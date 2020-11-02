Гатчинские теннисистки взяли «золото» чемпионата России

Гатчинские теннисистки взяли «золото» чемпионата России

Женские команды из Сиверского завоевали I и III места в первом туре Командного чемпионата России по настольному теннису.

Рубрики : Спорт     02 Nov 2020

I место в высшей «А» лиге завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва из пос. Сиверский Гатчинского района «НИКА-юниор», а в Суперлиге в ходе дебютного выступления команда «НИКА» заняла III местo.

Поздравляем наших земляков!

 

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