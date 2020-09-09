О героях былых времен и памяти предков

Уже в девятый раз в поселке Сиверский собрались любители и знатоки военной истории, казаки и неравнодушные зрители, чтобы увидеть историческую реконструкцию сражения под Клястицами. Этот трехдневный бой Отечественной войны 1812 года между французами и отдельным корпусом русской армии состоялся у деревни Клястицы на Петербургском направлении, между Полоцком и Себеже. В этом сражении русские войска под командованием генерал-лейтенанта Петра Христиановича Витгенштейна одержали победу над превосходящими силами маршала Удино и остановили продвижение французов на Санкт-Петербург.

В этом году организаторами фестиваля выступили военно-спортивный клуб «Апельсин», администрация Сиверского поселения, кино-культурный центр «Юбилейный» и группа энтузиастов. Реализация проекта стала возможна благодаря финансовой поддержке администрации Гатчинского района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Перед началом панихиду о павших на полях сражений отслужил настоятель Церкви Преображения Господня в д. Старосиверской отец Константин Лебедев. Добрые слова благодарности в адрес инициаторов и организаторов фестиваля, напутственные пожелания прозвучали от главы администрации Сиверского поселения Д.С. Румянцева, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной, заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района О.П. Мясниковой, координатора патриотического проекта П.В. Бабенко.

Волнующие минуты доставила торжественная церемония награждения памятными медалями за подвижничество, достойные дела и свершения во имя идеи сохранения и увековечивания памяти Спасителя Петербурга, в честь 250-летия великого полководца, которую провели почетные гости фестиваля - генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра О.А. Черняга и член Общественной палаты, советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга А.И. Соловьёв.

Нижайший поклон дорогим участникам фестиваля в благодарственном письме с Клястицкой земли Белоруссии выразили братья Буховецкие, заверив, что «эстафету Памяти они будут нести, покуда бьются их сердца».

Несмотря на дождливую погоду, народу собралось немало. Все было очень красиво – мундиры, кони, орудия, и вместе с тем условно. Пара десятков реконструкторов изображали знаменательное сражение. Убитые оживали, раненые вставали (а как по-другому?!), одна пушка стреляла за целую батарею... Благодаря остроумным и точным комментариям ведущего, «сражение» шло весело и иронично.

Реконструкцию сражения под Клястицами представили члены военно-исторических клубов «Эскадрон» (рук. С.А. Дороховский), «Морской гвардейский экипаж» (рук. А. Жданов), «Форт Красная Горка» (рук. А.И. Сенотрусов), «Первый легион французской жандармерии» (рук. О.Ю. Саар), «Живая история» (рук. Д.И. Шишкин).

…Противники вели огонь, не жалея пороха. Сходились в рубке гусары и казаки. Французская легкая кавалерия концентрировалась на правом фланге, создавая угрозу для русской пехоты… Русская пехота шла в атаку при поддержке казаков… Казачество во все времена сражалось бок о бок с армией за веру и правду, за свободу русской земли и до конца стояло на страже Отечества! А казачество – это, прежде всего, быстрые кони и лихое владение оружием. Наездники - воспитанники Красноборского центра казачьей джигитовки «Багмут» (рук. Р.Я. Павлик) на полном скаку демонстрировали боевые приемы: уходили от атаки пикой, свешиваясь с одного бока лошади, стоя в одном стремени, скакали вниз головой, исполняли более сложные трюки — скакали на двух лошадях одновременно, демонстрировали «уральскую» и «туркменскую» вертушки…

После показательных выступлений юных казаков восторженным зрителям представилась возможность свободно пообщаться со скакунами, погладить их, проехаться верхом. Но не только воевать умеют казаки. Казачья песня России – это выражение широкой казачьей души, песня любви и храбрости, песня свободы. Особый колорит концертной программе создала песенная ватага станицы «Адмиралтейская – Невская». Песни донских и кубанских казаков, старинные, всеми любимые, которые исполнялись звонкими чистыми голосами, лились над Лялиным лугом, отлично дополняя атмосферу праздника.

Принесли сиверским жителям и гостям бурю эмоций командные соревнования по рубке шашкой, под эгидой Федерации «Казарла» на Кубок «Защитника града Петрова». В них участвовали представители Санкт-Петербургских казачьих общин. Оценивал соревнования главный судья и главный тренер Санкт-Петербургского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» М.А. Кондыба. Переходящий кубок в этом году остался у команды «Соколье».

Администрацией Сиверского городского поселения все руководители военно-исторических клубов и казачьих обществ были награждены благодарственными письмами и эксклюзивными подарками «Сиверский гостинец»: в льняной сумочке сувенирная тарелка, на которой изображен памятник военным победам Витгенштейна и герб Сиверского поселения.

Огромную благодарность за организацию, поддержку и участие организационный комитет патриотического проекта выражает: администрации и совету депутатов Сиверского поселения и Гатчинского района, коллективу Сиверскогго кино-культурного центра «Юбилейный», ВПО «Вепрь» ДОСААФ г. СПб, а также В.Г. Бачурову, В.В. Буслаеву, А.Ш. Мурадову, Д.А. Рябченко, Д.В. Полякову, А.Ю. Червякову, П.В. Бабенко, О.А. Бабенко, О.Н. Шевниной «по велению сердца положивших частицу души своей на алтарь памяти Героя России в Отечественной войне 1812 г. П.Х. Витгенштейна».

По мнению Дмитрия Румянцева, нет ничего странного в том, что фестиваль памяти Витгенштейна проходит именно в Сиверской.

- Имение Петра Христиановича находится в поселке Дружноселье Сиверского поселения. Ныне Пролетарские и Республиканские проспекты – это проспекты Петровский и Фельдмаршальский, назывались именно в честь П.Х. Витгенштейна. Фестиваль проходит на Лялином лугу, который очень похож на место сражения в Клястицах. К нам на фестиваль приезжали краеведы из Беларуси - братья Алексей и Андрей Буховецкие. И они это подтвердили. Там тоже протекает небольшая речушка, у нее такой же изгиб, как у Оредежа, огибающий луг, - сказал Дмитрий Румянцев.

На фестивале часто звучит вопрос: когда в усадьбу Витгенштейна можно будет пригласить гостей.

- Мы пытаемся обратить внимание правительства Ленобласти, комитета по культуре на плачевное состояние усадьбы Витгенштейна, - сообщил Дмитрий Румянцев.

Есть у организаторов фестиваля «Памяти предков будем достойны» и другие идеи - вывести фестиваль на международный уровень.

- Нас пригласили в Белоруссию в Клястицы, - сообщил Дмитрий Румянцев. - В мае планировали поездку. Но из-за пандемии она сорвалась. Думаю, еще все впереди. Пригласим и французов: захотят – приедут.

Свое мнение о событии высказал член совета по культуре Гатчинского района Анатолий Горбатенко, который занимался изучением истории усадьбы Витгенштейнов. Почему же имя Петра Христиановича стало так популярно на Сиверской земле, что уже девять лет подряд здесь проходит фестиваль его памяти?

- Ничего удивительного нет. Живет на Сиверской земле Петр Владимирович Бабенко, который этим увлекается. Фестиваль «Памяти предков будем достойны» - это его творение. Я участвовал в оргкомитетах фестиваля и знаю, что сначала было много организационных накладок и финансовых проблем. Именно он сумел привлечь и заинтересовать разных людей, в том числе власть имущих.

Петр Христианович в усадьбе Дружноселье не жил. Согласно легендам, за то, что он спас Петербургскую губернию от нашествия Наполеона, люди собрали и вручили ему деньги. Он купил на них усадьбу Дружноселье и сразу подарил своему сыну Льву Петровичу. Тот тоже здесь практически не жил, потому что первым браком был женат на Стефании Радзивилл, наследнице огромных владений на территории современных Литвы и Белоруссии. Лев Петрович все время проводил за границей. Когда Стефания умерла, Витгенштейны попросили своих друзей – братьев Брюлловых построить усыпальницу. Александр сделал проект, Карл помогал с интерьерами. После смерти Стефании Лев Петрович стал богатым наследником. Царский дом озаботился его судьбой и подыскал в жены фрейлину петербургского двора, княжну Барятинскую. Их тоже не интересовало Дружноселье. Здесь жили только следующие потомки Витгенштейнов. А Петр Христианович жил в Каменке – это нынешнее Приднестровье. Там у него было имение, виноградники, там он увлекся виноделием.

Я тоже несколько лет с огромным удовольствием занимался этой темой. И у меня накопился материал, который я бы с огромным удовольствием подарил музею, если бы такой существовал. У меня есть открытка, которую написала правнучка Витгенштейна, есть медаль с изображением Витгенштейна, которую отчеканили немцы вскоре после войны 1812 года, есть литература, в которой много интересного и непонятного. А еще есть технические паспорта на здание православной часовни (справа от костела Стефании) и здание бывшего музея войны 1812 года и еще много чего. Кстати, костел числится в департаменте по охране памятников, а вот юридически он не существует. Его в свое время списала с баланса туберкулезная больница. А это одно из немногих зданий, которое построил Александр Брюллов в Ленинградской области. На самом же деле восстановить усадьбу можно, и алгоритм есть, но для этого нужно чье-то очень большое желание.

Елена Жеребцова, Татьяна Можаева