Соска, пеленки и полотенце ─ новое в подарках малышам области

Соска, пеленки и полотенце ─ новое в подарках малышам области

С 1 января 2021 года в Ленинградской области состав подарочного набора для новорожденных изменится: в него дополнительно войдут полотенце-уголок с варежкой для купания, 5 впитывающих пеленок и соска-пустышка.

Рубрики : Общество     07 Oct 2020

Изменения в составе подарочного комплекта детских принадлежностей внесены с учетом обращений родителей новорожденных и результатов мониторинга отзывов молодых матерей в социальных сетях. 

Акция «Подарок новорожденному» в 47 регионе действует с 2019 года. Набор вручается в органах ЗАГС Ленинградской области и МФЦ в день и по месту государственной регистрации рождения ребенка и состоит из самых необходимых вещей для младенцев.

Получить подарок могут родители, усыновители, опекун новорожденного ребенка или уполномоченное ими лицо.

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