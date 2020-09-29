«Лучше требовать в малом, чем потерять в большом»

Принятые на штабе решения будут закреплены постановлением правительства региона, сообщает областная пресс-служба.

В частности, в Ленинградской области усилится контроль за соблюдением масочного режима — на предприятиях торговли и услуг пройдут рейды. Проверки будут проводить сотрудники комитетов администрации Ленинградской области. «Необходимо принимать строгие меры воздействия — вплоть до закрытия», — поставил задачу Александр Дрозденко.

Также область снимет ограничения по количеству детей в группах детского сада (сейчас в красной зоне группы могут быть не более 17 человек).

Будет усилено соблюдение специального режима работы социальных учреждений — это термометрия на входе, проветривание и санитарная обработка. В регионе возобновится санитарная обработка общественных пространств и дезинфекция общественного транспорта.

Предлагается вводить часы обслуживания для лиц старше 65 лет в торговле, сфере услуг и учреждениях здравоохранения — графики будут составлены в ближайшее время. В муниципальных учреждениях будет проводиться выборочный перевод на удаленную работу.

Кроме того, планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий в красной и желтой зонах: муниципалитетам и комитетам рекомендовано пересмотреть свои планы до декабря этого года.

Регион также увеличит количество ПЦР-тестирований и экспресс-исследований.