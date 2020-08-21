Итоги опроса лягут в основу нового законопроекта о социальных стандартах

Это
стартовал опрос, который должен помочь сделать готовящийся областной
законопроект о социальных стандартах максимально приближенным к насущным нуждам
людей.
Как
рассказывают волонтёры, люди не просто с готовностью откликаются на предложение
помочь выбрать самые главные социальные стандарты – они как будто ждали именно
этого: «Ну, наконец-то на улицу вышли к людям, а то все в своих кабинетах
сидите!» - отозвалась одна женщина на просьбу помочь правительству Ленобласти
советом.
Смысл
и значение события Онлайн47 прокомментировал Станислав Еремеев, доктор
экономических наук, профессор, ректор Ленинградского государственного
университета имени А. С. Пушкина.
«В
Ленинградской области социальная политика осуществляется целенаправленно –
региональные власти настойчивы в создании оптимальных условий для всех жителей
области. Немало этому поспособствовал и принятый – и действующий в Ленобласти –
«Социальный кодекс», - подчеркнул Станислав Еремеев.
И
подробно разъяснил:
«Я
видел этот законопроект – в нём собраны 7 основных социальных направлений,
которые, честно говоря, важны для каждого из нас. И это подтверждает, что
руководство Ленинградской области намерено закрепить законом уверенность
жителей 47 региона в завтрашнем дне. Уверенно жить на своей земле – это очень
важно. И очень правильно, что решили получить обратную связь ещё на этапе
подготовки законопроекта, чтобы увидеть, какие направления для людей особенно важны
– чтобы потом расставить приоритеты».
Опрос,
стартовавший в Ленинградской области, призван помочь руководству региона
изучить общественное мнение о включении в областной Закон «О социальных
стандартах Ленинградской области» новых положений и гарантий.
Опрос
проводят волонтёры по будним дням во всех городах и поселениях Ленинградской
области. Итоги стану известны к концу сентября – они и лягут в основу нового
законопроекта.