Гатчина станет столицей Ленинградской области

До конца года статус Гатчины как столицы Ленинградской области будет закреплен в Уставе региона, областные органы власти завершат переезд сюда в 2022 году.

Губернатор Ленинградской области пригласил журналистов в свою новую резиденцию на улицу Киргетова, д. 1, где уже все оборудовано для полноценной деятельности главы региона.

- Мы приняли решение: до конца года внесем изменения в Устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица Ленинградской области, здесь же будет юридический адрес областного правительства и Законодательного собрания. Затем —вместе с Минобороны и с Гатчинской администрацией начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда Правительства», — сообщил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, на первом этапе переедут комитеты, которые по своему профилю «более всего тяготеют» к Гатчине: это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Правительство Ленинградской области планирует получить ряд помещений, которые сейчас находятся в собственности Минобороны, а также выкупить помещения, находящиеся в частной собственности, туда, по согласованию местной администрацией, переедут гатчинские службы, занимающие сейчас здание на Киргетова, 1, а оно, в свою очередь, станет центральной резиденцией губернатора и правительства области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

При этом продажа помещений в Санкт-Петербурге, где сейчас размещаются областные органы власти не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет.

Власти региона рассматривали несколько вариантов для столицы Ленинградской области. Выбор Гатчины связан, в том числе, с хорошей логистикой: регион, совместно с Минтрансом, выполнил поручение Президента — построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит логистику.

Необходимо добавить, что место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области (его было раньше принято называть временной «столицей» региона) по-прежнему будет определяться на конкурсной основе.