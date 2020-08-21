Летние каникулы в музее

Второй
год подряд большой популярностью пользуется музейно-экскурсионная программа
«Каникулы на императорской даче. Открывая Гатчинский район». В этом году
программа изменилась, но основные моменты ее сохранились: начало в 10.00 в
музее города Гатчины, окончание - в 16.00. Вторая часть программы изменена в
связи с ограничениями по коронавирусу и невозможностью проведения детских
мероприятий в Гатчинском дворце. Но, как мы смогли убедиться, в Гатчинском
районе детям скучно не бывает.
В
этом году основной площадкой стал музей города Гатчины – здесь проходят
музейные занятия и отсюда стартуют экскурсионные поездки по Гатчинскому району.
Музейное обслуживание охватывает самые разные темы: «Гатчина – город воинской
славы», «Парки Гатчины», гатчинские музыканты, писатели, художники.
Возраст
участников проекта «Каникулы на императорской даче» - от 7 до 14 лет. Группа
небольшая – не более 10 человек, и в этом большой плюс. Ведь у ребят так много
вопросов.
Мы
застали школьников в зале музея на занятии, посвященном достопримечательностям
города. Методист музея Галина Кирчина показывала и рассказывала детям (девять
из 10 были мальчики), о таких малоизвестных фактах, что не каждый взрослый
знает. Дети заинтересованно слушали, комментировали увиденное, и, отвечая на
вопросы, демонстрировали хорошие знания. Говорили о дворце и парке, о
происхождении озер и недрах Ленинградской земли. Вообще, встреча проходила в
формате диалога. А в перерыве все отправились осматривать выставку художника
Данилова.
Откуда
такие умные дети?
- Из
школ Гатчины и Петербурга. Большинство интересуется краеведением вместе с
родителями и не первый год участвует в музейных проектах, - поделилась Галина
Кирчина.
Этим
летом на каникулах для детей организованы путешествия по району. Школьники
побывают на старинной даче в Прибытково, в музее-домике няни Пушкина, в
доме-музее Шварца, в музее Красногвардейского укрепрайона, в музее «Дачная
столица», на экспозиции в Вырицкой библиотеке, прогуляются по паркам в усадьбах
«Рождествено», «Елизаветино» и «Суйда».
Чтобы
экскурсии, игры-викторины и обед в кафе на открытой террасе проходили
организованно, незаменимую помощь оказывают волонтеры – студенты третьего курса
Государственного института экономики, финансов, права и технологий Алена
Большакова и Юлия Васильева. Девушки будут работать в туристической отрасли, и
такая практика для них - хорошее подспорье в будущей работе.
Татьяна
Можаева