Мастерство ленинградцев отметили на Дельфиаде

Бронзовый
приз игр в номинации «Фотография» достался жительнице Волосовского района
Александре Раут.
Обладателями
специальных дипломов в различных номинациях стали Полина Рыкова из Гатчинского
района ─ «Флейта», Анна Заболотникова из Кировского района ─ «Эстрадное пение»,
Майе Верулидзе из Тихвинского района ─ «Классический танец», из Выборгского
района Владислав Гуляев ─ «Кулинарное искусство» и Зинаида Шалова ─ «Духовые
инструменты».
XIX
молодежные Дельфийские игры прошли с 6 по 11 ноября в дистанционном формате и
были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками Игр
стали 1706 человек из 72 регионов России, соревновавшихся друг с другом в 30
номинациях классического, народного и современного искусства.