Заслуженная награда Ирины Белоусовой

Ирина Белоусова - известный в Гатчине и за ее
пределами спортивный тренер. Вместе с супругом Владимиром Викторовичем в 1993
году открыла в Гатчине спортивно-оздоровительную школу «Киви» по плаванию и
синхронному плаванию. В этом же году Ирина Владимировна возглавила сборную
команду Ленинградской области. В 2015 году ей было присвоено звание «Почетный
лесгафтовец» как успешной выпускнице института физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта.
За годы своей деятельности она подготовила 22
мастера спорта России по синхронному плаванию, в их числе – Заслуженный мастер
спорта России, Олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира по
синхронному плаванию Светлана Колесниченко. С 2009 года Ирина Белоусова
развивает синхронное плавание в Тосненском районе. Сегодня под ее руководством
учатся более 60 спортсменок.
Поздравляем Ирину Владимировну с присвоением
почетного звания!