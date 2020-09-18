Судебные приставы: очно и онлайн

В первом полугодии почти
вполовину увеличилось количество граждан, обратившихся с заявлениями на Единый
портал государственных услуг. Необходимую информацию по исполнительным
производствам с помощью интернет-ресурса получили 2789 граждан. Эффективно
функционируют «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного
производства»: данными сервисами на сайте территориального органа
воспользовалось 3 443 гражданина.
Интернет-приёмная
и почтовый ящик
«Интернет-приемная»
предоставляет возможность получить исчерпывающие ответы на вопросы, относящиеся
к компетенции Службы судебных приставов, выступить с предложениями и
инициативами. С помощью данного сервиса можно направить приставам свои
предложения, заявления, жалобы или благодарственные письма. Как это сделать?
Чтобы отправить
обращение, нужно зайти на сайт Управления (http://r47.fssp. gov.ru) и выбрать в
разделе «Обращения» подраздел «Интернет-приемная». Затем заполнить
соответствующие поля с указанием фамилии, имени и отчества, а также почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ, выбрать вид и тему обращения.
Обращения, поступившие через «Интернет-приемную», рассматриваются в течение 30
дней с момента их регистрации. При необходимости срок рассмотрения письменного
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней – об этом заявителя
проинформируют в письменном виде по почте.
«Личный кабинет стороны
исполнительного производства» позволяет подать обращение (заявление,
ходатайство, жалобу) с подтверждением своей личности. Регистрация при входе в
личный кабинет не требуется. Подтверждение личности происходит автоматически
при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой системы аутентификации и
идентификации), либо на основании ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи. При использовании авторизации по ЕСИА гражданин автоматически
переходит в окно авторизации сервиса электронного правительства «Госуслуги»,
где необходимо ввести имеющийся логин и пароль от портала «Госуслуг». Пароль
гражданин получает при регистрации в электронном правительстве, а именно на
сайте www.gosuslugi.ru.
Кроме того, для
обеспечения эпидемиологической безопасности граждан, участвующих в
исполнительном производстве, в Службе судебных приставов установлены
специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Гатчинский районный
отдел судебных приставов расположен по адресу: ул. К. Маркса, д. 61-а. Личный
прием граждан ведется по предварительной записи с использованием
интернет-сервиса «Запись на приём» на сайте Управления. С помощью данного ресурса граждане могут
записаться на приём
к заместителям
руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления, начальникам
отделений судебных приставов – старшим судебным приставам, а также к судебным
приставам-исполнителям.
Если
вас записали в должники по ошибке…
В УФССП России по
Ленинградской области работает горячая линия для юридической помощи гражданам,
которых ошибочно идентифицировали в качестве должников.
Ситуации, связанные с
ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным
производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких
граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов
исполнительных документов.
В случае установления
такого факта, во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам
следует обратиться по номеру: (812) 630-34-11 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.
Также необходимо представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать
гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефону горячей
линии принимаются ежедневно по рабочим дням.