«На местах людям виднее...»

В рамках форума были награждены победители и участники ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области. От Гатчинского района награды были вручены троим общественникам.

С приветственным словом к участникам форума обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей Кондрашов. О государственной поддержке развития местного самоуправления в Ленинградской области в 2020 году рассказала председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

«Нам всем очень нужна обратная связь!»

Лира Викторовна отметила, что в уходящем году специалисты комитета по местному самоуправлению выборочно проверили поселения всех районов Ленинградской области. В результате был выявлен ряд нарушений в сфере использования субсидий на благоустройство, что повлекло отзыв части этих субсидий в администрациях поселений. Лира Бурак подчеркнула, что не все проверенные поселения привлекают к участию в приемке работ у исполнителей по контрактам старост населенных пунктов.

- Я все-таки рекомендую активнее подходить к этому вопросу и привлекать наших старост, представителей общественных советов и инициативных комиссий, чтобы они также принимали участие в оценке, - обращаясь к главам администраций председатель областного комитета. - Поскольку они заявляли эти проекты, они должны и контролировать качество их исполнения.

Напомним, Ленинградская область стала одной из первых в России, где был создан институт старост и территориального общественного самоуправления. На сегодняшний день в регионе действуют 542 старосты, 629 общественных советов и 294 инициативные комиссии. В феврале 2020 года в Ленинградской области был создан Совет инициативных граждан, который курируется региональным комитетом по местному самоуправлению.

Как отметила Лира Бурак, сегодня в регионе в местном самоуправлении участвуют более 5 тысяч общественников. Народная инициатива, поддерживаемая из областного бюджета, в основном направлена на улучшение условий и качества жизни людей. Среди предложенных и реализуемых проектов - ремонт дорог, уличное освещение, благоустройство скверов, детских и спортивных площадок.

- Принятие решений на основе мнений граждан является важным инструментом управления, - считает Лира Бурак. - Люди учатся распоряжаться государственными деньгами во благо своих поселений, - подчеркнула она.

Среди вопросов, которые подняла председатель комитета по местному самоуправлению - опыт инициативного проектного бюджетирования. Лира Викторовна напомнила, что с января 2020 года в регионе заработал Центр проектного бюджетирования, специалисты которого оказывают помощь инициативным людям и группам. В обозримом будущем будет объявлен очередной конкурс «Инициативный гражданин».

На форуме также обсудили вопросы благоустройства. Об опыте вовлечения жителей в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Реализованные проекты — как следствие прямой демократии

В этот день участников Форума инициативных граждан приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что такие встречи с участием старост, представителей территориального общественного самоуправления и вообще всех, кто неравнодушен к развитию своей малой родины, становятся хорошей традицией последних лет.

- Благодаря активным и инициативным жителям области, ежегодно воплощаются более 500 проектов по улучшению условий и качества жизни, - добавил Александр Юрьевич. - Это абсолютно разные проекты. Но самое главное – за каждым стоит группа неравнодушных инициативных людей... Ваша позиция позволяет решать очень много маленьких, но очень важных вопросов деревни, села, города или просто двора. Это следствие прямой демократии: появилась инициатива – инициатива поддержана – инициатива реализована. На месте людям виднее, что нужно делать в первую очередь. Иногда у власти просто не доходят руки до каких-то вроде не сложных вещей – отсыпать дорогу, установить уличные колонки, разбить цветочную клумбу. А на самом деле это как раз то, что очень позитивно сказывается на нашем настроении, что особенно важно в этот непростой год.

Как напомнил Александр Дрозденко, идея отмечать наградами инициативных граждан региона возникла и впервые реализовалась в 2019 году. Прошедший в 2019 году конкурс «Лучший староста Ленинградской области» в 2020 году был преобразован в конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Благодаря изменениям условий конкурса, в 2020 году в нём смогли принять участие не только старосты, но и представители инициативных комиссий и общественных советов.

- Это хорошая возможность показать всем остальным жителям Ленобласти, что если ты инициативен и не стесняешься прийти с хорошим предложением – ты будешь поддержан правительством и органами местного самоуправления, – уверен губернатор.

Лучшие инициативные гатчинцы 2020 года

Претенденты представили на суд конкурсного жюри 2020 года презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской области». В итоге были определены 45 участников в трёх номинациях. Награждение победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» состоялось в тот же день в рамках Форума.

От Гатчинского района награды были вручены троим общественникам. В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области» победил Сергей Богданов из Коммунара. В номинации «Лучший староста Ленинградской области» победителем стала староста деревни Ивановка Пудостьского поселения Вера Ефимова. В номинации «Лучший представитель общественного совета Ленинградской области» была награждена председатель общественного совета деревни Покровская Пудомягского поселения Елена Свирида.

В завершение форума Александр Дрозденко от всей души поблагодарил всех неравнодушных жителей Ленинградской области и всех тех, кто взял на себя дополнительную нагрузку по общественной работе. Отмеченных наградами гатчинцев лично поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество



