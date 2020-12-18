«На местах людям виднее...»

В рамках форума были награждены победители
и участники ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области.
От Гатчинского района награды были вручены троим общественникам.
С приветственным словом к участникам форума
обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей
Кондрашов. О государственной поддержке развития местного самоуправления в
Ленинградской области в 2020 году рассказала председатель областного комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Лира Бурак.
«Нам всем очень
нужна обратная связь!»
Лира Викторовна отметила, что в уходящем
году специалисты комитета по местному самоуправлению выборочно проверили
поселения всех районов Ленинградской области. В результате был выявлен ряд
нарушений в сфере использования субсидий на благоустройство, что повлекло отзыв
части этих субсидий в администрациях поселений. Лира Бурак подчеркнула, что не
все проверенные поселения привлекают к участию в приемке работ у исполнителей
по контрактам старост населенных пунктов.
- Я все-таки рекомендую активнее подходить
к этому вопросу и привлекать наших старост, представителей общественных советов
и инициативных комиссий, чтобы они также принимали участие в оценке, -
обращаясь к главам администраций председатель областного комитета. - Поскольку
они заявляли эти проекты, они должны и контролировать качество их исполнения.
Напомним, Ленинградская область стала
одной из первых в России, где был создан институт старост и территориального
общественного самоуправления. На сегодняшний день в регионе действуют
542 старосты, 629 общественных советов и 294 инициативные комиссии. В феврале
2020 года в Ленинградской области был создан Совет инициативных граждан,
который курируется региональным комитетом по местному самоуправлению.
Как отметила Лира Бурак, сегодня в регионе
в местном самоуправлении участвуют более 5 тысяч общественников. Народная
инициатива, поддерживаемая из областного бюджета, в основном направлена на
улучшение условий и качества жизни людей. Среди предложенных и реализуемых
проектов - ремонт дорог, уличное освещение, благоустройство скверов, детских и
спортивных площадок.
- Принятие решений на основе мнений
граждан является важным инструментом управления, - считает Лира Бурак. - Люди
учатся распоряжаться государственными деньгами во благо своих поселений, -
подчеркнула она.
Среди вопросов, которые подняла
председатель комитета по местному самоуправлению - опыт инициативного
проектного бюджетирования. Лира Викторовна напомнила, что с января 2020 года в
регионе заработал Центр проектного бюджетирования, специалисты которого
оказывают помощь инициативным людям и группам. В обозримом будущем будет
объявлен очередной конкурс «Инициативный гражданин».
На форуме также обсудили вопросы
благоустройства. Об опыте вовлечения жителей в реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды» рассказал председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.
Реализованные
проекты — как следствие прямой демократии
В этот день участников Форума инициативных
граждан приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он
отметил, что такие встречи с участием старост, представителей территориального
общественного самоуправления и вообще всех, кто неравнодушен к развитию своей
малой родины, становятся хорошей традицией последних лет.
- Благодаря активным и инициативным
жителям области, ежегодно воплощаются более 500 проектов по улучшению условий и
качества жизни, - добавил Александр Юрьевич. - Это абсолютно разные проекты. Но
самое главное – за каждым стоит группа неравнодушных инициативных людей...
Ваша позиция позволяет решать очень
много маленьких, но очень важных вопросов деревни, села, города или просто
двора. Это следствие прямой демократии: появилась инициатива – инициатива
поддержана – инициатива реализована. На месте людям виднее, что нужно делать в
первую очередь. Иногда у власти просто не доходят руки до каких-то вроде не
сложных вещей – отсыпать дорогу, установить уличные колонки, разбить цветочную
клумбу. А на самом деле это как раз то, что очень позитивно сказывается на
нашем настроении, что особенно важно в этот непростой год.
Как напомнил Александр Дрозденко, идея
отмечать наградами инициативных граждан региона возникла и впервые
реализовалась в 2019 году. Прошедший в 2019 году конкурс «Лучший староста
Ленинградской области» в 2020 году был преобразован в конкурс «Инициативный
гражданин Ленинградской области». Благодаря изменениям условий конкурса, в 2020
году в нём смогли принять участие не только старосты, но и представители
инициативных комиссий и общественных советов.
- Это хорошая возможность показать всем
остальным жителям Ленобласти, что если ты инициативен и не стесняешься прийти с
хорошим предложением – ты будешь поддержан правительством и органами местного
самоуправления, – уверен губернатор.
Лучшие
инициативные гатчинцы 2020 года
Претенденты представили на суд конкурсного
жюри 2020 года презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской
области». В итоге были определены 45 участников в трёх номинациях. Награждение
победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» состоялось
в тот же день в рамках Форума.
От Гатчинского района награды были вручены
троим общественникам. В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии
Ленинградской области» победил Сергей Богданов из Коммунара. В номинации
«Лучший староста Ленинградской области» победителем стала староста деревни
Ивановка Пудостьского поселения Вера Ефимова. В номинации «Лучший представитель
общественного совета Ленинградской области» была награждена председатель
общественного совета деревни Покровская Пудомягского поселения Елена
Свирида.
В завершение форума Александр Дрозденко от
всей души поблагодарил всех неравнодушных жителей Ленинградской области и всех
тех, кто взял на себя дополнительную нагрузку по общественной работе.
Отмеченных наградами гатчинцев лично поздравила глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим, выразив надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество