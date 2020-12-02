Пароль: «Обман»

27-го ноября в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько аналогичных заявлений: все потерпевшие лишились своих денег вследствие махинаций с банковскими картами.

Пенсионерка из Гатчины заявила, что неизвестный преступник, действуя от имени ее родственницы, в соц. сети «ВКонтакте» вызнал у нее коды подтверждения по банковской карте, после чего с карты было похищено 4700 рублей.

24-летнему жителю Гатчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Этот «сотрудник» заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя молодого человека. Чтобы вычислить злоумышленника, необходимо на самом деле взять кредит и перевести потом деньги на счет, который предоставят звонившие. Молодой человек послушно взял кредит в сумме 800 тысяч рублей, перевел деньги на указанный ему счет, реквизиты не запомнил, после чего еще оформил кредитную карту и перевел 30 тысяч на номер телефона, с которого звонил преступник. Итого, ущерб превысил 800 тысяч рублей. Возникает вопрос к банкам: как неработающий молодой парень так легко и быстро получает кредит на столь крупную сумму? Вот попробуйте взять 800 тысяч за раз, не имея солидного дохода и обеспечения…

В Коммунарский отдел полиции обратился 18-летний житель Кобралово, который через игровой аккаунт в соц. сети «Инстаграм» перевел 4600 рублей для получения пароля к игре, но пароль не работает.

28-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 49-летнего жителя Гатчины: на имя его матери посредством интернета был оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Однако никакой кредит она не оформляла. Полиция проводит проверку.

По фактам мошенничеств и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.