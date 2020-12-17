Областные льготники смогут бесплатно пользоваться транспортом в Санкт-Петербурге

Общая стоимость компенсации затрат из бюджета области составляет почти 680 млн рублей.
Напомним, льготное право
проезда на общественном транспорте Ленинградской области и Санкт-Петербурга,
включая метрополитен, дает Единый социальный проездной билет (ЕСПБ).
Пользователями этих проездных могут стать
федеральные льготники, ветераны труда, лица, работавшие в тылу в период Великой
Отечественной войны, реабилитированные граждане, лица, сопровождающие инвалидов
первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.
С 2018 года действие ЕСПБ можно
ежемесячно продлить по месту проживания. Всего — более чем в 100 точках на всей
территории Ленинградской области.
Соглашение о льготном проезде
на общественном транспорте между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом действует
с 2005 года и ежегодно продлевается