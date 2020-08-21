Летние каникулы в музее

Второй год подряд большой популярностью пользуется музейно-экскурсионная программа «Каникулы на императорской даче. Открывая Гатчинский район». В этом году программа изменилась, но основные моменты ее сохранились: начало в 10.00 в музее города Гатчины, окончание - в 16.00. Вторая часть программы изменена в связи с ограничениями по коронавирусу и невозможностью проведения детских мероприятий в Гатчинском дворце. Но, как мы смогли убедиться, в Гатчинском районе детям скучно не бывает.

В этом году основной площадкой стал музей города Гатчины – здесь проходят музейные занятия и отсюда стартуют экскурсионные поездки по Гатчинскому району. Музейное обслуживание охватывает самые разные темы: «Гатчина – город воинской славы», «Парки Гатчины», гатчинские музыканты, писатели, художники.

Возраст участников проекта «Каникулы на императорской даче» - от 7 до 14 лет. Группа небольшая – не более 10 человек, и в этом большой плюс. Ведь у ребят так много вопросов.

Мы застали школьников в зале музея на занятии, посвященном достопримечательностям города. Методист музея Галина Кирчина показывала и рассказывала детям (девять из 10 были мальчики), о таких малоизвестных фактах, что не каждый взрослый знает. Дети заинтересованно слушали, комментировали увиденное, и, отвечая на вопросы, демонстрировали хорошие знания. Говорили о дворце и парке, о происхождении озер и недрах Ленинградской земли. Вообще, встреча проходила в формате диалога. А в перерыве все отправились осматривать выставку художника Данилова.

Откуда такие умные дети?

- Из школ Гатчины и Петербурга. Большинство интересуется краеведением вместе с родителями и не первый год участвует в музейных проектах, - поделилась Галина Кирчина.

Этим летом на каникулах для детей организованы путешествия по району. Школьники побывают на старинной даче в Прибытково, в музее-домике няни Пушкина, в доме-музее Шварца, в музее Красногвардейского укрепрайона, в музее «Дачная столица», на экспозиции в Вырицкой библиотеке, прогуляются по паркам в усадьбах «Рождествено», «Елизаветино» и «Суйда».

Чтобы экскурсии, игры-викторины и обед в кафе на открытой террасе проходили организованно, незаменимую помощь оказывают волонтеры – студенты третьего курса Государственного института экономики, финансов, права и технологий Алена Большакова и Юлия Васильева. Девушки будут работать в туристической отрасли, и такая практика для них - хорошее подспорье в будущей работе.

Татьяна Можаева