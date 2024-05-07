Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.05.2024 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Кобралово, ул. Строителей, д.27, ул. Лесная, д. 1-23, д.2-30, ул. Новая, д.1-17, д. 2-26, ул. Солнечная, д.1-15, д. 2-24, ул. Партизанская, д. 1-17, д. 2-18, ул. Южная, ж/д насосная, ул. Пионерская д.1-20.
08.05.2024 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
п. Новинка, ул. Новоселов, ул. Саши Бородулина д.11.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.