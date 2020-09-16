Гатчина станет столицей Ленинградской области

До конца года статус Гатчины как столицы
Ленинградской области будет закреплен в Уставе региона, областные органы власти
завершат переезд сюда в 2022 году.
Губернатор Ленинградской области пригласил
журналистов в свою новую резиденцию на улицу Киргетова, д. 1, где уже все
оборудовано для полноценной деятельности главы региона.
- Мы приняли решение: до конца года внесем
изменения в Устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица
Ленинградской области, здесь же будет
юридический адрес областного правительства и Законодательного собрания.
Затем —вместе с Минобороны и с Гатчинской администрацией начнем работу по
подбору помещений для поэтапного переезда Правительства», — сообщил Александр
Дрозденко.
По словам губернатора, на первом этапе
переедут комитеты, которые по своему профилю «более всего тяготеют» к Гатчине:
это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму,
комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом
этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской
области.
Правительство Ленинградской области
планирует получить ряд помещений, которые сейчас находятся в собственности
Минобороны, а также выкупить помещения, находящиеся в частной собственности,
туда, по согласованию местной администрацией, переедут гатчинские службы,
занимающие сейчас здание на Киргетова, 1, а оно, в свою очередь, станет
центральной резиденцией губернатора и правительства области, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
При этом продажа помещений в
Санкт-Петербурге, где сейчас размещаются областные органы власти не
планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода
в бюджет.
Власти региона рассматривали несколько
вариантов для столицы Ленинградской области. Выбор Гатчины связан, в том числе,
с хорошей логистикой: регион, совместно с Минтрансом, выполнил поручение
Президента — построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную
доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая
челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит
логистику.
Необходимо добавить, что место ежегодного
празднования Дня образования Ленинградской области (его было раньше принято
называть временной «столицей» региона) по-прежнему будет определяться на
конкурсной основе.