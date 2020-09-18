Судебные приставы: очно и онлайн

В первом полугодии почти вполовину увеличилось количество граждан, обратившихся с заявлениями на Единый портал государственных услуг. Необходимую информацию по исполнительным производствам с помощью интернет-ресурса получили 2789 граждан. Эффективно функционируют «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства»: данными сервисами на сайте территориального органа воспользовалось 3 443 гражданина.

Интернет-приёмная и почтовый ящик

«Интернет-приемная» предоставляет возможность получить исчерпывающие ответы на вопросы, относящиеся к компетенции Службы судебных приставов, выступить с предложениями и инициативами. С помощью данного сервиса можно направить приставам свои предложения, заявления, жалобы или благодарственные письма. Как это сделать?

Чтобы отправить обращение, нужно зайти на сайт Управления (http://r47.fssp. gov.ru) и выбрать в разделе «Обращения» подраздел «Интернет-приемная». Затем заполнить соответствующие поля с указанием фамилии, имени и отчества, а также почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, выбрать вид и тему обращения. Обращения, поступившие через «Интернет-приемную», рассматриваются в течение 30 дней с момента их регистрации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней – об этом заявителя проинформируют в письменном виде по почте.

«Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) с подтверждением своей личности. Регистрация при входе в личный кабинет не требуется. Подтверждение личности происходит автоматически при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой системы аутентификации и идентификации), либо на основании ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. При использовании авторизации по ЕСИА гражданин автоматически переходит в окно авторизации сервиса электронного правительства «Госуслуги», где необходимо ввести имеющийся логин и пароль от портала «Госуслуг». Пароль гражданин получает при регистрации в электронном правительстве, а именно на сайте www.gosuslugi.ru.

Кроме того, для обеспечения эпидемиологической безопасности граждан, участвующих в исполнительном производстве, в Службе судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Гатчинский районный отдел судебных приставов расположен по адресу: ул. К. Маркса, д. 61-а. Личный прием граждан ведется по предварительной записи с использованием интернет-сервиса «Запись на приём» на сайте Управления. С помощью данного ресурса граждане могут записаться на приём

к заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления, начальникам отделений судебных приставов – старшим судебным приставам, а также к судебным приставам-исполнителям.

Если вас записали в должники по ошибке…

В УФССП России по Ленинградской области работает горячая линия для юридической помощи гражданам, которых ошибочно идентифицировали в качестве должников.

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

В случае установления такого факта, во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру: (812) 630-34-11 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Также необходимо представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефону горячей линии принимаются ежедневно по рабочим дням.