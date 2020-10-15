Семейные команды встретились на спортивной арене

Мероприятие провели за
три сессии, чтобы минимизировать количество участников, одновременно
находящихся на стадионе.
Первыми на спортивную
арену вышли команды в категориях «мама + папа + ребенок (до 7 лет)», «мама +
папа + ребенок (8-16 лет)». Далее на ринг пригласили команды в категориях «мама
+ папа + 2 ребенка», «мама + папа + 3 ребенка». В заключительной сессии
принимали участие команды в категориях «родитель + ребенок».
Программа фестиваля
включала в себя спортивную разминку, чтобы избежать травматизма в ходе
выступлений, пять станций с командными эстафетами – с обручами, лыжами, мячами,
беговая эстафета и слалом.
В результате, в категории
«мама + папа + ребенок (7 лет)» победителем стала семья Вячеслава, Марии и
Дмитрия Малышевых из Гатчины. Второе место заняла семья Сергея, Елены и Артема
Харзия из поселка Пудость. Бронзу присудили семье Эмилии, Давида и Данила Кужим
из поселка Тайцы.
В категории «мама + папа
+ ребенок (8-16 лет)» призовые места распределились следующим образом: первое
место – Алина, Владимир, Даяна Батуро (Гатчина), второе место – Валерий, Ольга,
Вадим Акбаш (Гатчина), третье место – Игорь, Елена, Екатерина Ермаковы
(Гатчина);
Категория «мама + папа +
2 ребенка»: первое место – Наталья, Кирилл, Анастасия, Александр Игнатьевские
(Сиверский), второе место – Евгений, Юлия, Валерия, Артем Бойко (Гатчина),
третье место – Александр, Евгения, Константин, Георгий Зайцевы (Гатчина);
Категория «мама + папа+ 3
ребенка»: первое место – Игорь, Ксения, Михаил, Тимофей, Егор Вершинины
(Гатчина), второе место – Иван, Виктория, София, Вероника, Александр Никуленко
(Гатчина), третье место – Аня, Ди-ма, Лучезар, Златомир, Каролина Свиридовы
(Гатчина);
Категория «мама + сын»:
первое место – Кристина, Дмитрий, Андрей Федотовы (Гатчина), второе место –
Наталья и Степан Коротковы (Гатчина), третье место – Анна Хисамеева, Вадим
Пинчук (Малое Верево);
Категория «мама + дочь»:
первое место – Юлия и Мария Снимщиковы (Гатчина), второе место – Наталья и
Маргарита Захаровы (Гатчина), третье место – Наталья и Мария Улановы (Гатчина);
Категория «папа +
ребенок»: первое место – Павел, Илья, Даниил Селюто (Гатчина), второе место –
Денис, Татьяна, Анастасия, Ксения Сонины (Гатчина), третье место – Дмитрий,
Ксения Паршуков.
Районный спорткомитет
благодарит за помощь в организации и проведении фестиваля администрацию и
педагогический коллектив ГИЭФПТ, судейскую бригаду, куда вошли активисты
общественного движения «Гатчинские пробежки», а также студентов Гатчинского
педколледжа им. К.Д. Ушинского.
Фото Mikka и Albina
Hallakas