ около 54 млн рублей – и стадион в Гатчине был построен. Он стал одним из многочисленных объектов, возведенных на территории региона в рамках программы развития спорта.

С первых дней на вузовском стадионе стала выстраиваться работа с местными жителями. Для этого был открыт свободный доступ с 7.00 до 9.00 - для проведения утренних зарядок, тренировок. По запросам спортивных клубов, команд, школ выделяется бесплатно время для их тренировок - в этом случае ответственность за безопасность тренировочного процесса и надлежащую сохранность эксплуатации спортивного объекта несут тренеры, директора заявленных участников.

А вот в случае посещения стадиона свободными вечерними одиночными или малыми неорганизованными группами - необходимого контроля нет. Для решения этого вопроса на собрании было высказано несколько предложений: обеспечить работу дежурного тренера - инструктора, который будет следить за порядком, создать из числа активных жителей дежурные бригады по графику, отвечающие за порядок в вечерние часы.

В любом случае, руководство института заверило, что намерено и дальше идти на контакт с жителями, чтобы совместно создавать все условия для занятий спортом с выполнением требований безопасности. Вузовские и школьные стадионы не могут простаивать по вечерам и в каникулярное время, они должны стать доступными для жителей города.

Подготовила Татьяна Можаева