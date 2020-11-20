Стальные нервы и железная воля

Наталья Кормакова служит приставом по обеспечению
установленного порядка деятельности судов – ОУПДС – в Гатчинском районном
отделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской
области девять лет. Сейчас она – старший смены на объекте среди судебных
приставов по ОУПДС. Серьезная блондинка в камуфляже, не пропускающая в
Гатчинский городской суд без специального разрешения, – это Наталья.
- У приставов по ОУПДС – шесть основных функций, –
объясняет Наталья Кормакова. – Это осмотр и охрана здания городского суда и
мировых судебных участков; обеспечение безопасности службы судебных приставов
при осуществлении исполнительных действий, привод граждан, которые не являются
на судебные заседания. Также приставы по ОУПДС занимаются выдворением
иностранных граждан, административной практикой: составляют административные
протоколы по статьям 17.3, 17.8 и 13.26 КоАП РФ – почтовые отправления, где
нарушен срок доставки.
- Судя по перечню ваших функций, пристав
по ОУПДС должен обладать недюжинной физической силой. У вас есть специальная
подготовка?
- Конечно, на работу к нам приходят
девушки-спортсменки, чемпионки, но мы предпочитаем мужчин. Потому что наша
«клиентура» непредсказуема. Приставы по ОУПДС ежемесячно сдают физические
упражнения: бег на километр, стометровку, силовой комплекс – все нормативы. У
каждой возрастной категории – свои нормы. Кто не укладывается – пересдает.
Кроме того, теперь пристав имеет право получать оружие. Поэтому мы сдаем
нормативы по сборке и разборке пистолета Макарова (6-9 секунд – разборка, 9-11
– сборка) и автомата Калашникова (16-24 секунд – разборка, 26-34 – сборка). Не
сдал – перезачет.
Кроме того, приставы по ОУПДС обязательно сдают теорию
– знание законодательства, прав и обязанностей и проходят регулярные
тренировки. Это учения: как мы должны действовать в случае ЧП в суде (вызывать
полицию, МЧС, выводить людей из здания и т.д.). Так что приставы готовы ко
всему.
- Отсюда напрашивается вопрос: каковы требования
к кандидатам на должности приставов по ОУПДС?
- Если для судебных приставов-исполнителей обязательно
юридическое или экономическое образование, то приставам по обеспечению
установленного порядка деятельности судов достаточно среднего специального. В
связи с тем, что мы перешли в силовую структуру, появился возрастной ценз: мы
набираем на службу граждан в возрасте до 40 лет. Высокие требования
предъявляются к состоянию здоровья – оно должно быть практически идеальным. Для
мужчин – это армейская категория годности «А» и «Б». Также кандидаты должны
сдать нормативы по физической подготовке и тесты – порядка 500 вопросов по всем
предметам, включая русский язык и знание Конституции РФ.
А главное, чем должен обладать пристав – это стальными
нервами. Потому что люди очень часто провоцируют. Особенно в городском суде.
Нас обвиняют в нарушении конституционных прав, угрожают, вызывают на скандал, и
надо сохранять железное самообладание.
- Вам приходилось сталкиваться с
неповиновением, с открытой агрессией? Например, со стороны подсудимых?
- Подсудимыми занимается конвой. Наша задача –
освободить коридоры, не допускать посторонних, чтобы не мешали конвоировать. А
когда едешь на привод, никогда не знаешь, что тебя ждет. Поэтому всегда
спецсредства при себе. Утром мы получаем бронежилет, наручники, резиновую
дубинку, газовый баллончик, а с огнестрельным оружием несем службу пока только
в городском суде.
В моей практике не было случаев открытого неподчинения
или сопротивления, и оружие применять, к счастью, не приходилось. Но работа
напряженная, не для слабонервных. С утра я беру в суде постановление и еду на
привод. Там меня может ждать кто угодно: лица, ведущие асоциальный образ жизни,
отсидевшие, убившие. И как меня встретят – вопрос… Был случай, когда я позвонила
в дверь, открыл мужчина в одних трусах. Я ему показываю постановление и
объявляю: «Пять минут на сборы!». Он соглашается, но пытается закрыть передо
мной дверь. Я – ногу в дверной проем и предлагаю одеваться. Он без разговоров
собрался и поехал. Уже потом выяснилось, что я доставляла в суд матерого
уголовника, который два раза не явился по повестке, и судья вынесла
постановление о приводе…
А водитель нашей служебной машины – гражданское лицо,
он в действиях пристава не участвует.
- Значит, ваши должностные обязанности
ничем не отличаются от мужских?
- Скидки на слабый пол нет. Я делаю абсолютно все – в
соответствии с должностными обязанностями. Когда в связи с реорганизацией
многие сотрудники ушли на заслуженный отдых, пришлось выезжать и на приводы.
Конечно, мы занимаемся рукопашным боем, службе не хватает тренера, который бы
постоянно с нами это отрабатывал. Но до сих пор применять полученные навыки на
практике не приходилось. За девять лет моей службы серьезных ЧП в Гатчинском
суде или во время приводов не было.
- Если вам окажут активное сопротивление,
с рукоприкладством, вы можете применить оружие?
- Если гражданин окажет сопротивление, мы имеем право
применить спецсредства. Оружие применяется только в случае попытки завладеть им
или при побеге из-под стражи.
Дела бывают разные: уголовные, гражданские, иногда
приходится доставлять в суд свидетелей. Или обвиняемому меняют меру пресечения:
вместо подписки о невыезде – арест. Я объявляю гражданину постановление о
приводе. Он читает, ставит дату, подпись. Едем в суд. Веду его к судье, передаю
секретарю – она ставит отметку. Все – человек доставлен.
Бывает, мы осуществляем междугородние и
межрегиональные приводы. Возили в Петербург, в Тихвин, Волхов и даже в Сочи… А
за неисполнение требований судебного пристава – штраф.
- Наталья, в чем заключаются функции
пристава во время судебного заседания, если подсудимый сидит на скамье за
решеткой?
- Бывает, что он не заключенный, а подследственный.
Такого за решетку не сажают. И поведение его может быть непредсказуемым. Судья
пишет заявку на обеспечение безопасности. Тогда наша задача – перекрыть доступ
к судье. Первый удар на себя принимает пристав по ОУПДС.
- Кого вы приглашаете на службу?
- Приглашаем граждан, отслуживших в армии, годных по
состоянию здоровья, обладающих крепкой физической силой, выносливых, способных
сдать нормативы. Со специальным средним образованием.
Что мы предлагаем: выслугу лет (после 20 лет службы
можно уходить на пенсию), социальные гарантии, конкурентоспособную заработную
плату. Штат приставов по ОУПДС – 16 человек. Трех женщин в наличии нам
достаточно. Теперь нужны те, кто прошел срочную службу и может поразить мишень
тремя пулями с 15 метров.
Телефон Гатчинского районного отделения УФССП по
Ленинградской области: 201-10.