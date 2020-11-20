Стальные нервы и железная воля

Наталья Кормакова служит приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов – ОУПДС – в Гатчинском районном отделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области девять лет. Сейчас она – старший смены на объекте среди судебных приставов по ОУПДС. Серьезная блондинка в камуфляже, не пропускающая в Гатчинский городской суд без специального разрешения, – это Наталья.

- У приставов по ОУПДС – шесть основных функций, – объясняет Наталья Кормакова. – Это осмотр и охрана здания городского суда и мировых судебных участков; обеспечение безопасности службы судебных приставов при осуществлении исполнительных действий, привод граждан, которые не являются на судебные заседания. Также приставы по ОУПДС занимаются выдворением иностранных граждан, административной практикой: составляют административные протоколы по статьям 17.3, 17.8 и 13.26 КоАП РФ – почтовые отправления, где нарушен срок доставки.

- Судя по перечню ваших функций, пристав по ОУПДС должен обладать недюжинной физической силой. У вас есть специальная подготовка?

- Конечно, на работу к нам приходят девушки-спортсменки, чемпионки, но мы предпочитаем мужчин. Потому что наша «клиентура» непредсказуема. Приставы по ОУПДС ежемесячно сдают физические упражнения: бег на километр, стометровку, силовой комплекс – все нормативы. У каждой возрастной категории – свои нормы. Кто не укладывается – пересдает. Кроме того, теперь пристав имеет право получать оружие. Поэтому мы сдаем нормативы по сборке и разборке пистолета Макарова (6-9 секунд – разборка, 9-11 – сборка) и автомата Калашникова (16-24 секунд – разборка, 26-34 – сборка). Не сдал – перезачет.

Кроме того, приставы по ОУПДС обязательно сдают теорию – знание законодательства, прав и обязанностей и проходят регулярные тренировки. Это учения: как мы должны действовать в случае ЧП в суде (вызывать полицию, МЧС, выводить людей из здания и т.д.). Так что приставы готовы ко всему.

- Отсюда напрашивается вопрос: каковы требования к кандидатам на должности приставов по ОУПДС?

- Если для судебных приставов-исполнителей обязательно юридическое или экономическое образование, то приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов достаточно среднего специального. В связи с тем, что мы перешли в силовую структуру, появился возрастной ценз: мы набираем на службу граждан в возрасте до 40 лет. Высокие требования предъявляются к состоянию здоровья – оно должно быть практически идеальным. Для мужчин – это армейская категория годности «А» и «Б». Также кандидаты должны сдать нормативы по физической подготовке и тесты – порядка 500 вопросов по всем предметам, включая русский язык и знание Конституции РФ.

А главное, чем должен обладать пристав – это стальными нервами. Потому что люди очень часто провоцируют. Особенно в городском суде. Нас обвиняют в нарушении конституционных прав, угрожают, вызывают на скандал, и надо сохранять железное самообладание.

- Вам приходилось сталкиваться с неповиновением, с открытой агрессией? Например, со стороны подсудимых?

- Подсудимыми занимается конвой. Наша задача – освободить коридоры, не допускать посторонних, чтобы не мешали конвоировать. А когда едешь на привод, никогда не знаешь, что тебя ждет. Поэтому всегда спецсредства при себе. Утром мы получаем бронежилет, наручники, резиновую дубинку, газовый баллончик, а с огнестрельным оружием несем службу пока только в городском суде.

В моей практике не было случаев открытого неподчинения или сопротивления, и оружие применять, к счастью, не приходилось. Но работа напряженная, не для слабонервных. С утра я беру в суде постановление и еду на привод. Там меня может ждать кто угодно: лица, ведущие асоциальный образ жизни, отсидевшие, убившие. И как меня встретят – вопрос… Был случай, когда я позвонила в дверь, открыл мужчина в одних трусах. Я ему показываю постановление и объявляю: «Пять минут на сборы!». Он соглашается, но пытается закрыть передо мной дверь. Я – ногу в дверной проем и предлагаю одеваться. Он без разговоров собрался и поехал. Уже потом выяснилось, что я доставляла в суд матерого уголовника, который два раза не явился по повестке, и судья вынесла постановление о приводе…

А водитель нашей служебной машины – гражданское лицо, он в действиях пристава не участвует.

- Значит, ваши должностные обязанности ничем не отличаются от мужских?

- Скидки на слабый пол нет. Я делаю абсолютно все – в соответствии с должностными обязанностями. Когда в связи с реорганизацией многие сотрудники ушли на заслуженный отдых, пришлось выезжать и на приводы. Конечно, мы занимаемся рукопашным боем, службе не хватает тренера, который бы постоянно с нами это отрабатывал. Но до сих пор применять полученные навыки на практике не приходилось. За девять лет моей службы серьезных ЧП в Гатчинском суде или во время приводов не было.

- Если вам окажут активное сопротивление, с рукоприкладством, вы можете применить оружие?

- Если гражданин окажет сопротивление, мы имеем право применить спецсредства. Оружие применяется только в случае попытки завладеть им или при побеге из-под стражи.

Дела бывают разные: уголовные, гражданские, иногда приходится доставлять в суд свидетелей. Или обвиняемому меняют меру пресечения: вместо подписки о невыезде – арест. Я объявляю гражданину постановление о приводе. Он читает, ставит дату, подпись. Едем в суд. Веду его к судье, передаю секретарю – она ставит отметку. Все – человек доставлен.

Бывает, мы осуществляем междугородние и межрегиональные приводы. Возили в Петербург, в Тихвин, Волхов и даже в Сочи… А за неисполнение требований судебного пристава – штраф.

- Наталья, в чем заключаются функции пристава во время судебного заседания, если подсудимый сидит на скамье за решеткой?

- Бывает, что он не заключенный, а подследственный. Такого за решетку не сажают. И поведение его может быть непредсказуемым. Судья пишет заявку на обеспечение безопасности. Тогда наша задача – перекрыть доступ к судье. Первый удар на себя принимает пристав по ОУПДС.

- Кого вы приглашаете на службу?

- Приглашаем граждан, отслуживших в армии, годных по состоянию здоровья, обладающих крепкой физической силой, выносливых, способных сдать нормативы. Со специальным средним образованием.

Что мы предлагаем: выслугу лет (после 20 лет службы можно уходить на пенсию), социальные гарантии, конкурентоспособную заработную плату. Штат приставов по ОУПДС – 16 человек. Трех женщин в наличии нам достаточно. Теперь нужны те, кто прошел срочную службу и может поразить мишень тремя пулями с 15 метров.

Телефон Гатчинского районного отделения УФССП по Ленинградской области: 201-10.



