За Маргариту можно и посидеть

2-го ноября в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 46-летнего жителя Вырицы, работающего программистом. В доме на улице Калинина он находился вместе со своей бывшей сожительницей Маргаритой и ее новым сожителем Владимиром. Этот Владимир ударил его кулаком по голове со словами: «Это тебе за то, что ты плохо обращался с Маргаритой». Дальше он стал бить его по лицу, после чего забрал кошелек и вытащил оттуда деньги – около 8000. Потом взял у «бывшего» телефон и перевел на свою карту 80 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбудили дело по статье 161 УК РФ – грабеж. По горячим следам сотрудники полиции в тот же день задержали в Вырице подозреваемого, которого полностью изобличили: им оказался ранее не судимый, не работающий житель Петербурга Владимир З. Его поместили в ИВС УМВД России по Гатчинскому району.