Гатчина помнит: митинг памяти жертв Беслана

Участники митинга собрались на улице Киргетова на территории
Гатчинского военкомата у памятника воинам-интернационалистам. Отдать дань
памяти пришли бойцы молодежных трудовых бригад и актив Гатчинского Дворца
молодежи.
Перед молодежью выступил военный комиссар города Гатчины
и Гатчинского района, кавалер Ордена Мужества Юрий Чиликин. Он напомнил о
трагедии, произошедшей 16 лет назад в Беслане, призвал помнить о погибших и
пострадавших и рассказал об опасности радикальных идеологий.
- Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем
намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить его разрастания,
- сказал Юрий Чиликин. – К сожалению, в истории России было немало дней, опороченных
террористами. Взрывы жилых домов, в метро, на вокзалах, в общественном
транспорте, захваты заложников - в День солидарности в борьбе с терроризмом мы
вспоминаем всех жертв экстремистов. Трагедия не должна повториться.
Участники митинга почтили память жертв террора минутой молчания,
возложили цветы к подножию памятника и выложили из свечей слова «Террору нет».
Напомним, что захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) был совершен террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней в тяжелейших условиях террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. Людям отказывали даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, по официальным данным, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и около 800 получили ранения разной степени тяжести.