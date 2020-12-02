Заслуженная награда Ирины Белоусовой

Ирина Белоусова - известный в Гатчине и за ее пределами спортивный тренер. Вместе с супругом Владимиром Викторовичем в 1993 году открыла в Гатчине спортивно-оздоровительную школу «Киви» по плаванию и синхронному плаванию. В этом же году Ирина Владимировна возглавила сборную команду Ленинградской области. В 2015 году ей было присвоено звание «Почетный лесгафтовец» как успешной выпускнице института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

За годы своей деятельности она подготовила 22 мастера спорта России по синхронному плаванию, в их числе – Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. С 2009 года Ирина Белоусова развивает синхронное плавание в Тосненском районе. Сегодня под ее руководством учатся более 60 спортсменок.

Поздравляем Ирину Владимировну с присвоением почетного звания!