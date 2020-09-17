Мост – как источник топлива для костра

…Не успел Гатчинский музей-заповедник приступить к реставрации
«Зверинца», а вандалы уже разгромили Пильный мост через речку Теплую. В ночь с
субботы на воскресенье – с 12-го на 13-е сентября – неизвестные злоумышленники
разломали перила моста и соорудили из них костер.
Как пояснили в пресс-службе дворца-музея, дощатый мост с
деревянными перилами – временное решение, чтобы люди могли безопасно переходить
речку, пока не будет реставрирован оригинальный Пильный мост. Восстановление
моста запланировано в рамках реставрационных работ в «Зверинце» – в комплексе.
Теперь дворец-музей в срочном порядке будет заниматься
восстановлением ограждения, иначе переправа представляет собой опасность для
неосторожных прохожих. Новые перила планируют сделать металлическими-антивандальными,
дабы никому не пришло в голову сложить из них костер или смастерить лестницу
для дачи.
…По словам очевидцев, это уже не первое покушение на мост.
По факту данного акта вандализма граждане заявили в правоохранительные органы.
Полиция проводит проверку.
Эта история напомнила мне другую, случившуюся в годы войны в
Ленинграде. Моя бабушка работала в госпитале – регистрировала раненых. Через ее
картотеку прошло более сотни национальностей, и некоторые из них имели очень
характерные черты: одни выделялись редкой красотой, другие – злобностью, третьи
– глупостью. Вот эта последняя отличительная особенность и сыграла однажды свою
роль.
В госпитале раздался сигнал воздушной тревоги. Все ходячие
побежали в бомбоубежище, и тут в отделении погас свет. Кое-как добрались
впотьмах, а когда налет кончился и все вернулись назад, обнаружилась причина
обесточивания: некоторые раненые, отличавшиеся «умом и сообразительностью»,
оборвали провода наружной электропроводки, чтобы подвязать сваливающиеся с ног
тапки. Бежать по лестнице в шлепанцах было неудобно. …Похоже, спустя семь
десятилетий в Гатчине в Орловой роще костерок из перил моста сложили их
интеллектуальные потомки.