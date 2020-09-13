Явка избирателей на 15 часов превысила 37%

«Мы создали все условия для комфортного и
безопасного голосования наших избирателей. Все желающие могут реализовать
сегодня своё конституционное право», — отметил глава областной избирательной
комиссии Михаил Лебединский в ходе брифинга.
Для голосования
избирателей в Гатчинском районе открыты 116 избирательных участков, которые
будут работать до 20.00. Голосование проводится с соблюдением мер
санитарно-эпидемиологической безопасности.
Более 1,5 тысяч
юных жителей Гатчинского района впервые могут принять участие в едином дне
голосования. Комитет по молодежной политике Гатчинского района подготовил
памятные сувениры для тех, кто впервые пришёл на избирательный участок - юным
избирателям дарят обложку на паспорт и карту Ленинградской области.
Адреса
избирательных участков можно найти на сайте Избирательной комиссии
Ленинградской области.
Узнать, где
находится его избирательный участок избиратель может с помощью интерактивной
карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на
карте России», а также с помощью цифрового сервиса ЦИК России «Информирование
об избирательных комиссиях».