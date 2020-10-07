Соска, пеленки и полотенце ─ новое в подарках малышам области

Изменения в составе подарочного комплекта детских принадлежностей внесены с учетом обращений родителей новорожденных и результатов мониторинга отзывов молодых матерей в социальных сетях.

Акция «Подарок новорожденному» в 47 регионе действует с 2019 года. Набор вручается в органах ЗАГС Ленинградской области и МФЦ в день и по месту государственной регистрации рождения ребенка и состоит из самых необходимых вещей для младенцев.

Получить подарок могут родители, усыновители, опекун новорожденного ребенка или уполномоченное ими лицо.