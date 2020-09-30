Областные грибоводы поделились опытом

Областные грибоводы поделились опытом

С начала 2020 года в Ленинградской области произведено четыре тысячи тонн грибов, это почти на 50% больше, чем в 2019 году.

Рубрики : Экономика     30 Sep 2020

О достижениях отрасли региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу доложил на открывшихся  в Санкт-Петербурге Днях Российского грибоводства – 2020.

В Ленинградской области работают три крупных производителя шампиньонов и крупнейший в России производитель субстрата вешенки общей проектной мощностью около 11 тыс. тон грибов в год. Это 10% всего производства грибов в России.

На форуме было отмечено, что предприятия региона не намерены останавливаться на достигнутых результатах и готовятся к увеличению объемов и ассортимента грибной продукции. Рост производства происходит высокими темпами на основе самых современных технологий, техники и оборудования. Для интенсификации производства область разработала региональную поддержку предприятиям круглогодичного производства грибов. Размер субсидии составляет 5,14 млн руб. на 1 гектар посевных площадей.

Отрасль промышленного грибоводства в России выросла за последние годы в 3 раза, почти полностью вытеснила импорт и достигла годового объема производства 100 тыс. тонн. Россия стала третьей в Европе по объему производства шампиньонов.

Напомним, в Ленинградской области шампиньоны выращивают компании ЗАО «Племенной завод Приневское», ЗАО «Южный гриб», агрофирма «Выборжец»; ООО «Эко Гурман» производит вешенки и экстракт для их выращивания. Общая производственная площадь под круглогодичное выращивание грибов — более 4 га.

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