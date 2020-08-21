Итоги опроса лягут в основу нового законопроекта о социальных стандартах

Это стартовал опрос, который должен помочь сделать готовящийся областной законопроект о социальных стандартах максимально приближенным к насущным нуждам людей.

Как рассказывают волонтёры, люди не просто с готовностью откликаются на предложение помочь выбрать самые главные социальные стандарты – они как будто ждали именно этого: «Ну, наконец-то на улицу вышли к людям, а то все в своих кабинетах сидите!» - отозвалась одна женщина на просьбу помочь правительству Ленобласти советом.

Смысл и значение события Онлайн47 прокомментировал Станислав Еремеев, доктор экономических наук, профессор, ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

«В Ленинградской области социальная политика осуществляется целенаправленно – региональные власти настойчивы в создании оптимальных условий для всех жителей области. Немало этому поспособствовал и принятый – и действующий в Ленобласти – «Социальный кодекс», - подчеркнул Станислав Еремеев.

И подробно разъяснил:

«Я видел этот законопроект – в нём собраны 7 основных социальных направлений, которые, честно говоря, важны для каждого из нас. И это подтверждает, что руководство Ленинградской области намерено закрепить законом уверенность жителей 47 региона в завтрашнем дне. Уверенно жить на своей земле – это очень важно. И очень правильно, что решили получить обратную связь ещё на этапе подготовки законопроекта, чтобы увидеть, какие направления для людей особенно важны – чтобы потом расставить приоритеты».

Опрос, стартовавший в Ленинградской области, призван помочь руководству региона изучить общественное мнение о включении в областной Закон «О социальных стандартах Ленинградской области» новых положений и гарантий.

Опрос проводят волонтёры по будним дням во всех городах и поселениях Ленинградской области. Итоги стану известны к концу сентября – они и лягут в основу нового законопроекта.