Куприн засмеялся в «Загвоздке»

На вечере вспоминали
Александра Куприна, пытаясь представить себе, каким он был в жизни -
полнокровный, жизнерадостный, добрейший, безграничный и безразмерный в своих
чувствах и в их проявлениях, но, при этом, очень сложный по своей натуре.
Свою жизнь Александр
Иванович проживал, соединяя «видимый миру смех и незримые слезы», словно
выказывая своё внутреннее родство с любимым им Марком Твеном. Как известно,
лучшие годы Куприна прошли в Гатчине. Здесь он, наконец, обрёл семейное
счастье, свой собственный дом с садом, внутренний покой, который дал толчок
новому витку творческого вдохновения. Здесь он смеялся — так, как, наверное,
было свойственно только ему одному — широко, радостно, свободно.
«...Смех входит как
главнейшее средство и в юмор, так же, как входят в него незлобивость, приличие,
наблюдательность и доброе здоровье – украшение жизни», - писал Куприн в
заметке, посвящённой памяти своего друга, поэта и писателя Саши Чёрного.
В рамках вечера
состоялось несколько выступлений. Главный библиограф городской библиотеки им.
А.И. Куприна Наталия Юронен рассказала об отношении Куприна к смеху и юмору, о
его сотрудничестве с журналом «Сатирикон», о купринской «мифологии», которая
складывалась вокруг писателя в связи с его сложной, противоречивой натурой. О
том, что Куприн, помимо прозаических произведений, писал стихи и эпиграммы,
собравшиеся узнали из выступления сотрудницы «Купринки» Анны Степановой.
Историк и краевед Андрей
Бурлаков рассказал о тесной связи Куприна с Загвоздкой, предместьем Гатчины, в
котором более ста лет назад проживали в качестве дачников известные деятели
российской культуры.
Вечер сопровождался
показом немых короткометражных фильмов из серии «Злоключения Жакомино»,
представленных режиссёром проекта Максимом Колесниковым. Дух самого Куприна, по
уже сложившейся в Гатчине традиции, воплотил его «двойник» Александр Маврин,
который угощал гостей Загвоздки душистым «купринским» травяным чаем.