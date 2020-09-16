50 доноров за полдня

- В период эпидемии коронавируса донорские
центры остались без обычного количества доноров, и молодежь Общероссийского
народного фронта совместно с Федеральным медико-биологическим агентством
инициировала акцию «Оставайся донором», – рассказывает координатор молодежных
проектов ОНФ в Ленинградской области Сергей Иващенко. – В акции приняли участие
все субъекты региона. 12-го сентября в рамках акции прошел уже третий поток
доноров, и в качестве основного пункта был выбран Гатчинский филиал Центра
крови. Параллельно небольшие группы пошли сдавать кровь в другие центры – в
Киришах, Тосно и в Петербурге. Для участия в «донорском субботнике» мы
привлекли наши дружественные общественные организации: Российское движение
школьников (старших сотрудников – координаторов) и студенческие отряды.
Молодежь начала сдавать кровь в 8-30 утра,
и к полудню сдали порядка 50 человек. Четверо добровольцев получили отвод от
кроводачи из-за низкого гемоглобина. В Гатчине сдавали кровь, по большей части,
местные члены команды молодежки ОНФ, часть доноров привезли из Петербурга.
Кстати, как рассказал Сергей Иващенко, некоторые ребята только что вернулись из
Норильска, где они в качестве добровольцев помогали ликвидировать последствия
аварии на ТЭЦ, вызвавшей экологическую катастрофу из-за разлива нефтепродуктов.
- Среди наших добровольцев достаточно
много первичных доноров, – говорит Сергей Иващенко. – Мы надеемся, что ребята
не бросят это дело и станут кадровыми донорами. Акция «Оставайся донором» будет
проходить регулярно. У нас подписано соглашение с Федеральным
медико-биологическим агентством, и следующий этап акции пройдет в конце ноября.
Центр крови создаст выездную бригаду, чтобы областные ребята могли сдать кровь
на территории Петербурга. Мы рассчитываем на 60 человек. Сейчас ситуация
стабилизировалась, а в период пандемии наши доноры часть материальной
компенсации, полученной после сдачи крови, собрали в общий фонд, и на эти
деньги – около 50 тысяч рублей – мы закупили продукты и развезли их нуждающимся
пожилым людям.
3-го сентября в рамках 3-го этапа марафона
#ОставайсяДонором активисты регионального отделения ОНФ в Ленинградской области
и представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»
безвозмездно передали сотрудникам Центра крови Ленинградской области в Тосно
средства индивидуальной защиты на все филиалы: 320 защитных костюмов с
бахилами, 4000 медицинских масок, 500 респираторов, 280 защитных очков, 1400
медицинских шапок и 3750 защитных перчаток.