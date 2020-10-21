Жители Ленинградской области смогут выбрать цифровую профессию

Обучение цифровым
компетенциям позволит начать свой путь в программировании и веб-разработке,
узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших
данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или познакомиться с
профессией event-продюсера в киберспорте. Более половины утвержденных программ
подходят для людей с начальным уровнем подготовки.
Для предварительного
ознакомления уже доступны 30 программ в каталоге проекта. Он будет регулярно
пополняться новыми курсами по мере их проверки и согласования Университетом
2035 – оператором проекта.
Повышение квалификации на
программах базового уровня станет доступно в таких областях, как
кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений
и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы и др. Представлены в
каталоге и отраслевые программы,
например, «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии
информационного моделирования BIM» для инженеров строительной сферы.
Выбор образовательной
программы будет доступен с 26 октября по результатам проверки регистрационной
формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет
с 1 по 25 ноября.
Получить сертификат могут
совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с
законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели
персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную
регистрацию в субъекте-участнике проекта.
Всего в 2020 году по
программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» бесплатно обучатся 33
000 россиян из 48 регионов страны.