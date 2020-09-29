«Лучше требовать в малом, чем потерять в большом»

Принятые на штабе
решения будут закреплены постановлением правительства региона, сообщает областная
пресс-служба.
В частности, в
Ленинградской области усилится контроль за соблюдением масочного режима — на
предприятиях торговли и услуг пройдут рейды. Проверки будут проводить
сотрудники комитетов администрации Ленинградской области. «Необходимо принимать
строгие меры воздействия — вплоть до закрытия», — поставил задачу Александр
Дрозденко.
Также область
снимет ограничения по количеству детей в группах детского сада (сейчас в
красной зоне группы могут быть не более 17 человек).
Будет усилено
соблюдение специального режима работы социальных учреждений — это термометрия
на входе, проветривание и санитарная обработка. В регионе возобновится
санитарная обработка общественных пространств и дезинфекция общественного транспорта.
Предлагается
вводить часы обслуживания для лиц старше 65 лет в торговле, сфере услуг и
учреждениях здравоохранения — графики будут составлены в ближайшее время. В
муниципальных учреждениях будет проводиться выборочный перевод на удаленную
работу.
Кроме того,
планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий в красной и желтой
зонах: муниципалитетам и комитетам рекомендовано пересмотреть свои планы до
декабря этого года.
Регион также
увеличит количество ПЦР-тестирований и экспресс-исследований.