Мост – как источник топлива для костра

…Не успел Гатчинский музей-заповедник приступить к реставрации «Зверинца», а вандалы уже разгромили Пильный мост через речку Теплую. В ночь с субботы на воскресенье – с 12-го на 13-е сентября – неизвестные злоумышленники разломали перила моста и соорудили из них костер.

Как пояснили в пресс-службе дворца-музея, дощатый мост с деревянными перилами – временное решение, чтобы люди могли безопасно переходить речку, пока не будет реставрирован оригинальный Пильный мост. Восстановление моста запланировано в рамках реставрационных работ в «Зверинце» – в комплексе.

Теперь дворец-музей в срочном порядке будет заниматься восстановлением ограждения, иначе переправа представляет собой опасность для неосторожных прохожих. Новые перила планируют сделать металлическими-антивандальными, дабы никому не пришло в голову сложить из них костер или смастерить лестницу для дачи.

…По словам очевидцев, это уже не первое покушение на мост. По факту данного акта вандализма граждане заявили в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Эта история напомнила мне другую, случившуюся в годы войны в Ленинграде. Моя бабушка работала в госпитале – регистрировала раненых. Через ее картотеку прошло более сотни национальностей, и некоторые из них имели очень характерные черты: одни выделялись редкой красотой, другие – злобностью, третьи – глупостью. Вот эта последняя отличительная особенность и сыграла однажды свою роль.

В госпитале раздался сигнал воздушной тревоги. Все ходячие побежали в бомбоубежище, и тут в отделении погас свет. Кое-как добрались впотьмах, а когда налет кончился и все вернулись назад, обнаружилась причина обесточивания: некоторые раненые, отличавшиеся «умом и сообразительностью», оборвали провода наружной электропроводки, чтобы подвязать сваливающиеся с ног тапки. Бежать по лестнице в шлепанцах было неудобно. …Похоже, спустя семь десятилетий в Гатчине в Орловой роще костерок из перил моста сложили их интеллектуальные потомки.