Урожай – на отлично!

- 24 октября мы завершили уборку кукурузы для заготовки силоса. Таким образом, мы закончили работу на полях, начавшуюся 12 марта. Озимые культуры – рапс и пшеницу засеяли в период с 5 августа по 18 сентября. Почти восемь месяцев шли непрерывные работы на земле. Такими показателями могут похвастаться далеко не все аграрии Ленинградской области. К счастью, у нас большое разнообразие культур: это и зерно, травы, сено, рапс, кукуруза и многое другое. Что-то мы используем в качестве корма для животных, что-то продаем. Так строится работа племенного завода «Красногвардейский», - рассказал Олег Сергиенко.

Сегодня сотрудники предприятия перешли на работу с органическими удобрениями, которые завозят на поля, и пахоту зяби – перекопку грунта для весенней посадки растений. Параллельно началась подготовка к следующему году – готовятся контракты на закупку семян кукурузы, рапса. Обсуждается покупка новой техники для обновления тракторного и машинного автопарка, а также проекты по расширению и модернизации производства.

- Мы хотим строить новые здания и сооружения для животноводческого комплекса, а также цех по сортировке зерна, - пояснил Олег Сергиенко.

После того, как зерно и рапс собраны, их нужно не только просушить, но и очистить от плевела, протравить и сразу же засеять обратно. Территория под озимые культуры насчитывает около двух тысяч гектаров – массивы племенного завода «Красногвардейский» простираются во многих поселениях Гатчинского, Ломоносовского районов, а также в поселке Шушары. Учитывая, что процесс работы с зерном динамичный, новый цех действительно необходим.

Олег Сергиенко рассказал, что технология, по которой земле дают некоторое время на отдых, действительно хорошая, но племенной завод «Красногвардейский» не может себе этого позволить, так как производство идет по-настоящему интенсивно, и все процессы взаимосвязаны.

- Мы вместе с зерновыми культурами засеиваем и многолетние травы. Так земля «работает» эффективнее, - сказал директор аграрного предприятия.

Непрерывный цикл производства связан с животноводческим комплексом, где производится молоко и мясо. Предприятие самостоятельно занимается селекцией стада. В планах – полностью выйти на выполнение и перевыполнение показателей по производству молока, мяса, воспроизводства телят.

Валовый надой молока в 2020 году планируется на уровне 15 тысяч тонн. Амбарный вес собранного зерна составил 10,5 тысяч тонн, рапса – более тысячи тонн, силоса – более 40 тысяч тонн.

- Также у нас достаточно семян многолетних трав для обновления полей и кормозаготовок. Это рекордные показатели не только для нашего предприятия, но и для всего Гатчинского района, - подчеркнул Олег Сергиенко.

Предприятие принимает участие в государственных программах по поддержке сельхозтоваропроизводителей, в том числе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, которые направлены на стимулирование развития растениеводства и животноводства, а также возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства.

К сожалению, племенной завод «Красногвардейский» не включили в программу по строительству дорог к сельскохозяйственным объектам, что позволило бы сельхозтехнике прослужить намного дольше – ездить по асфальту намного лучше, чем по размытому от дождя проселку. Есть и другие программы, в которые стремится попасть предприятие - по мелиорации земель и по модернизации производства, которая предполагает возмещение средств, затраченных на строительство сооружений.

Племенной завод «Красногвардейский» смотрит в будущее с позитивным настроем – нацелен удержать высокую планку и развивать производство.





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