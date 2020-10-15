Семейные команды встретились на спортивной арене

Мероприятие провели за три сессии, чтобы минимизировать количество участников, одновременно находящихся на стадионе.

Первыми на спортивную арену вышли команды в категориях «мама + папа + ребенок (до 7 лет)», «мама + папа + ребенок (8-16 лет)». Далее на ринг пригласили команды в категориях «мама + папа + 2 ребенка», «мама + папа + 3 ребенка». В заключительной сессии принимали участие команды в категориях «родитель + ребенок».

Программа фестиваля включала в себя спортивную разминку, чтобы избежать травматизма в ходе выступлений, пять станций с командными эстафетами – с обручами, лыжами, мячами, беговая эстафета и слалом.

В результате, в категории «мама + папа + ребенок (7 лет)» победителем стала семья Вячеслава, Марии и Дмитрия Малышевых из Гатчины. Второе место заняла семья Сергея, Елены и Артема Харзия из поселка Пудость. Бронзу присудили семье Эмилии, Давида и Данила Кужим из поселка Тайцы.

В категории «мама + папа + ребенок (8-16 лет)» призовые места распределились следующим образом: первое место – Алина, Владимир, Даяна Батуро (Гатчина), второе место – Валерий, Ольга, Вадим Акбаш (Гатчина), третье место – Игорь, Елена, Екатерина Ермаковы (Гатчина);

Категория «мама + папа + 2 ребенка»: первое место – Наталья, Кирилл, Анастасия, Александр Игнатьевские (Сиверский), второе место – Евгений, Юлия, Валерия, Артем Бойко (Гатчина), третье место – Александр, Евгения, Константин, Георгий Зайцевы (Гатчина);

Категория «мама + папа+ 3 ребенка»: первое место – Игорь, Ксения, Михаил, Тимофей, Егор Вершинины (Гатчина), второе место – Иван, Виктория, София, Вероника, Александр Никуленко (Гатчина), третье место – Аня, Ди-ма, Лучезар, Златомир, Каролина Свиридовы (Гатчина);

Категория «мама + сын»: первое место – Кристина, Дмитрий, Андрей Федотовы (Гатчина), второе место – Наталья и Степан Коротковы (Гатчина), третье место – Анна Хисамеева, Вадим Пинчук (Малое Верево);

Категория «мама + дочь»: первое место – Юлия и Мария Снимщиковы (Гатчина), второе место – Наталья и Маргарита Захаровы (Гатчина), третье место – Наталья и Мария Улановы (Гатчина);

Категория «папа + ребенок»: первое место – Павел, Илья, Даниил Селюто (Гатчина), второе место – Денис, Татьяна, Анастасия, Ксения Сонины (Гатчина), третье место – Дмитрий, Ксения Паршуков.

Районный спорткомитет благодарит за помощь в организации и проведении фестиваля администрацию и педагогический коллектив ГИЭФПТ, судейскую бригаду, куда вошли активисты общественного движения «Гатчинские пробежки», а также студентов Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского.

Фото Mikka и Albina Hallakas