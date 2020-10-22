Безопасность пешеходов – дело самих пешеходов?

Тысяча брелоков «Меня видно»

В конце сентября во всех 85 образовательных организациях Гатчинского района прошла неделя безопасности. В начале учебного года были откорректированы маршруты безопасного подхода детей к школам, детским садам и другим учреждениям. В течение учебного года запланировано проведение мероприятий с участием с сотрудников ГИБДД: «Скорость – не главное», «Ребенок – главный пассажир», «Безопасный двор», «Будь заметным».

Для проведения профилактической акции на оживленных перекрестках Гатчины подготовлена группа волонтеров. Одетые в сигнальные жилеты волонтеры будут выдавать юным пешеходам светоотражающие брелоки с надписью «Меня видно». Планируется раздать порядка тысячи брелоков.

Кроме того, Гатчинский дворец молодежи проводит для младших школьников интерактивную игру «Безопасная зебра»; в ноябре, как обычно, на улицах города пройдет информационная акция «Засветись», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Хотим «зебру», полусферу и «полицейского»

Большинство вопросов, поступающих от граждан, как всегда касались безопасности пешеходов – это и понятно. Все хотят побольше пешеходных переходов и «лежачих полицейских», потому что даже на «зебре» наши водители не всегда притормаживают.

Жительница города просила обустроить пешеходный переход через улицу 120-й Гатчинской дивизии с установкой соответствующих дорожных знаков в районе перекрестка с Офицерской улицей.

Выяснилось, что проектом организации дорожного движения на территории Гатчины перехода на данном перекрестке не предусмотрено. Муниципальный контракт по восстановлению и нанесению дорожной разметки в городе в 2020 году выполнен в полном объеме. В связи с тем, что на стороне жилой застройки на ул. 120-й Гатчинской дивизии отсутствует пешеходная дорожка, обустройство перехода в соответствии с правилами невозможно. А устройство пешеходной дорожки также невозможно ввиду ограниченного пространства между дорожным полотном и границами частных земельных участков.

По правилам, при отсутствии пешеходных переходов люди должны переходить проезжую часть по перекресткам по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В данном случае видимость в обе стороны не ограничена.

Так что включение в план работ на 2021 год обустройство пешеходного перехода на перекрестке улиц 120-й Гатчинской дивизии и Офицерской комиссия сочла нецелесообразным.

Отказали и генеральному директору ООО «Ленстрой» в ограничении сквозного проезда по дворовой территории дома № 37 на проспекте 25-го Октября. Так как ограждающие устройства в виде полусфер не относятся к техническим средствам организации дорожного движения и элементам обустройства улиц и дорог, в связи с чем применяться для перекрытия сквозного проезда двора не могут. ГОСТ вообще запрещает наличие на проезжей части посторонних предметов, не относящихся к элементам обустройства.

Блок убрать нельзя оставить

Чтобы решить, нужны ли искусственные неровности на улице Красных Военлетов у домов № 7 и № 8, комиссия приняла решение провести выездное обследование места. Вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания комиссии.

Просьбу, поступившую через приемную губернатора Ленинградской области, об оборудовании искусственных неровностей и установке дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» на дороге вдоль парка усадьбы «Сиворицы» в Никольском, соединяющей улицу Шипунова и Киевское шоссе, комиссия решила переадресовать. Дело в том, что эта дорога находится в ведомстве Большеколпанского поселения: комиссия не уполномочена регулировать и изменять дорожное движение на неподведомственных дорогах. ГИБДД напомнила, что, согласно ГОСТу, основания для обустройства «лежащих полицейских» на данной дороге отсутствуют. Это дорога общего пользования и предназначена для движения транспортных средств. Однако комиссия решила направить письмо главе администрации Большеколпанского поселения с рекомендацией ограничить скорость на данном участке дороги путем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч».

А вот обращение ректора ГИЭФПТ с просьбой о принятии мер для усиления безопасности дорожного движения вблизи института на Рощинской улице – в части принудительного снижения скорости автомашин получило положительный ответ. Комиссия постановила оборудовать искусственные неровности перед пешеходными переходами на проезжей части вдоль домов № 3 и № 5 на ул. Рощинской.

Ограничить скорость в микрорайоне «Речной» и обеспечить безопасность на перекрестке Старой дороги и Речного проезда (это новое название временного проезда) просила жительница этого района. Однако по данным ГАИ, статистика количества ДТП в «Речном» с участием пешеходов отсутствует. Вдоль всех домов имеются пешеходные дорожки. Протяженность прямых участков дорог невелика и, как следствие, скорость движения транспорта небольшая. Так что установка дополнительных технических средств организации дорожного движения в микрорайоне «Речной» нецелесообразна. Тем не менее, комиссия решила направить обращение застройщику с требованием сменить материал ограждающих стройку элементов для возобновления обзорности данного перекрестка при выезде на Старую дорогу.



