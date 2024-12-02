«Ёлка – в каждый дом!»

«Наша «ёлочная» кампания проводится уже в 9-й раз, и с каждым годом её популярность всё выше. Заготовка елей осуществляется на заранее утверждённых лесных участках, подлежащих расчистке, например, вдоль трасс линий электропередач, в противопожарных разрывах, то есть на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где деревья в любом случае подлежат вырубке. При этом в ходе акции мы усиливаем контроль за самовольными вырубками, чтобы всё было строго по закону», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов.

Для получения ёлки необходимо выбрать лесничество, на территории которого планируется заготовка, приехать туда с паспортом для оформления документов. На один паспорт может быть оформлено одно дерево высотой до 3 метров, вырублено оно может быть исключительно на участке, определённом в плане лесничества.

При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе документ на ёлку. В период проведения новогодней кампании усиливаются меры по охране лесов от самовольных вырубок деревьев хвойных пород. Сотрудниками лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» активизируется патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России организованы проверки транспортных средств.

В 2023 году по Ленинградской области было заключено 26 884 договора на заготовку новогодних ёлок для собственных нужд граждан.

Подробности акции и адреса лесничеств можно найти на сайте комитета по природным ресурсам.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области