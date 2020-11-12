Мастерство ленинградцев отметили на Дельфиаде

Мастерство ленинградцев отметили на Дельфиаде

Призерами и обладателями специальных дипломов XIX молодежных Дельфийских игр России стали 6 молодых талантов из Ленинградской области, в числе которых есть и гатчинцы.

Рубрики : Культура     12 Nov 2020

Бронзовый приз игр в номинации «Фотография» достался жительнице Волосовского района Александре Раут.

Обладателями специальных дипломов в различных номинациях стали Полина Рыкова из Гатчинского района ─ «Флейта», Анна Заболотникова из Кировского района ─ «Эстрадное пение», Майе Верулидзе из Тихвинского района ─ «Классический танец», из Выборгского района Владислав Гуляев ─ «Кулинарное искусство» и Зинаида Шалова ─ «Духовые инструменты».

XIX молодежные Дельфийские игры прошли с 6 по 11 ноября в дистанционном формате и были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками Игр стали 1706 человек из 72 регионов России, соревновавшихся друг с другом в 30 номинациях классического, народного и современного искусства.

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