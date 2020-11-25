Победный вояж Андрея Шарапова

Новую спортивную высоту тренер-наставник военно-патриотического клуба «Отчий край» Андрей Шарапов взял 27 сентября на традиционных открытых международных Играх силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр» в Екатеринбурге, в числе организаторов которых выступает Всемирная ассоциация клубов гиревого спорта. По количеству участвующих спортсменов «Золотой тигр» несколько лет подряд становился крупнейшим силовым мероприятием России и Европы. Учитывая эпидемическую ситуацию и отмену ряда спортивных мероприятий, в этом году он, возможно, стал крупнейшим в мире.

Для выполнения норматива мастера спорта нужно было участвовать в полумарафоне, поднимая 300 раз гирю весом 28 кг по длинному циклу. Андрей Шарапов сделал 365 подъемов.

На этом же празднике спорта он принял участие в двоеборье среди ветеранов и занял первое место в своей весовой категории.

На следующий день, 28 сентября, победный вояж продолжился. Андрей выступил в учебно-методическом центре Галицино Одинцовского городского округа на Открытом кубке Москвы, где занял первое место в своей возрастной и весовой категории.

И это еще не все. Седьмого ноября он сразился на любительском турнире по гиревому спорту «Московская осень» среди ветеранов (от 1970 года рождения и старше без разделения на весовые категории) и занял почетное третье место.

На вопрос, что еще его радует помимо личных спортивных побед, Андрей Шарапов отметил спортивные успехи клуба гиревиков «Новый Свет», руководителем которого он является. Под руководством тренера Виталия Логинова ребята много выступают, занимают призовые места, в том числе участвуя в онлайн-турнирах.



