Жители Ленинградской области смогут выбрать цифровую профессию

Обучение цифровым компетенциям позволит начать свой путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или познакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте. Более половины утвержденных программ подходят для людей с начальным уровнем подготовки.

Для предварительного ознакомления уже доступны 30 программ в каталоге проекта. Он будет регулярно пополняться новыми курсами по мере их проверки и согласования Университетом 2035 – оператором проекта.

Повышение квалификации на программах базового уровня станет доступно в таких областях, как кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы и др. Представлены в каталоге и отраслевые программы, например, «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии информационного моделирования BIM» для инженеров строительной сферы.

Выбор образовательной программы будет доступен с 26 октября по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.

Всего в 2020 году по программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» бесплатно обучатся 33 000 россиян из 48 регионов страны.