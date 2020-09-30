Областные грибоводы поделились опытом

О достижениях отрасли
региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
доложил на открывшихся в Санкт-Петербурге Днях Российского грибоводства
– 2020.
В Ленинградской области
работают три крупных производителя шампиньонов и крупнейший в России
производитель субстрата вешенки общей проектной мощностью около 11 тыс. тон
грибов в год. Это 10% всего производства грибов в России.
На форуме было отмечено,
что предприятия региона не намерены останавливаться на достигнутых результатах
и готовятся к увеличению объемов и ассортимента грибной продукции. Рост
производства происходит высокими темпами на основе самых современных
технологий, техники и оборудования. Для интенсификации производства область
разработала региональную поддержку предприятиям круглогодичного производства
грибов. Размер субсидии составляет 5,14 млн руб. на 1 гектар посевных площадей.
Отрасль промышленного
грибоводства в России выросла за последние годы в 3 раза, почти полностью
вытеснила импорт и достигла годового объема производства 100 тыс. тонн. Россия
стала третьей в Европе по объему производства шампиньонов.
Напомним, в Ленинградской
области шампиньоны выращивают компании ЗАО «Племенной завод Приневское», ЗАО
«Южный гриб», агрофирма «Выборжец»; ООО «Эко Гурман» производит вешенки и
экстракт для их выращивания. Общая производственная площадь под круглогодичное
выращивание грибов — более 4 га.