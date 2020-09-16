50 доноров за полдня

- В период эпидемии коронавируса донорские центры остались без обычного количества доноров, и молодежь Общероссийского народного фронта совместно с Федеральным медико-биологическим агентством инициировала акцию «Оставайся донором», – рассказывает координатор молодежных проектов ОНФ в Ленинградской области Сергей Иващенко. – В акции приняли участие все субъекты региона. 12-го сентября в рамках акции прошел уже третий поток доноров, и в качестве основного пункта был выбран Гатчинский филиал Центра крови. Параллельно небольшие группы пошли сдавать кровь в другие центры – в Киришах, Тосно и в Петербурге. Для участия в «донорском субботнике» мы привлекли наши дружественные общественные организации: Российское движение школьников (старших сотрудников – координаторов) и студенческие отряды.

Молодежь начала сдавать кровь в 8-30 утра, и к полудню сдали порядка 50 человек. Четверо добровольцев получили отвод от кроводачи из-за низкого гемоглобина. В Гатчине сдавали кровь, по большей части, местные члены команды молодежки ОНФ, часть доноров привезли из Петербурга. Кстати, как рассказал Сергей Иващенко, некоторые ребята только что вернулись из Норильска, где они в качестве добровольцев помогали ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ, вызвавшей экологическую катастрофу из-за разлива нефтепродуктов.

- Среди наших добровольцев достаточно много первичных доноров, – говорит Сергей Иващенко. – Мы надеемся, что ребята не бросят это дело и станут кадровыми донорами. Акция «Оставайся донором» будет проходить регулярно. У нас подписано соглашение с Федеральным медико-биологическим агентством, и следующий этап акции пройдет в конце ноября. Центр крови создаст выездную бригаду, чтобы областные ребята могли сдать кровь на территории Петербурга. Мы рассчитываем на 60 человек. Сейчас ситуация стабилизировалась, а в период пандемии наши доноры часть материальной компенсации, полученной после сдачи крови, собрали в общий фонд, и на эти деньги – около 50 тысяч рублей – мы закупили продукты и развезли их нуждающимся пожилым людям.

3-го сентября в рамках 3-го этапа марафона #ОставайсяДонором активисты регионального отделения ОНФ в Ленинградской области и представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» безвозмездно передали сотрудникам Центра крови Ленинградской области в Тосно средства индивидуальной защиты на все филиалы: 320 защитных костюмов с бахилами, 4000 медицинских масок, 500 респираторов, 280 защитных очков, 1400 медицинских шапок и 3750 защитных перчаток.