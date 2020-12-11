Что у вас, ребята, в головах?

Ответ можно найти в
теории поколений, которую обосновали в начале 90-х два автора – историк Уильям
Штраус и экономист Нил Хоув. В 1992 году вышла их первая совместная книга –
«Поколения», а в 1997 году вторая – «Четвертое превращение».
Суть их идеи сводится к
тому, что ротация поколений происходит примерно так же, как цикличность в
природе – лето, осень, зима, весна. То же самое и с людьми. В смене поколений
есть некая периодичность (ступенчатость): четыре вида моделей характерного
поведения, которые сменяют друг друга.
Штраус и Хоув определяют
поколение как совокупность всех людей, рождённых в промежуток времени,
составляющий примерно 20 лет. Они сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими
событиями и социальными веяниями; они разделяют определённые общие убеждения и
модели поведения.
Каждый период длится
20-22 года. Четыре периода составляют полный цикл, продолжающийся
приблизительно 80-90 лет, которые авторы называют «длинная жизнь человека» и
«естественный век». Как только поколение вступает в следующую жизненную фазу (и
новую социальную роль), фундаментально меняются настроение и поведение, давая
возможность новому поколению проявить себя. Следовательно, считают авторы, существует
зависимость между историческими событиями и поколенческими типами. Конкретные
примеры они брали из истории США.
Теория Хоува и Штрауса
нашла своих сторонников среди ученых всего мира, в том числе и в России. Её
«спроецировали» на историю России XX-XXI веков, и вот какие портреты «наших»
поколений получились.
Поколение «зима» — люди
1922-1943 годов рождения. Их детство и юность были связаны с угрозой личному
выживанию, общей нестабильностью жизни. Поэтому они ценят моральные авторитеты,
отличаются социальной покорностью и нормативностью, способностью к методичной
работе. В их детстве находятся истоки поразительно стабильной преданности дачам
и огородам, где поколение выживших может успокоить тайные страхи голода, копая
выращенную своими руками картошку или собирая урожай собственных яблок, ягод и
прочего.
Поколение «весна» —
родившиеся в 1943-1963 годы. Для его представителей главными ценностями стали
преодоление ограничений и общественная активность. Они коллективисты, ценят
вовлеченность в общее дело, идентифицированы с интересами больших коллективов.
Они приумножают то, что удалось сберечь и засеять тем, кто выжил в
предшествующий период. Именно они внесли большой вклад в развитие туризма в
стране.
Поколение «лето» — люди,
родившиеся в 1963–1983 годах, получили ещё одно название — «кочевники». Они
выросли в эпоху холодной войны, привыкли полагаться на самих себя, слабо верят
авторитетам, сосредоточены на индивидуальном развитии и с недоверием относятся
ко всякого рода общественным движениям. В основной своей массе — циники и
прагматики. Личное время для них становится ценностью, и они уже не готовы
отдавать его просто так, во имя общего блага, им нужен прагматический смысл
индивидуального существования.
Поколение «осень» —
1982–2002 годы рождения. Родившиеся в этот период стали свидетелями крушения
старого мироустройства и бурного всплеска информационных технологий. Они с
легкостью понимают мир виртуальной коммуникации, пользуются блогами, готовы к
трудовой миграции и работе на удаленном доступе. Им уже гораздо более важна
принадлежность к какой-либо крупной транснациональной корпорации или ее
отечественным «дочкам», они ориентированы на бренд и общественное признание.
Для них важен качественный отдых и стимуляция удовольствия.
В 2000 г. всё те же Хоув и
Штраус опубликовали своё новое исследование, назвав его «Восхождение поколения
Миллениума...» В нем они рассказывали о поколении, которое на тот момент
достигало совершеннолетия, и старшие его представители в 2000 г. уже
заканчивали среднюю школу. Штраус и Хоув показывают, как на смену пессимизму и
отчуждённости их родителей («осени») приходят оптимизм и активная жизненная
позиция. Исследователи отмечают, что поколение Миллениума предъявляет высокие
требования к миру; его представители менее жестоки, вульгарны и сексуально
озабочены, чем та подростковая культура, которую взрослые создают для них. В
течение следующего десятилетия они изменят понимание молодости. Согласно
авторам, поколение Миллениума может стать новым Великим поколением.
С 2002 года началось
формирование нового поколения, получившего название «поколения Z» («зима»). Они
снова находятся в ситуации угрозы международной безопасности, вызванной
глобальным переустройством миропорядка, пандемией. Насилие становится
анонимным, открытые войны замещаются терактами, и вновь фоном маячит тема
личного выживания. Раннее детство этих людей связано с электронными
устройствами, они приучены к переработке большого количества информации. За
день они перерабатывают такое количество разнонаправленной информации, объем
которой раньше создавал информационное содержание всей жизни человека средних
веков. Поэтому их мышление характеризуется приоритетом скорости. В отличие от
предыдущего поколения они критичны к моде, со скепсисом относятся к социальным
трендам, хотят независимости от общественного сознания. У них начинает вновь
входить в моду прагматизм и профессионализм.
Основные ценности этой
«зимы» – индивидуальное творчество и сочетание свободы с профессиональной
реализацией и креативностью.
Теория поколений нашла
своё практическое применение и у маркетологов, чья задача – заставить сделать
покупку любого, пришедшего в магазин или супермаркет или автосалон; для
рекламщиков – для той же цели; для педагогов, психологов-практиков,
управленцев, кадровиков – то есть для целой армии специалистов, которые должны
профессионально, грамотно управлять и манипулировать людьми.
Ну, не мешало бы и нам с
вами иметь представление о тех, кто рядом. – Может, тогда меньше будет семейных
или служебных конфликтов и недопонимания?
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