Что у вас, ребята, в головах?

Ответ можно найти в теории поколений, которую обосновали в начале 90-х два автора – историк Уильям Штраус и экономист Нил Хоув. В 1992 году вышла их первая совместная книга – «Поколения», а в 1997 году вторая – «Четвертое превращение».

Суть их идеи сводится к тому, что ротация поколений происходит примерно так же, как цикличность в природе – лето, осень, зима, весна. То же самое и с людьми. В смене поколений есть некая периодичность (ступенчатость): четыре вида моделей характерного поведения, которые сменяют друг друга.

Штраус и Хоув определяют поколение как совокупность всех людей, рождённых в промежуток времени, составляющий примерно 20 лет. Они сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями; они разделяют определённые общие убеждения и модели поведения.

Каждый период длится 20-22 года. Четыре периода составляют полный цикл, продолжающийся приблизительно 80-90 лет, которые авторы называют «длинная жизнь человека» и «естественный век». Как только поколение вступает в следующую жизненную фазу (и новую социальную роль), фундаментально меняются настроение и поведение, давая возможность новому поколению проявить себя. Следовательно, считают авторы, существует зависимость между историческими событиями и поколенческими типами. Конкретные примеры они брали из истории США.

Теория Хоува и Штрауса нашла своих сторонников среди ученых всего мира, в том числе и в России. Её «спроецировали» на историю России XX-XXI веков, и вот какие портреты «наших» поколений получились.

Поколение «зима» — люди 1922-1943 годов рождения. Их детство и юность были связаны с угрозой личному выживанию, общей нестабильностью жизни. Поэтому они ценят моральные авторитеты, отличаются социальной покорностью и нормативностью, способностью к методичной работе. В их детстве находятся истоки поразительно стабильной преданности дачам и огородам, где поколение выживших может успокоить тайные страхи голода, копая выращенную своими руками картошку или собирая урожай собственных яблок, ягод и прочего.

Поколение «весна» — родившиеся в 1943-1963 годы. Для его представителей главными ценностями стали преодоление ограничений и общественная активность. Они коллективисты, ценят вовлеченность в общее дело, идентифицированы с интересами больших коллективов. Они приумножают то, что удалось сберечь и засеять тем, кто выжил в предшествующий период. Именно они внесли большой вклад в развитие туризма в стране.

Поколение «лето» — люди, родившиеся в 1963–1983 годах, получили ещё одно название — «кочевники». Они выросли в эпоху холодной войны, привыкли полагаться на самих себя, слабо верят авторитетам, сосредоточены на индивидуальном развитии и с недоверием относятся ко всякого рода общественным движениям. В основной своей массе — циники и прагматики. Личное время для них становится ценностью, и они уже не готовы отдавать его просто так, во имя общего блага, им нужен прагматический смысл индивидуального существования.

Поколение «осень» — 1982–2002 годы рождения. Родившиеся в этот период стали свидетелями крушения старого мироустройства и бурного всплеска информационных технологий. Они с легкостью понимают мир виртуальной коммуникации, пользуются блогами, готовы к трудовой миграции и работе на удаленном доступе. Им уже гораздо более важна принадлежность к какой-либо крупной транснациональной корпорации или ее отечественным «дочкам», они ориентированы на бренд и общественное признание. Для них важен качественный отдых и стимуляция удовольствия.

В 2000 г. всё те же Хоув и Штраус опубликовали своё новое исследование, назвав его «Восхождение поколения Миллениума...» В нем они рассказывали о поколении, которое на тот момент достигало совершеннолетия, и старшие его представители в 2000 г. уже заканчивали среднюю школу. Штраус и Хоув показывают, как на смену пессимизму и отчуждённости их родителей («осени») приходят оптимизм и активная жизненная позиция. Исследователи отмечают, что поколение Миллениума предъявляет высокие требования к миру; его представители менее жестоки, вульгарны и сексуально озабочены, чем та подростковая культура, которую взрослые создают для них. В течение следующего десятилетия они изменят понимание молодости. Согласно авторам, поколение Миллениума может стать новым Великим поколением.

С 2002 года началось формирование нового поколения, получившего название «поколения Z» («зима»). Они снова находятся в ситуации угрозы международной безопасности, вызванной глобальным переустройством миропорядка, пандемией. Насилие становится анонимным, открытые войны замещаются терактами, и вновь фоном маячит тема личного выживания. Раннее детство этих людей связано с электронными устройствами, они приучены к переработке большого количества информации. За день они перерабатывают такое количество разнонаправленной информации, объем которой раньше создавал информационное содержание всей жизни человека средних веков. Поэтому их мышление характеризуется приоритетом скорости. В отличие от предыдущего поколения они критичны к моде, со скепсисом относятся к социальным трендам, хотят независимости от общественного сознания. У них начинает вновь входить в моду прагматизм и профессионализм.

Основные ценности этой «зимы» – индивидуальное творчество и сочетание свободы с профессиональной реализацией и креативностью.

Теория поколений нашла своё практическое применение и у маркетологов, чья задача – заставить сделать покупку любого, пришедшего в магазин или супермаркет или автосалон; для рекламщиков – для той же цели; для педагогов, психологов-практиков, управленцев, кадровиков – то есть для целой армии специалистов, которые должны профессионально, грамотно управлять и манипулировать людьми.

Ну, не мешало бы и нам с вами иметь представление о тех, кто рядом. – Может, тогда меньше будет семейных или служебных конфликтов и недопонимания?





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