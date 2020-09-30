В регионе развивают экотуризм

В Сиверской Школе третьего возраста состоялся семинар, посвященный экомаршрутам Ленинградской области. Участники поделились опытом создания новых туристских троп и подписали соглашение о сотрудничестве.
Участников
семинара приветствовал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий
Румянцев, который поддержал идею экотуризма. Руководитель
информационно-туристского центра Ломоносовского района Ольга Дудорова
рассказала об экологических маршрутах на территории района, а также о Школе
экскурсоводов. Исполнительный директор организации «Творческие проекты Кайкино»
Ольга Грачева презентовала экомаршруты Волосовского района и рассказала об информационном
ресурсе «Местныйресурс.рф», который дает возможность некоммерческим
организациям и предпринимателям размещать информацию о проводимых мероприятиях,
услугах и товарах. В мероприятии также
приняла участие директор информационно-туристского центра Гатчинского района
Ирина Лидзарь.
В
рамках встречи руководитель Школы третьего возраста Любовь Ржеусская
презентовала пешеходный маршрут «Дачная столица». Руководитель Ленинградской
областной молодежной общественной организации содействия развитию и становлению
молодежи «Центр молодежных инициатив» Юлия Мехова рассказала о новом туристском пешеходном маршруте «Прогулка вокруг Большой поляны»,
организованном в Демидовской усадьбе при финансовой поддержке комитета по
туризму Ленинградской области. Сегодня маршрут получил свое продолжение. В
рамках нового проекта «Две усадьбы» в усадьбе Демидовых разрабатывается маршрут
для активных туристов с другой стороны Большой протоки, еще один экомаршрут
появится на территории усадьбы Витгенштейна в поселке Дружноселье Сиверского
поселения. По итогам встречи Юлия Мехова и Любовь Ржеусская подписали
соглашение о сотрудничестве.
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