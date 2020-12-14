Не соблюдаешь правил – не работаешь

В рабочую группу входят представители администрации Гатчинского района, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Гатчинскому району и правительства Ленинградской области.

Первые два магазина, которые посетили члены рабочей группы, не вызвали никаких нареканий. В магазинах «Буквоед» и «Комус» на проспекте 25 Октября сотрудники работают в масках и перчатках, для посетителей установлены санитайзеры, на полу нанесена разметка для социальной дистанции, в журнал термометрии и журнал санитарной обработки занесены актуальные данные. А вот магазин «Продукты» на улице 7 Армии, которым владеет индивидуальный предприниматель Руслан Салахутдинов, вызвал много вопросов, большинство из которых осталось без ответа.

Как только члены рабочей группы вошли в магазин, продавец надела приспущенную маску. Отсутствие у нее головного убора и перчаток недопустимо не только из-за антиковидного режима, но и потому, что в магазине продается выпечка и продукция, которую необходимо фасовать. Много вопросов вызвал и открытый бокс с табачной продукцией.

Разметка для социальной дистанции на полу практически стерлась. Журнал термометрии не ведется уже несколько дней, отсутствует график санобработки. Антисептик для рук в открытом доступе отсутствовал, а когда продавец все-таки достала его, то выяснилось, что жидкость зачем-то налили в бутылку из-под средства для мытья стекол. Данных о составе антисептика также не было.

В магазине не было информации о правилах посещения магазина людьми старше 65 лет, мерах, принятых правительством Ленобласти для недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также контактной информации Роспотребнадзора.

Пока члены рабочей группы составляли протоколы, в магазин заходили посетители без масок. Продавец просила надеть их только после напоминания об этом членами рабочей группы. Также она отказалась назвать свой возраст и предоставить свой паспорт. Напомним, жители старше 65 лет сегодня должны соблюдать режим самоизоляции.

По итогам осмотра деятельность магазина была приостановлена на семь дней, так как индивидуальный предприниматель уже неоднократно нарушал санитарное законодательство.

- Проверка в данном магазине «Продукты» проходит не первый раз. Мы составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также протокол из-за отсутствия маркировки табачной продукции и других нарушений, - сказала главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Елена Анучкина.

Члены рабочей группы выразили надежду, что данный пример станет показательным для других предпринимателей Гатчины и Гатчинского района, которые должны соблюдать установленные меры санитарной безопасности, если хотят продолжать свою работу.

Напомним, начиная с апреля текущего года на территории Гатчинского района ежедневно рабочие группы проверяют соблюдение предпринимателями требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, прописанных в постановлении правительства Ленинградской области № 573 от 13 августа 2020 года. Среди них соблюдение «масочного режима» и возможность приобретения масок, наличие антисептических средств, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м и использование 50 % посадочных мест в кафе и ресторанах. Всего с апреля по декабрь было проведено почти 3,5 тысячи рейдов, в результате которых было выявлено 120 нарушений.

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