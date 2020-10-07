Соска, пеленки и полотенце ─ новое в подарках малышам области

Изменения в составе
подарочного комплекта детских принадлежностей внесены с учетом обращений
родителей новорожденных и результатов мониторинга отзывов молодых матерей в
социальных сетях.
Акция «Подарок
новорожденному» в 47 регионе действует с 2019 года. Набор вручается в органах
ЗАГС Ленинградской области и МФЦ в день и по месту государственной регистрации
рождения ребенка и состоит из самых необходимых вещей для младенцев.
Получить подарок могут
родители, усыновители, опекун новорожденного ребенка или уполномоченное ими
лицо.