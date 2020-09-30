В регионе развивают экотуризм

Участников семинара приветствовал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, который поддержал идею экотуризма. Руководитель информационно-туристского центра Ломоносовского района Ольга Дудорова рассказала об экологических маршрутах на территории района, а также о Школе экскурсоводов. Исполнительный директор организации «Творческие проекты Кайкино» Ольга Грачева презентовала экомаршруты Волосовского района и рассказала об информационном ресурсе «Местныйресурс.рф», который дает возможность некоммерческим организациям и предпринимателям размещать информацию о проводимых мероприятиях, услугах и товарах. В мероприятии также приняла участие директор информационно-туристского центра Гатчинского района Ирина Лидзарь.

В рамках встречи руководитель Школы третьего возраста Любовь Ржеусская презентовала пешеходный маршрут «Дачная столица». Руководитель Ленинградской областной молодежной общественной организации содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» Юлия Мехова рассказала о новом туристском пешеходном маршруте «Прогулка вокруг Большой поляны», организованном в Демидовской усадьбе при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области. Сегодня маршрут получил свое продолжение. В рамках нового проекта «Две усадьбы» в усадьбе Демидовых разрабатывается маршрут для активных туристов с другой стороны Большой протоки, еще один экомаршрут появится на территории усадьбы Витгенштейна в поселке Дружноселье Сиверского поселения. По итогам встречи Юлия Мехова и Любовь Ржеусская подписали соглашение о сотрудничестве.