Гатчинские теннисистки взяли «золото» чемпионата России

I место в высшей «А» лиге
завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва из пос. Сиверский
Гатчинского района «НИКА-юниор», а в Суперлиге в ходе дебютного выступления
команда «НИКА» заняла III местo.
Поздравляем наших
земляков!
Женские команды из Сиверского завоевали I и III места в первом туре Командного чемпионата России по настольному теннису.
I место в высшей «А» лиге
завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва из пос. Сиверский
Гатчинского района «НИКА-юниор», а в Суперлиге в ходе дебютного выступления
команда «НИКА» заняла III местo.
Поздравляем наших
земляков!
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