Куприн засмеялся в «Загвоздке»

На вечере вспоминали Александра Куприна, пытаясь представить себе, каким он был в жизни - полнокровный, жизнерадостный, добрейший, безграничный и безразмерный в своих чувствах и в их проявлениях, но, при этом, очень сложный по своей натуре.

Свою жизнь Александр Иванович проживал, соединяя «видимый миру смех и незримые слезы», словно выказывая своё внутреннее родство с любимым им Марком Твеном. Как известно, лучшие годы Куприна прошли в Гатчине. Здесь он, наконец, обрёл семейное счастье, свой собственный дом с садом, внутренний покой, который дал толчок новому витку творческого вдохновения. Здесь он смеялся — так, как, наверное, было свойственно только ему одному — широко, радостно, свободно.

«...Смех входит как главнейшее средство и в юмор, так же, как входят в него незлобивость, приличие, наблюдательность и доброе здоровье – украшение жизни», - писал Куприн в заметке, посвящённой памяти своего друга, поэта и писателя Саши Чёрного.

В рамках вечера состоялось несколько выступлений. Главный библиограф городской библиотеки им. А.И. Куприна Наталия Юронен рассказала об отношении Куприна к смеху и юмору, о его сотрудничестве с журналом «Сатирикон», о купринской «мифологии», которая складывалась вокруг писателя в связи с его сложной, противоречивой натурой. О том, что Куприн, помимо прозаических произведений, писал стихи и эпиграммы, собравшиеся узнали из выступления сотрудницы «Купринки» Анны Степановой.

Историк и краевед Андрей Бурлаков рассказал о тесной связи Куприна с Загвоздкой, предместьем Гатчины, в котором более ста лет назад проживали в качестве дачников известные деятели российской культуры.

Вечер сопровождался показом немых короткометражных фильмов из серии «Злоключения Жакомино», представленных режиссёром проекта Максимом Колесниковым. Дух самого Куприна, по уже сложившейся в Гатчине традиции, воплотил его «двойник» Александр Маврин, который угощал гостей Загвоздки душистым «купринским» травяным чаем.



