Пудомягское поселение получит субсидию на строительство контейнерных площадок

До конца текущего года субсидии на обустройство централизованных контейнерных площадок получат еще шесть поселений Ленинградской области. Соответствующее постановление о перераспределении бюджетных ассигнований подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Средства для организации централизованных контейнерных площадок будут выделены Пудомягскому, Вистинскому, Сосновскому, Щегловскому и Плодовскому поселениям. Самую крупную субсидию в объеме почти 3 млн рублей получит Осьминское сельское поселение Лужского района.

Ранее в 2020 году субсидии уже получили 59 поселений Ленинградской области. Однако в результате экономии, полученной в ходе конкурсных процедур на строительство контейнерных площадок, высвободились 12 млн рублей. Сэкономленные средства были перераспределены между шестью поселениями, подавшими заявки на конкурс, но не вошедшими в первое распределение.

Субсидирование строительства современных контейнерных площадок в муниципальных образованиях Ленинградской области предусмотрено Подпрограммой «Обращение с отходами» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Ежегодно на эти цели выделяется 174,5 млн рублей.