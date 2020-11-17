Гатчина бежала, а за ней и вся Россия

На старт полумарафона на перекрестке улиц Красной и Соборной в Гатчине вышли 80 лучших спортсменов по итогам пробега 2019 года, а также те, кто имеет результат не ниже 1 часа 20 минут на полумарафоне (21 км). Среди них представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ставрополя, Великого Новгорода, Старого Оскола, Петрозаводска, Норильска, Москвы, Сыктывкара, Самарской области, Республики Крым.

Параллельно старт Гатчинского полумарафона был дан еще в 27 пунктах в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Пскове, Петрозаводске, Сестрорецке, Пушкине, Великом Новгороде, где прошли организованные забеги для участников, заявившихся на Гатчинский полумарафон, но не вошедших в число стартующих в Гатчине.

До момента объявления об изменении регламента проведения полумарафона на участие в нем было подано почти 1600 заявок, которые перешли в режим онлайн и автоматически были перенесены на 2021 год.

На старте в Гатчине легкоатлетов приветствовали руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

Несмотря на усеченный формат, полумарафон был организован по всем правилам проведения общественного мероприятия – были привлечены сотрудники администрации и муниципальных организаций города Гатчины, Гатчинского Дворца молодежи, сотрудники полиции, а также 60 волонтеров.

В третий раз на полумарафоне была организована профессиональная прямая трансляция, которая позволила наблюдать за ходом спортивной борьбы лидеров в течение всего пробега. Комментировал прямой эфир ведущий телеканалов Матч ТВ и Евроспорт Александр Скрывля. Прямой эфир в первые два часа на канале youtube собрал 2,5 тысячи просмотров, и с каждым часом это число увеличивалось.

По итогам полумарафона абсолютным победителем стал Артур Бурцев из Санкт-Петербурга, который повторил рекорд соревнований, установленный еще в 2014 году. В прошлом году Артур стал бронзовым призером полумарафона.

Среди женщин трехкратным победителем полумарафона стала Евгения Сухорученкова из Санкт-Петербурга.

Среди гатчинцев отличилась Валерия Ерофеева, которая заняла третье место с результатом 1:18:35 среди абсолютных победителей пробега.

Напомним, впервые Гатчинский полумарафон состоялся в 2010 году. С 2015 года он входит в пятерку лучших полумарафонов России по числу финишеров. В 2020 году Гатчинский полумарафон сохраняет лидирующие позиции во Всероссийском рейтинге благодаря тому, что он все-таки был проведен, а не отменен или перенесен.

Гатчинский полумарафон в режиме участия 80-ти сильнейших атлетов беговое сообщество России воспринимает наравне с международными стартами, прошедшими в таком же формате в Токио и Лондоне. Чемпионат мира – 2020 по полумарафону в Гдыне также был проведен в ограниченном режиме. Таким образом, в России аналогов проведения полумарафонов в таком формате, как в Гатчине, не было.

В 2021 году серия стартов gatchinarun терпит значительное сокращение и оставляет только три старта: трейл «Сусаниская тропа» (июль), кросс «Граф Орлов» (сентябрь) и Гатчинский полумарафон. Решение о дате его проведения пока обсуждается – провести его в сентябре или оставить все, как есть, так как за 11-летнюю историю спортсмены привыкли завершать беговой сезон в Гатчине в ноябре.

Фото Mikka Hallakas