Россельхозбанк составил «тыквенную» карту страны

Тыкву
в массы
По данным Центра
отраслевой экспертизы Россельхозбанка, лидером по выращиванию тыквы является
Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% рынка. За ним
следует Южный федеральный округ с долей 24,2%. Замыкает тройку лидеров по
выращиванию тыквы Центральный федеральный округ (17%).
Однако в расчете на душу
населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в ЮФО, так и в
СКФО на каждого жителя приходится по 2-3 тыквы.
На две тыквы может
рассчитывать житель Поволжья, а вот в других федеральных округах на каждого
человека приходится от 0,5 кг до 2,8 кг тыквы, то есть меньше одного плода
среднего размера. Но даже такого объема хватит для приготовления вкусных и
полезных блюд.
Есть
огород – сажай тыкву
Как подсчитал Центр
отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сбор тыквы за последние 20 лет в России
вырос более чем в 2 раза. В 2019 в стране было выращено 652 тыс. тонн тыквы,
годовой прирост при этом составил 3,3%.
Среди регионов по
выращиванию тыквы лидируют Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и
Воронежская области, а также Краснодарский край. При этом рекордсменами по
темпам роста сбора тыквы за 2019 год стали регионы с традиционно развитым
овощеводством: Саратовская область (+51%), Дагестан (+42%),
Карачаево-Черкесская Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).
Интересно, что основным
производителем тыквы в России остается население, 3 из 4 тыкв (или 79%),
производимых в стране, выращиваются на приусадебных участках. За прошлый год на
своих хозяйствах жители России вырастили 517 тыс. тонн тыквы. В то же время
существенно нарастили объемы выращивания тыквы сельскохозяйственные организации
(+40%), а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели (+21%).
Тыква
в традициях разных народов мира
Тыква является атрибутом
многих праздников и обрядов. Так, в западной культуре тыква ассоциируется с
праздником Хэллоуин. Его истоки восходят к традициям древних кельтов. Они
отмечали праздник Самайн (от ирл. «конец лета»), воплощавший завершение сбора
урожая и начало нового сельскохозяйственного периода.
У восточных славян тыква
испокон веков фигурировала в предсвадебных обрядах. В частности, тыква
символизировала отказ: девушка давала парню тыкву после сватовства, если она
отвергала его предложение. В более поздней культуре восточных славян тыква
символизировала плодородие и благополучие.
Так как тыкву выращивают
во многих климатических зонах, в кухнях многих стран и народов мира есть не
один десяток рецептов приготовления тыквы. Например, в Казахстане это манты с
тыквой, в Узбекистане — молочный суп с тыквой (ширкавак), итальянцы добавляют
тыкву в ризотто, в Австрии из нее делают шнапс, а в Индии — халву.
На Руси тыкву называли
барыней, а традиционным блюдом с ней была каша, которую готовили из натертой
мякоти тыквы с добавлением сливочного масла и молока. По традиции тыквенная
каша готовилась в русской печи в течение 25 минут, а затем «доходила» еще 30
минут в горшке, обернутом полотенцем. Для вкуса в тыквенную кашу добавляли
сухофрукты или орехи.
Признано, что продукты и
блюда из тыквы обладают антисептическими свойствами, что особенно актуально в
осенний период.
Фото pixabay.com