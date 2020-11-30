В Минтруде рассказали, как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребёнком

Как уточнили в ведомстве, на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Пособия родителям будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 6 752 рубля ежемесячно. Максимальный размер не должен превышать 27 984 рубля (40% заработной платы).​ На это пособие также могут рассчитывать мужчины.

Отцы, находясь в​ отпуске по уходу за ребенком, могут работать неполный рабочий день, или неполную рабочую неделю, или на дому с сохранением права на получение пособия и получать заработную плату за отработанное время или за выполненный объем работ (на дому).​

Работодатель обязан предоставить работнику, у которого родился ребенок, отпуск без сохранения заработной платы (отпуск за свой счет) продолжительностью до 5 календарных дней.





«Российская газета» https://rg.ru/2020/11/29/v-mintrude-rasskazali-kak-muzhchine-ujti-v-otpusk-po-uhodu-za-rebenkom.html

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