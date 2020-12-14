Барышня-наркоманка

3-го декабря, днем, у дома на улице Авиатриссы
Зверевой сотрудники патрульно-постовой службы остановили троих: молодых мужчин
и 21-летнюю девушку, которые пытались попасть в подъезд. Из объяснений
задержанных следует, что девушка приехала забрать закладку с наркотиком «соль»
для личного употребления – она указала место, где спрятан наркотик. В
присутствии понятых был изъят сверток из черного полимерного материала с
неизвестным веществом. Всех троих доставили в дежурную часть. Экспертиза
показала, что в свертке находился наркотик – так называемая «соль» массой около
грамма. По факту незаконного приобретения наркотического вещества в отношении
21-летней Ксении Е. возбуждено уголовное дело. С подследственной взята подписка
о невыезде.
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