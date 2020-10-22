Безопасность пешеходов – дело самих пешеходов?

Тысяча
брелоков «Меня видно»
В конце сентября во всех
85 образовательных организациях Гатчинского района прошла неделя безопасности.
В начале учебного года были откорректированы маршруты безопасного подхода детей
к школам, детским садам и другим учреждениям. В течение учебного года
запланировано проведение мероприятий с участием с сотрудников ГИБДД: «Скорость
– не главное», «Ребенок – главный пассажир», «Безопасный двор», «Будь
заметным».
Для проведения
профилактической акции на оживленных перекрестках Гатчины подготовлена группа
волонтеров. Одетые в сигнальные жилеты волонтеры будут выдавать юным пешеходам
светоотражающие брелоки с надписью «Меня видно». Планируется раздать порядка
тысячи брелоков.
Кроме того, Гатчинский
дворец молодежи проводит для младших школьников интерактивную игру «Безопасная
зебра»; в ноябре, как обычно, на улицах города пройдет информационная акция
«Засветись», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП.
Хотим
«зебру», полусферу и «полицейского»
Большинство вопросов,
поступающих от граждан, как всегда касались безопасности пешеходов – это и
понятно. Все хотят побольше пешеходных переходов и «лежачих полицейских»,
потому что даже на «зебре» наши водители не всегда притормаживают.
Жительница города просила
обустроить пешеходный переход через улицу 120-й Гатчинской дивизии с установкой
соответствующих дорожных знаков в районе перекрестка с Офицерской улицей.
Выяснилось, что проектом
организации дорожного движения на территории Гатчины перехода на данном
перекрестке не предусмотрено. Муниципальный контракт по восстановлению и
нанесению дорожной разметки в городе в 2020 году выполнен в полном объеме. В
связи с тем, что на стороне жилой застройки на ул. 120-й Гатчинской дивизии
отсутствует пешеходная дорожка, обустройство перехода в соответствии с
правилами невозможно. А устройство пешеходной дорожки также невозможно ввиду
ограниченного пространства между дорожным полотном и границами частных
земельных участков.
По правилам, при
отсутствии пешеходных переходов люди должны переходить проезжую часть по
перекресткам по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны. В данном случае видимость в обе стороны
не ограничена.
Так что включение в план
работ на 2021 год обустройство пешеходного перехода на перекрестке улиц 120-й
Гатчинской дивизии и Офицерской комиссия сочла нецелесообразным.
Отказали и генеральному
директору ООО «Ленстрой» в ограничении сквозного проезда по дворовой территории
дома № 37 на проспекте 25-го Октября. Так как ограждающие устройства в виде
полусфер не относятся к техническим средствам организации дорожного движения и
элементам обустройства улиц и дорог, в связи с чем применяться для перекрытия
сквозного проезда двора не могут. ГОСТ вообще запрещает наличие на проезжей
части посторонних предметов, не относящихся к элементам обустройства.
Блок
убрать нельзя оставить
Чтобы решить, нужны ли
искусственные неровности на улице Красных Военлетов у домов № 7 и № 8, комиссия
приняла решение провести выездное обследование места. Вопрос будет включен в
повестку дня следующего заседания комиссии.
Просьбу, поступившую
через приемную губернатора Ленинградской области, об оборудовании искусственных
неровностей и установке дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» на дороге
вдоль парка усадьбы «Сиворицы» в Никольском, соединяющей улицу Шипунова и Киевское
шоссе, комиссия решила переадресовать. Дело в том, что эта дорога находится в
ведомстве Большеколпанского поселения: комиссия не уполномочена регулировать и
изменять дорожное движение на неподведомственных дорогах. ГИБДД напомнила, что,
согласно ГОСТу, основания для обустройства «лежащих полицейских» на данной
дороге отсутствуют. Это дорога общего пользования и предназначена для движения
транспортных средств. Однако комиссия решила направить письмо главе
администрации Большеколпанского поселения с рекомендацией ограничить скорость
на данном участке дороги путем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение
максимальной скорости 40 км/ч».
А вот обращение ректора ГИЭФПТ
с просьбой о принятии мер для усиления безопасности дорожного движения вблизи
института на Рощинской улице – в части принудительного снижения скорости
автомашин получило положительный ответ. Комиссия постановила оборудовать
искусственные неровности перед пешеходными переходами на проезжей части вдоль
домов № 3 и № 5 на ул. Рощинской.
Ограничить скорость в
микрорайоне «Речной» и обеспечить безопасность на перекрестке Старой дороги и
Речного проезда (это новое название временного проезда) просила жительница
этого района. Однако по данным ГАИ, статистика количества ДТП в «Речном» с
участием пешеходов отсутствует. Вдоль всех домов имеются пешеходные дорожки.
Протяженность прямых участков дорог невелика и, как следствие, скорость
движения транспорта небольшая. Так что установка дополнительных технических
средств организации дорожного движения в микрорайоне «Речной» нецелесообразна.
Тем не менее, комиссия решила направить обращение застройщику с требованием
сменить материал ограждающих стройку элементов для возобновления обзорности
данного перекрестка при выезде на Старую дорогу.