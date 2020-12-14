Барышня-наркоманка

3-го декабря, днем, у дома на улице Авиатриссы Зверевой сотрудники патрульно-постовой службы остановили троих: молодых мужчин и 21-летнюю девушку, которые пытались попасть в подъезд. Из объяснений задержанных следует, что девушка приехала забрать закладку с наркотиком «соль» для личного употребления – она указала место, где спрятан наркотик. В присутствии понятых был изъят сверток из черного полимерного материала с неизвестным веществом. Всех троих доставили в дежурную часть. Экспертиза показала, что в свертке находился наркотик – так называемая «соль» массой около грамма. По факту незаконного приобретения наркотического вещества в отношении 21-летней Ксении Е. возбуждено уголовное дело. С подследственной взята подписка о невыезде.