Пароль: «Обман»

27-го
ноября в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько аналогичных
заявлений: все потерпевшие лишились своих денег вследствие махинаций с
банковскими картами.
Пенсионерка
из Гатчины заявила, что неизвестный преступник, действуя от имени ее
родственницы, в соц. сети «ВКонтакте» вызнал у нее коды подтверждения по
банковской карте, после чего с карты было похищено 4700 рублей.
24-летнему
жителю Гатчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Этот
«сотрудник» заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя молодого
человека. Чтобы вычислить злоумышленника, необходимо на самом деле взять кредит
и перевести потом деньги на счет, который предоставят звонившие. Молодой
человек послушно взял кредит в сумме 800 тысяч рублей, перевел деньги на
указанный ему счет, реквизиты не запомнил, после чего еще оформил кредитную
карту и перевел 30 тысяч на номер телефона, с которого звонил преступник.
Итого, ущерб превысил 800 тысяч рублей. Возникает вопрос к банкам: как
неработающий молодой парень так легко и быстро получает кредит на столь крупную
сумму? Вот попробуйте взять 800 тысяч за раз, не имея солидного дохода и
обеспечения…
В
Коммунарский отдел полиции обратился 18-летний житель Кобралово, который через
игровой аккаунт в соц. сети «Инстаграм» перевел 4600 рублей для получения
пароля к игре, но пароль не работает.
28-го
ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление
от 49-летнего жителя Гатчины: на имя его матери посредством интернета был
оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Однако никакой кредит она не
оформляла. Полиция проводит проверку.
По
фактам мошенничеств и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.