Гатчина помнит: митинг памяти жертв Беслана

Участники митинга собрались на улице Киргетова на территории Гатчинского военкомата у памятника воинам-интернационалистам. Отдать дань памяти пришли бойцы молодежных трудовых бригад и актив Гатчинского Дворца молодежи.

Перед молодежью выступил военный комиссар города Гатчины и Гатчинского района, кавалер Ордена Мужества Юрий Чиликин. Он напомнил о трагедии, произошедшей 16 лет назад в Беслане, призвал помнить о погибших и пострадавших и рассказал об опасности радикальных идеологий.

- Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить его разрастания, - сказал Юрий Чиликин. – К сожалению, в истории России было немало дней, опороченных террористами. Взрывы жилых домов, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, захваты заложников - в День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем всех жертв экстремистов. Трагедия не должна повториться.

Участники митинга почтили память жертв террора минутой молчания, возложили цветы к подножию памятника и выложили из свечей слова «Террору нет».

Напомним, что захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) был совершен террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней в тяжелейших условиях террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. Людям отказывали даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, по официальным данным, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и около 800 получили ранения разной степени тяжести.



