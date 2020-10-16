Пудомягское поселение получит субсидию на строительство контейнерных площадок

До конца текущего года субсидии на
обустройство централизованных контейнерных площадок получат еще шесть поселений
Ленинградской области. Соответствующее постановление о перераспределении
бюджетных ассигнований подписал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Средства для организации централизованных
контейнерных площадок будут выделены Пудомягскому, Вистинскому, Сосновскому, Щегловскому
и Плодовскому поселениям. Самую крупную субсидию в объеме почти 3 млн рублей
получит Осьминское сельское поселение Лужского района.
Ранее в 2020 году субсидии уже получили 59
поселений Ленинградской области. Однако в результате экономии, полученной в
ходе конкурсных процедур на строительство контейнерных площадок, высвободились
12 млн рублей. Сэкономленные средства были перераспределены между шестью
поселениями, подавшими заявки на конкурс, но не вошедшими в первое
распределение.
Субсидирование строительства современных
контейнерных площадок в муниципальных образованиях Ленинградской области предусмотрено
Подпрограммой «Обращение с отходами» государственной программы Ленинградской
области «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Ежегодно на эти цели
выделяется 174,5 млн рублей.