За Маргариту можно и посидеть

2-го ноября в Вырицкий отдел полиции поступило
заявление от 46-летнего жителя Вырицы, работающего программистом. В доме на
улице Калинина он находился вместе со своей бывшей сожительницей Маргаритой и
ее новым сожителем Владимиром. Этот Владимир ударил его кулаком по голове со
словами: «Это тебе за то, что ты плохо обращался с Маргаритой». Дальше он стал
бить его по лицу, после чего забрал кошелек и вытащил оттуда деньги – около
8000. Потом взял у «бывшего» телефон и перевел на свою карту 80 тысяч рублей.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа. Возбудили дело по статье 161 УК РФ – грабеж. По
горячим следам сотрудники полиции в тот же день задержали в Вырице
подозреваемого, которого полностью изобличили: им оказался ранее не судимый, не
работающий житель Петербурга Владимир З. Его поместили в ИВС УМВД России по
Гатчинскому району.