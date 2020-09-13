Явка избирателей на 15 часов превысила 37%

«Мы создали все условия для комфортного и безопасного голосования наших избирателей. Все желающие могут реализовать сегодня своё конституционное право», — отметил глава областной избирательной комиссии Михаил Лебединский в ходе брифинга.

Для голосования избирателей в Гатчинском районе открыты 116 избирательных участков, которые будут работать до 20.00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Более 1,5 тысяч юных жителей Гатчинского района впервые могут принять участие в едином дне голосования. Комитет по молодежной политике Гатчинского района подготовил памятные сувениры для тех, кто впервые пришёл на избирательный участок - юным избирателям дарят обложку на паспорт и карту Ленинградской области.

Адреса избирательных участков можно найти на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области.

Узнать, где находится его избирательный участок избиратель может с помощью интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на карте России», а также с помощью цифрового сервиса ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях».