Россельхозбанк составил «тыквенную» карту страны

Тыкву в массы

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, лидером по выращиванию тыквы является Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% рынка. За ним следует Южный федеральный округ с долей 24,2%. Замыкает тройку лидеров по выращиванию тыквы Центральный федеральный округ (17%).

Однако в расчете на душу населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в ЮФО, так и в СКФО на каждого жителя приходится по 2-3 тыквы.

На две тыквы может рассчитывать житель Поволжья, а вот в других федеральных округах на каждого человека приходится от 0,5 кг до 2,8 кг тыквы, то есть меньше одного плода среднего размера. Но даже такого объема хватит для приготовления вкусных и полезных блюд.

Есть огород – сажай тыкву

Как подсчитал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сбор тыквы за последние 20 лет в России вырос более чем в 2 раза. В 2019 в стране было выращено 652 тыс. тонн тыквы, годовой прирост при этом составил 3,3%.

Среди регионов по выращиванию тыквы лидируют Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области, а также Краснодарский край. При этом рекордсменами по темпам роста сбора тыквы за 2019 год стали регионы с традиционно развитым овощеводством: Саратовская область (+51%), Дагестан (+42%), Карачаево-Черкесская Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).

Интересно, что основным производителем тыквы в России остается население, 3 из 4 тыкв (или 79%), производимых в стране, выращиваются на приусадебных участках. За прошлый год на своих хозяйствах жители России вырастили 517 тыс. тонн тыквы. В то же время существенно нарастили объемы выращивания тыквы сельскохозяйственные организации (+40%), а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (+21%).

Тыква в традициях разных народов мира

Тыква является атрибутом многих праздников и обрядов. Так, в западной культуре тыква ассоциируется с праздником Хэллоуин. Его истоки восходят к традициям древних кельтов. Они отмечали праздник Самайн (от ирл. «конец лета»), воплощавший завершение сбора урожая и начало нового сельскохозяйственного периода.

У восточных славян тыква испокон веков фигурировала в предсвадебных обрядах. В частности, тыква символизировала отказ: девушка давала парню тыкву после сватовства, если она отвергала его предложение. В более поздней культуре восточных славян тыква символизировала плодородие и благополучие.

Так как тыкву выращивают во многих климатических зонах, в кухнях многих стран и народов мира есть не один десяток рецептов приготовления тыквы. Например, в Казахстане это манты с тыквой, в Узбекистане — молочный суп с тыквой (ширкавак), итальянцы добавляют тыкву в ризотто, в Австрии из нее делают шнапс, а в Индии — халву.

На Руси тыкву называли барыней, а традиционным блюдом с ней была каша, которую готовили из натертой мякоти тыквы с добавлением сливочного масла и молока. По традиции тыквенная каша готовилась в русской печи в течение 25 минут, а затем «доходила» еще 30 минут в горшке, обернутом полотенцем. Для вкуса в тыквенную кашу добавляли сухофрукты или орехи.

Признано, что продукты и блюда из тыквы обладают антисептическими свойствами, что особенно актуально в осенний период.

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