Гатчина бежала, а за ней и вся Россия

На старт полумарафона на перекрестке улиц
Красной и Соборной в Гатчине вышли 80 лучших спортсменов по итогам пробега 2019
года, а также те, кто имеет результат не ниже 1 часа 20 минут на полумарафоне
(21 км). Среди них представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Ставрополя, Великого Новгорода, Старого Оскола, Петрозаводска, Норильска, Москвы,
Сыктывкара, Самарской области, Республики Крым.
Параллельно старт Гатчинского полумарафона
был дан еще в 27 пунктах в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области,
Пскове, Петрозаводске, Сестрорецке, Пушкине, Великом Новгороде, где прошли
организованные забеги для участников, заявившихся на Гатчинский полумарафон, но
не вошедших в число стартующих в Гатчине.
До момента объявления об изменении
регламента проведения полумарафона на участие в нем было подано почти 1600
заявок, которые перешли в режим онлайн и автоматически были перенесены на 2021
год.
На старте в Гатчине легкоатлетов
приветствовали руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и
Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Русских.
Несмотря на усеченный формат, полумарафон
был организован по всем правилам проведения общественного мероприятия – были
привлечены сотрудники администрации и муниципальных организаций города Гатчины,
Гатчинского Дворца молодежи, сотрудники полиции, а также 60 волонтеров.
В третий раз на полумарафоне была
организована профессиональная прямая трансляция, которая позволила наблюдать за
ходом спортивной борьбы лидеров в течение всего пробега. Комментировал прямой
эфир ведущий телеканалов Матч ТВ и Евроспорт Александр Скрывля. Прямой эфир в
первые два часа на канале youtube собрал 2,5 тысячи просмотров, и с каждым
часом это число увеличивалось.
По итогам полумарафона абсолютным
победителем стал Артур Бурцев из Санкт-Петербурга, который повторил рекорд
соревнований, установленный еще в 2014 году. В прошлом году Артур стал
бронзовым призером полумарафона.
Среди женщин трехкратным победителем
полумарафона стала Евгения Сухорученкова из Санкт-Петербурга.
Среди гатчинцев отличилась Валерия
Ерофеева, которая заняла третье место с результатом 1:18:35 среди абсолютных
победителей пробега.
Напомним, впервые Гатчинский полумарафон
состоялся в 2010 году. С 2015 года он входит в пятерку лучших полумарафонов
России по числу финишеров. В 2020 году Гатчинский полумарафон сохраняет
лидирующие позиции во Всероссийском рейтинге благодаря тому, что он все-таки
был проведен, а не отменен или перенесен.
Гатчинский полумарафон в режиме участия
80-ти сильнейших атлетов беговое сообщество России воспринимает наравне с
международными стартами, прошедшими в таком же формате в Токио и Лондоне.
Чемпионат мира – 2020 по полумарафону в Гдыне также был проведен в ограниченном
режиме. Таким образом, в России аналогов проведения полумарафонов в таком
формате, как в Гатчине, не было.
В 2021 году серия стартов gatchinarun
терпит значительное сокращение и оставляет только три старта: трейл «Сусаниская
тропа» (июль), кросс «Граф Орлов» (сентябрь) и Гатчинский полумарафон. Решение
о дате его проведения пока обсуждается – провести его в сентябре или оставить
все, как есть, так как за 11-летнюю историю спортсмены привыкли завершать
беговой сезон в Гатчине в ноябре.
Фото Mikka Hallakas